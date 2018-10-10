Париж не забыл! Французский памятник героям Первой мировой войны появится в Москве
Накануне пресс-центр МИА «Россия сегодня» принимал французских гостей. Ждали военного атташе генерала Ивана Мартена, но его успешно заменили историк Пьер Малиновский и Мари Беллегу, внучка Фёдора Мамонтова, одного из воинов, сражавшихся в составе русского экспедиционного корпуса на французской земле.
Пресс-конференцию «Россия и Франция: живая связь поколений» приурочили к 100-летию окончания Первой мировой войны. Открыли её официальные лица: научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и Сергей Галактионов, главный советник Отдела Франции 1 Европейского департамента МИД.
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Господин Мягков отметил тот факт, что Россия не только на некоторых этапах боевых действий спасала своих союзников, но и понесла самые большие потери в той войне. Но в России только теперь вспомнили о решающем вкладе страны в победу в той войне и о том, что в числе победителей России в итоге не оказалось.
В свою очередь, представитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание журналистов на том, что Первая мировая война оказалась масштабным конфликтом, к которому человечество абсолютно не было подготовлено. В ней не было победителей и побежденных, она стала трагедией для всех стран, всего человечества. И крайне важно хранить память об этом жестоком уроке истории, чтобы подобные трагедии больше не повторялись, считает Сергей Галактионов.
Главный советник Отдела Франции 1 Европейского департамента МИД Сергей Галактионов
В том же, что во Франции помнят не только страшный урон, который нанесла та война стране, а главное, её народу, но и помощь, которую оказала французам Россия, помогли убедиться эмоциональные выступления французских гостей. Мари Беллегу говорила в основном о своём деде, но это фактически были слова обо всех русских, сражавшихся за Францию, и не только во Франции.
Мари Беллегу, внучка русского солдата и организатор благотворительной акции
Она очень коротко напомнила о том, что Россия направила во Францию бригады особого Русского экспедиционного корпуса (РЭК), освободившие несколько населенных пунктов от немецких войск, взяв в плен множество бойцов противника. Из 20 000 солдат РЭК четверть погибла: только за освобождение Курси отдали жизнь более 800 наших воинов.
В связи с этим стоит напомнить, что и сами жители Курси не забыли о том, что для них сделали русские солдаты. В знак признательности воинам РЭК они организовали Международную благотворительную акцию по сбору партии плюшевых мишек для воспитанников детских домов в Республике Башкортостан: ведь из Уфимской губернии были призваны многие бойцы корпуса.
Мари Беллегу рассказала, что, уходя на войну, её дед оставил дома родителей и братьев. После окончания боевых действий он решил остаться во Франции, встретил её бабушку Жанну, а с 1922 года работал на гражданской службе. В 1940 году, в год немецкой оккупации Франции, ему пришлось уничтожить все бумаги, свидетельствующие о русском происхождении.
Когда Мари с братом стали искать информацию о нем, они нашли много документов и воспоминаний и про его однополчан. Среди прочего, там рассказано, как французское население встречало прибывших на Западный фронт русских воинов с цветами.
За проявленный героизм многие бойцы экспедиционного корпуса были удостоены высоких французских и российских наград. А символ благотворительной акции, плюшевый мишка, был, по свидетельству г-жи Беллегу, выбран совсем не случайно:
— Сохранилась фотография русского солдата, освобождавшего коммуну Курси более 100 лет назад. Он подарил маленькой француженке игрушку – плюшевого медведя. Этот эпизод и лёг в основу памятника «Воинам Русского экспедиционного корпуса», который открыли в Курси в 2015 году.
Памятник воинам русского экспедиционного корпуса во французском Курси
О трагических и героических страницах истории, когда русские бригады самоотверженно выполняли свои задачи в Курси и под Мон-Спен, в операции Нивеля, рассказал историк Пьер Малиновский. По его инициативе РВИО провело в 2017 году первую Международную поисковую экспедицию на полях сражений русского экспедиционного корпуса. Пьер Малиновский сообщил, что были проведены большие раскопки в регионе Гранд-Эст, и в ходе работ были найдены останки двух русских воинов.
Историк Пьер Малиновский
— Когда находишь солдата, физически понимаешь, что здесь происходило, — признался историк.
Также была собрана уникальная коллекция артефактов с мест боёв: предметы военного снаряжения, экипировки, личные вещи и медальоны. Пьер Малиновский сообщил, что московское правительство уже выразило готовность установить на мемориальном кладбище памяти героев Первой мировой войны на территории бывшего села Всехсвятское (ныне это район Сокол) монумент в память совместной борьбы России и Франции.
Напомним, в связи с этим, что ещё в 2016 году планировалось установить в Новом Иерусалиме памятный знак благодарности за Брусиловский прорыв 1916 года, который помог французам отстоять Верден, считавшийся «ключом от Парижа». Однако тогда, увы, помешала политика.
На пресс-конференции отмечалось, что две революции 1917 года и гражданская война во многом свели на нет усилия России в этом первом в истории глобальном конфликте. Но русский солдат показал пример подвига и с честью выполнил свой союзнический долг. Российские воины отличались массовым героизмом, о чем свидетельствуют награждения Георгиевским крестом. Около 1,2 миллиона нижних чинов стали георгиевскими кавалерами, из них 30 000 получили полную степень. Орденов Святого Георгия 4-й степени удостоилось более 5000 офицеров.
В завершение брифинга Михаил Мягков сообщил о создании Российским военно-историческим обществом интернет-сервиса «Великая война. Народный архив Первой мировой», на котором каждый желающий может создать собственную страницу об участии его родственников в Первой мировой войне. Там же можно размещать материалы из семейных архивов: фотографии, документы, истории, фрагменты дневниковых записей.
В настоящее время РВИО совместно с Российским историческим обществом создают также электронную картотеку российских участников Первой мировой войны, которая уже содержит 10 млн карточек. В каждой из них — судьба русского человека, погибшего, раненого или пропавшего без вести.
Пресс-конференцию «Россия и Франция: живая связь поколений» приурочили к 100-летию окончания Первой мировой войны. Открыли её официальные лица: научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и Сергей Галактионов, главный советник Отдела Франции 1 Европейского департамента МИД.
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Господин Мягков отметил тот факт, что Россия не только на некоторых этапах боевых действий спасала своих союзников, но и понесла самые большие потери в той войне. Но в России только теперь вспомнили о решающем вкладе страны в победу в той войне и о том, что в числе победителей России в итоге не оказалось.
В свою очередь, представитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание журналистов на том, что Первая мировая война оказалась масштабным конфликтом, к которому человечество абсолютно не было подготовлено. В ней не было победителей и побежденных, она стала трагедией для всех стран, всего человечества. И крайне важно хранить память об этом жестоком уроке истории, чтобы подобные трагедии больше не повторялись, считает Сергей Галактионов.
Главный советник Отдела Франции 1 Европейского департамента МИД Сергей Галактионов
В том же, что во Франции помнят не только страшный урон, который нанесла та война стране, а главное, её народу, но и помощь, которую оказала французам Россия, помогли убедиться эмоциональные выступления французских гостей. Мари Беллегу говорила в основном о своём деде, но это фактически были слова обо всех русских, сражавшихся за Францию, и не только во Франции.
Мари Беллегу, внучка русского солдата и организатор благотворительной акции
Она очень коротко напомнила о том, что Россия направила во Францию бригады особого Русского экспедиционного корпуса (РЭК), освободившие несколько населенных пунктов от немецких войск, взяв в плен множество бойцов противника. Из 20 000 солдат РЭК четверть погибла: только за освобождение Курси отдали жизнь более 800 наших воинов.
В связи с этим стоит напомнить, что и сами жители Курси не забыли о том, что для них сделали русские солдаты. В знак признательности воинам РЭК они организовали Международную благотворительную акцию по сбору партии плюшевых мишек для воспитанников детских домов в Республике Башкортостан: ведь из Уфимской губернии были призваны многие бойцы корпуса.
Мари Беллегу рассказала, что, уходя на войну, её дед оставил дома родителей и братьев. После окончания боевых действий он решил остаться во Франции, встретил её бабушку Жанну, а с 1922 года работал на гражданской службе. В 1940 году, в год немецкой оккупации Франции, ему пришлось уничтожить все бумаги, свидетельствующие о русском происхождении.
Когда Мари с братом стали искать информацию о нем, они нашли много документов и воспоминаний и про его однополчан. Среди прочего, там рассказано, как французское население встречало прибывших на Западный фронт русских воинов с цветами.
За проявленный героизм многие бойцы экспедиционного корпуса были удостоены высоких французских и российских наград. А символ благотворительной акции, плюшевый мишка, был, по свидетельству г-жи Беллегу, выбран совсем не случайно:
— Сохранилась фотография русского солдата, освобождавшего коммуну Курси более 100 лет назад. Он подарил маленькой француженке игрушку – плюшевого медведя. Этот эпизод и лёг в основу памятника «Воинам Русского экспедиционного корпуса», который открыли в Курси в 2015 году.
Памятник воинам русского экспедиционного корпуса во французском Курси
О трагических и героических страницах истории, когда русские бригады самоотверженно выполняли свои задачи в Курси и под Мон-Спен, в операции Нивеля, рассказал историк Пьер Малиновский. По его инициативе РВИО провело в 2017 году первую Международную поисковую экспедицию на полях сражений русского экспедиционного корпуса. Пьер Малиновский сообщил, что были проведены большие раскопки в регионе Гранд-Эст, и в ходе работ были найдены останки двух русских воинов.
Историк Пьер Малиновский
— Когда находишь солдата, физически понимаешь, что здесь происходило, — признался историк.
Также была собрана уникальная коллекция артефактов с мест боёв: предметы военного снаряжения, экипировки, личные вещи и медальоны. Пьер Малиновский сообщил, что московское правительство уже выразило готовность установить на мемориальном кладбище памяти героев Первой мировой войны на территории бывшего села Всехсвятское (ныне это район Сокол) монумент в память совместной борьбы России и Франции.
Напомним, в связи с этим, что ещё в 2016 году планировалось установить в Новом Иерусалиме памятный знак благодарности за Брусиловский прорыв 1916 года, который помог французам отстоять Верден, считавшийся «ключом от Парижа». Однако тогда, увы, помешала политика.
На пресс-конференции отмечалось, что две революции 1917 года и гражданская война во многом свели на нет усилия России в этом первом в истории глобальном конфликте. Но русский солдат показал пример подвига и с честью выполнил свой союзнический долг. Российские воины отличались массовым героизмом, о чем свидетельствуют награждения Георгиевским крестом. Около 1,2 миллиона нижних чинов стали георгиевскими кавалерами, из них 30 000 получили полную степень. Орденов Святого Георгия 4-й степени удостоилось более 5000 офицеров.
В завершение брифинга Михаил Мягков сообщил о создании Российским военно-историческим обществом интернет-сервиса «Великая война. Народный архив Первой мировой», на котором каждый желающий может создать собственную страницу об участии его родственников в Первой мировой войне. Там же можно размещать материалы из семейных архивов: фотографии, документы, истории, фрагменты дневниковых записей.
В настоящее время РВИО совместно с Российским историческим обществом создают также электронную картотеку российских участников Первой мировой войны, которая уже содержит 10 млн карточек. В каждой из них — судьба русского человека, погибшего, раненого или пропавшего без вести.
- Автор:
- Алексей Подымов
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