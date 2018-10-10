Париж не забыл! Французский памятник героям Первой мировой войны появится в Москве

Накануне пресс-центр МИА «Россия сегодня» принимал французских гостей. Ждали военного атташе генерала Ивана Мартена, но его успешно заменили историк Пьер Малиновский и Мари Беллегу, внучка Фёдора Мамонтова, одного из воинов, сражавшихся в составе русского экспедиционного корпуса на французской земле.Пресс-конференцию «Россия и Франция: живая связь поколений» приурочили к 100-летию окончания Первой мировой войны. Открыли её официальные лица: научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и Сергей Галактионов, главный советник Отдела Франции 1 Европейского департамента МИД.Господин Мягков отметил тот факт, что Россия не только на некоторых этапах боевых действий спасала своих союзников, но и понесла самые большие потери в той войне. Но в России только теперь вспомнили о решающем вкладе страны в победу в той войне и о том, что в числе победителей России в итоге не оказалось.В свою очередь, представитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание журналистов на том, что Первая мировая война оказалась масштабным конфликтом, к которому человечество абсолютно не было подготовлено. В ней не было победителей и побежденных, она стала трагедией для всех стран, всего человечества. И крайне важно хранить память об этом жестоком уроке истории, чтобы подобные трагедии больше не повторялись, считает Сергей Галактионов.В том же, что во Франции помнят не только страшный урон, который нанесла та война стране, а главное, её народу, но и помощь, которую оказала французам Россия, помогли убедиться эмоциональные выступления французских гостей. Мари Беллегу говорила в основном о своём деде, но это фактически были слова обо всех русских, сражавшихся за Францию, и не только во Франции.Она очень коротко напомнила о том, что Россия направила во Францию бригады особого Русского экспедиционного корпуса (РЭК), освободившие несколько населенных пунктов от немецких войск, взяв в плен множество бойцов противника. Из 20 000 солдат РЭК четверть погибла: только за освобождение Курси отдали жизнь более 800 наших воинов.В связи с этим стоит напомнить, что и сами жители Курси не забыли о том, что для них сделали русские солдаты. В знак признательности воинам РЭК они организовали Международную благотворительную акцию по сбору партии плюшевых мишек для воспитанников детских домов в Республике Башкортостан: ведь из Уфимской губернии были призваны многие бойцы корпуса.Мари Беллегу рассказала, что, уходя на войну, её дед оставил дома родителей и братьев. После окончания боевых действий он решил остаться во Франции, встретил её бабушку Жанну, а с 1922 года работал на гражданской службе. В 1940 году, в год немецкой оккупации Франции, ему пришлось уничтожить все бумаги, свидетельствующие о русском происхождении.Когда Мари с братом стали искать информацию о нем, они нашли много документов и воспоминаний и про его однополчан. Среди прочего, там рассказано, как французское население встречало прибывших на Западный фронт русских воинов с цветами.За проявленный героизм многие бойцы экспедиционного корпуса были удостоены высоких французских и российских наград. А символ благотворительной акции, плюшевый мишка, был, по свидетельству г-жи Беллегу, выбран совсем не случайно:— Сохранилась фотография русского солдата, освобождавшего коммуну Курси более 100 лет назад. Он подарил маленькой француженке игрушку – плюшевого медведя. Этот эпизод и лёг в основу памятника «Воинам Русского экспедиционного корпуса», который открыли в Курси в 2015 году.О трагических и героических страницах истории, когда русские бригады самоотверженно выполняли свои задачи в Курси и под Мон-Спен, в операции Нивеля, рассказал историк Пьер Малиновский. По его инициативе РВИО провело в 2017 году первую Международную поисковую экспедицию на полях сражений русского экспедиционного корпуса. Пьер Малиновский сообщил, что были проведены большие раскопки в регионе Гранд-Эст, и в ходе работ были найдены останки двух русских воинов.— Когда находишь солдата, физически понимаешь, что здесь происходило, — признался историк.Также была собрана уникальная коллекция артефактов с мест боёв: предметы военного снаряжения, экипировки, личные вещи и медальоны. Пьер Малиновский сообщил, что московское правительство уже выразило готовность установить на мемориальном кладбище памяти героев Первой мировой войны на территории бывшего села Всехсвятское (ныне это район Сокол) монумент в память совместной борьбы России и Франции.Напомним, в связи с этим, что ещё в 2016 году планировалось установить в Новом Иерусалиме памятный знак благодарности за Брусиловский прорыв 1916 года, который помог французам отстоять Верден, считавшийся «ключом от Парижа». Однако тогда, увы, помешала политика.На пресс-конференции отмечалось, что две революции 1917 года и гражданская война во многом свели на нет усилия России в этом первом в истории глобальном конфликте. Но русский солдат показал пример подвига и с честью выполнил свой союзнический долг. Российские воины отличались массовым героизмом, о чем свидетельствуют награждения Георгиевским крестом. Около 1,2 миллиона нижних чинов стали георгиевскими кавалерами, из них 30 000 получили полную степень. Орденов Святого Георгия 4-й степени удостоилось более 5000 офицеров.В завершение брифинга Михаил Мягков сообщил о создании Российским военно-историческим обществом интернет-сервиса «Великая война. Народный архив Первой мировой», на котором каждый желающий может создать собственную страницу об участии его родственников в Первой мировой войне. Там же можно размещать материалы из семейных архивов: фотографии, документы, истории, фрагменты дневниковых записей.В настоящее время РВИО совместно с Российским историческим обществом создают также электронную картотеку российских участников Первой мировой войны, которая уже содержит 10 млн карточек. В каждой из них — судьба русского человека, погибшего, раненого или пропавшего без вести.