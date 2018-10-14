Реактивная установка разминирования Conger device (Великобритания)
Различные мины, предназначенные для поражения живой силы и техники противника, были одной из главных угроз на полях сражений Второй мировой войны. Военные и инженеры всех стран искали эффективные способы борьбы с минами, и в некоторых случаях такой поиск приводил к появлению совершенно новой техники. Так, для британской армии была разработана первая в своем роде буксируемая реактивная установка разминирования под названием Conger device.
На момент начала войны армия Великобритания не имела высокоэффективных средств разминирования, способных в один момент проделывать широкие и длинные проходы в опасных районах. Разработка подобных устройств стартовала только в начале сороковых годов, и вскоре привела к желаемым результатам. В дальнейшем некоторые из предложенных идей получили развитие и, в конечном счете, привели к появлению современных концепций и методик.
Реактивная установка разминирования Conger device на буксире у танка Churchill. Фото Mapleleafup.net
Первым шагом к появлению системы «Конгер девайс» можно считать изделие Snake («Змея»). В конце 1941 года канадские военные предложили собирать стандартные удлиненные заряды (т.н. бангалорские торпеды) в длинные жесткие цепи. При помощи танка такую сборку следовало выталкивать на минное поле. Одновременный подрыв нескольких удлиненных зарядов должен был разрушать взрывные устройства в полосе шириной несколько метров, достаточной для прохода людей и техники. Вскоре «Змея» прошла испытания и была принята на вооружение всего Британского содружества.
Использование сборки «бангалорских торпед» позволяло уничтожать мины, но было связано с определенными затруднениями. В частности, изделие Snake оказывалось недостаточно жестким и могло ломаться при выведении на минное поле – во избежание поломки приходилось ограничивать длину сборки. Кроме того, танк-буксировщик рисковал стать легкой мишенью для артиллерии противника. Для более эффективного решения задач разминирования требовалась новая техника.
В 1942-43 годах Корпус королевских инженеров провел исследовательскую работу, в ходе которой ему удалось найти новые эффективные способы одновременной расчистки больших участков местности. Одна из методик, как предполагалось, позволяла ускорить процесс обезвреживания мин, а кроме того, была лишена основных недостатков «Змеи». Следует отметить, что в дальнейшем эта концепция, претерпев определенные изменения, нашла применение и в зарубежных армиях.
По задумке конструкторов, на минное поле следовало укладывать не жесткую цепь из металлических «торпед», но гибкий рукав с взрывчатым веществом. Для его быстрого размещения на местности следовало использовать простейшую твердотопливную ракету. Требования к последней сократили за счет того, что рукав при запуске и укладке должен был оставаться пустым: его предлагалось заполнять взрывчаткой уже после размещения на минном поле.
Установка "Угорь" на поле боя. Фото Mapleleafup.net
Вскоре был определен состав оборудования, необходимый для решения поставленной задачи предложенным образом, а кроме того, сформирован общий облик будущей инженерной машины. Также новому проекту выбрали имя – Conger device («Устройство «Угорь»). Действительно, один из главных элементов новой установки разминирования был похож на соответствующую рыбу.
Вопрос подвижности установки был решен самым интересным образом. Ее предложили строить на базе серийного бронетранспортера Universal Carrier. При этом у готового образца заимствовались только броневой корпус и ходовая часть. С машины следовало удалить силовую установку, место которой должны были занять новые устройства. Таким образом, переработанный БТР получал новые функции, но при этом нуждался в отдельном буксире. В таком качестве, прежде всего, рассматривались танки Churchill, активно использовавшиеся инженерными войсками.
Корпус «Юниверсел керриера», в целом, оставался без изменений. Была сохранена характерная лобовая часть с многоугольным нижним агрегатом и ломаными обводами верхнего. Борта корпуса образовывали крупные надгусеничные ниши, увеличивавшие полезный защищенный объем. При этом в центре корпуса, на месте бывшего моторного отсека, появился новый броневой кожух. Он состоял из прямоугольного ящика и двускатной крыши, плоскости которой могли подниматься для доступа к внутренним устройствам. Толщина брони такого корпуса достигала 10 мм, что должно было обеспечивать защиту от пуль и осколков.
«Угорь» не имел собственного двигателя и не оснащался трансмиссией, но при этом сохранял ходовую часть базового образца. Использовалась т.н. подвеска Хорстмана, при помощи которой на каждом борту монтировалось по три опорных катка. В передней части корпуса сохранились направляющие колеса, а кормовые задние потеряли свою основную функцию. Установка разминирования должна была перемещаться по полю боя при помощи треугольного буксирного устройства на лобовой части корпуса.
Вид на установку с крыши танка-буксировщика. Можно рассмотреть все основные агрегаты. Фото Mapleleafup.net
Компоновка корпуса заметным образом изменилась. Лобовая часть корпуса, ранее вмещавшая рабочие места водителя и пулеметчика, теперь предназначалась для хранения ящиков с гибкими рукавами. В новом кожухе посреди корпуса поместили бак для взрывчатого вещества и некоторое вспомогательное оснащение. Слева от него находилась пусковая установка для ракеты-буксировщика. У правого борта – небольшой отсек для газовых баллонов.
Для укладки удлиненного заряда на минное поле предлагалось использовать ракету-буксировщик крайне простой конструкции. В этом качестве в проекте Conger использовался один из серийных ракетных двигателей на твердом топливе. Изделие калибром 5 дюймов (127 мм) имело простейший цилиндрический корпус, полностью заполненный твердым топливом. На корпусе имелись устройства для буксировочного троса, тянущего за собой рукав.
Для ракеты предлагалась несложная пусковая установка. Ее основным элементом была направляющая, собранная из трех продольных труб, соединенных несколькими разомкнутыми кольцами. Задняя часть направляющей была прикрыта металлическим кожухом, предназначенным для отведения горячих газов от других устройств. Пусковая установка монтировалась на оси и оснащалась устройствами для вертикальной наводки. С их помощью расчет мог менять дальность стрельбы и, соответственно, укладки рукава.
Во время полета ракета должна была вытягивать из соответствующего ящика гибкий рукав. В качестве корпуса удлиненного заряда конструкторы использовали текстильный шланг диаметром 2 дюйма (около 50 мм) и длиной 330 ярдов (300 м). Один конец рукава был выполнен закрытым, а открытый второй должен был соединяться с бортовыми системами установки. Рукав длиной несколько десятков метров компактно укладывался в металлический ящик. Последний при запуске находился непосредственно перед пусковой установкой ракеты, что обеспечивало его плавный выход и распрямление в воздухе.
Ударную волну для поражения мин в грунте должна была создавать жидкая взрывчатая смесь 822C, выполненная на основе нитроглицерина. 2500 фунтов (1135 кг) этой смеси перевозились в баке, размещенном внутри центрального броневого кожуха. Для подачи смеси в рукав удлиненного заряда использовалась несложная система с клапанами и шлангом. Из бака смесь подавалась при помощи давления сжатого газа, поступающего из отдельных баллонов. Подрыв заряда предлагалось осуществлять с использованием стандартного взрывателя, управляемого дистанционно.
По некоторым данным, средства для работы с взрывчатой смесью создавались не с нуля. Бак, баллон для сжатого газа, трубопроводы и прочие элементы специального оснащения заимствовали у серийного самоходного огнемета Wasp, так же строившегося на базе БТР Universal Carrier. Впрочем, заимствованные устройства пришлось заметно перестроить.
Буксируемая установка разминирования Conger device нуждалась в расчете из трех или четырех человек, которые во время боевой работы должны были выполнять все необходимые операции. При этом она не имела никакого вооружения для самообороны, и расчету приходилось полагаться только на личное оружие и на сопровождающие бронемашины.
Широкое использование готовых комплектующих привело к тому, что по размерам и весу «Угорь» мало отличался от базового бронетранспортера. Длина по-прежнему достигала 3,65 м, ширина – чуть более 2 м. За счет наличия неубираемой пусковой установки высота превысила исходные 1,6 м. Боевая масса с полной загрузкой смеси 822C немного превышала 3,5 т. Изделие не могло двигаться самостоятельно, но на буксире у танка разгонялось до 25-30 км/ч. Такой скорости вполне хватало для передвижения по пересеченной местности и выхода на огневую позицию.
От других средств разминирования своего времени Conger device отличалось оригинальным алгоритмом работы. Буксируемая система должна была выводиться на край минного поля, имея ракету на пусковой установке и полный запас взрывчатой смеси в баке. Один конец гибкого рукава соединялся с ракетой, второй – с системой подачи смеси.
По команде оператора ракета должна была сходить с направляющей и отправляться в полет по баллистической траектории, вытягивая за собой рукав. После полета он прямо вытягивался вдоль будущего прохода. Затем расчет должен был открывать необходимые клапаны и закачивать взрывчатку внутрь рукава. Затем следовало установить на удлиненный заряд взрыватель и удалиться в безопасное место. Подрыв 2500 фунтов смеси приводил к механическому разрушению или детонации взрывных устройств в полосе длиной до 330 ярдов и шириной до 3-4 м, что было достаточно для безопасного прохода людей и техники.
Новый образец инженерной техники прошел необходимые испытания, в ходе которых были выявлены как его преимущества, так и недостатки. Главным преимуществом реактивной установки была возможность одномоментного проделывания прохода длиной в сотни ярдов. Другие системы разминирования того времени отличались куда более скромными характеристиками. Эксплуатация Conger device оказалась не слишком сложной, хотя некоторые ее особенности могли приводить к затруднениям.
Впрочем, имелись и недостатки. Прежде всего, причиной существенных рисков являлось наличие крупного бака с взрывчатым веществом, прикрытого лишь противопульной броней. Более того, смесь 822C основывалась на нитроглицерине, известном своей чувствительностью к ударам. В итоге любой снаряд мог моментально уничтожить установку разминирования, причем основной вклад в ее гибель сделал бы собственный «боекомплект». Неоднозначной особенностью нового образца следовало считать отсутствие собственной силовой установки: он нуждался в отдельном танке-буксировщике, что сказывалось на работе всего инженерного подразделения.
Тем не менее, командование Корпуса королевских инженеров посчитало установку «Угорь» пригодной для принятия на вооружение. Не позднее рубежа 1943-44 годов началось серийное строительство таких систем. Насколько известно, буксируемые установки разминирования, как и другая инженерная техника, строилась не самой большой серией. По разным данным, было построено не более нескольких десятков Conger device.
В июне 1944 года британские войска высадились в Нормандии, и вместе с другой инженерной техникой они использовали установки разминирования «Угорь». При этом, насколько известно, подобная техника применялась не слишком часто. Достоверно известен только один случай использования гибкого удлиненного заряда на реальном поле боя. 25 сентября 1944 года, во время боев на территории Франции, 79-я бронетанковая дивизия, на вооружении которой состояли особые образцы техники, использовала свои реактивные установки для проделывания проходов. После подрыва удлиненного заряда по полю боя прошли машины и люди. О других случаях боевого применения такой техники точные данные отсутствуют.
Также известно о присутствии установок Conger на территории Нидерландов, однако в этом случае речь идет о страшной трагедии. 20 октября 1944 года, во время боев в районе г. Ийзендийке саперы заправляли бак «Угря» взрывчатой смесью. Из-за ряда факторов смесь перевозилась грузовиками в обычных металлических канистрах. Чья-то неосторожность или стечение обстоятельств привело к тому, что чувствительный нитроглицерин взорвался. Первый взрыв спровоцировал детонацию всех окружающих емкостей со смесью. По всей видимости, взорвалось не менее 2500 фунтов смеси 822C. Взрыв полностью уничтожил саму установку разминирования и два грузовика, стоявшие рядом. Также разные повреждения, в том числе самые серьезные, получили четыре инженерных танка, находившиеся поблизости. Погиб 41 человек, 16 пропали без вести. Несколько десятков солдат и офицеров были ранены. Несколько сооружений, рядом с которыми стояла техника, были разрушены.
Есть все основания полагать, что именно этот инцидент определил дальнейшую судьбу всего проекта. Буксируемая установка разминирования справлялась со своими задачами, но при этом представляла чрезвычайную опасность как для собственного расчета, так и для всех окружающих. Если случайный взрыв во время обслуживания привел к потерям, то что могло произойти на поле боя? В итоге к концу осени 1944 года изделия Conger device постепенно вышли из активной эксплуатации.
До конца войны эта техника простаивала без дела, а затем ее утилизировали за ненадобностью. Сохранился всего один «Угорь». Уникальный образец инженерной техники сейчас хранится в военном музее в г. Оверлоон (Нидерланды). Вместе с этой установкой демонстрируются макет ракеты и набор рукавов от удлиненного заряда.
Изделие Conger device использовало новые принципы работы и стало первым в мире представителем класса т.н. реактивных установок разминирования. Оно имело достаточно высокие характеристики, однако было чрезмерно опасным даже для собственного расчета, что и определило его дальнейшую судьбу. Однако идеи, впервые реализованные в британском проекте, имели большое будущее. В дальнейшем в Великобритании и ряде других стран были созданы новые варианты установок разминирования, использующих гибкий удлиненный заряд с ракетой.
По материалам сайтов:
http://saper.isnet.ru/
https://fas.org/
http://mapleleafup.net/
https://secretprojects.co.uk/
http://bbc.co.uk/
На момент начала войны армия Великобритания не имела высокоэффективных средств разминирования, способных в один момент проделывать широкие и длинные проходы в опасных районах. Разработка подобных устройств стартовала только в начале сороковых годов, и вскоре привела к желаемым результатам. В дальнейшем некоторые из предложенных идей получили развитие и, в конечном счете, привели к появлению современных концепций и методик.
Реактивная установка разминирования Conger device на буксире у танка Churchill. Фото Mapleleafup.net
Первым шагом к появлению системы «Конгер девайс» можно считать изделие Snake («Змея»). В конце 1941 года канадские военные предложили собирать стандартные удлиненные заряды (т.н. бангалорские торпеды) в длинные жесткие цепи. При помощи танка такую сборку следовало выталкивать на минное поле. Одновременный подрыв нескольких удлиненных зарядов должен был разрушать взрывные устройства в полосе шириной несколько метров, достаточной для прохода людей и техники. Вскоре «Змея» прошла испытания и была принята на вооружение всего Британского содружества.
Использование сборки «бангалорских торпед» позволяло уничтожать мины, но было связано с определенными затруднениями. В частности, изделие Snake оказывалось недостаточно жестким и могло ломаться при выведении на минное поле – во избежание поломки приходилось ограничивать длину сборки. Кроме того, танк-буксировщик рисковал стать легкой мишенью для артиллерии противника. Для более эффективного решения задач разминирования требовалась новая техника.
В 1942-43 годах Корпус королевских инженеров провел исследовательскую работу, в ходе которой ему удалось найти новые эффективные способы одновременной расчистки больших участков местности. Одна из методик, как предполагалось, позволяла ускорить процесс обезвреживания мин, а кроме того, была лишена основных недостатков «Змеи». Следует отметить, что в дальнейшем эта концепция, претерпев определенные изменения, нашла применение и в зарубежных армиях.
По задумке конструкторов, на минное поле следовало укладывать не жесткую цепь из металлических «торпед», но гибкий рукав с взрывчатым веществом. Для его быстрого размещения на местности следовало использовать простейшую твердотопливную ракету. Требования к последней сократили за счет того, что рукав при запуске и укладке должен был оставаться пустым: его предлагалось заполнять взрывчаткой уже после размещения на минном поле.
Установка "Угорь" на поле боя. Фото Mapleleafup.net
Вскоре был определен состав оборудования, необходимый для решения поставленной задачи предложенным образом, а кроме того, сформирован общий облик будущей инженерной машины. Также новому проекту выбрали имя – Conger device («Устройство «Угорь»). Действительно, один из главных элементов новой установки разминирования был похож на соответствующую рыбу.
Вопрос подвижности установки был решен самым интересным образом. Ее предложили строить на базе серийного бронетранспортера Universal Carrier. При этом у готового образца заимствовались только броневой корпус и ходовая часть. С машины следовало удалить силовую установку, место которой должны были занять новые устройства. Таким образом, переработанный БТР получал новые функции, но при этом нуждался в отдельном буксире. В таком качестве, прежде всего, рассматривались танки Churchill, активно использовавшиеся инженерными войсками.
Корпус «Юниверсел керриера», в целом, оставался без изменений. Была сохранена характерная лобовая часть с многоугольным нижним агрегатом и ломаными обводами верхнего. Борта корпуса образовывали крупные надгусеничные ниши, увеличивавшие полезный защищенный объем. При этом в центре корпуса, на месте бывшего моторного отсека, появился новый броневой кожух. Он состоял из прямоугольного ящика и двускатной крыши, плоскости которой могли подниматься для доступа к внутренним устройствам. Толщина брони такого корпуса достигала 10 мм, что должно было обеспечивать защиту от пуль и осколков.
«Угорь» не имел собственного двигателя и не оснащался трансмиссией, но при этом сохранял ходовую часть базового образца. Использовалась т.н. подвеска Хорстмана, при помощи которой на каждом борту монтировалось по три опорных катка. В передней части корпуса сохранились направляющие колеса, а кормовые задние потеряли свою основную функцию. Установка разминирования должна была перемещаться по полю боя при помощи треугольного буксирного устройства на лобовой части корпуса.
Вид на установку с крыши танка-буксировщика. Можно рассмотреть все основные агрегаты. Фото Mapleleafup.net
Компоновка корпуса заметным образом изменилась. Лобовая часть корпуса, ранее вмещавшая рабочие места водителя и пулеметчика, теперь предназначалась для хранения ящиков с гибкими рукавами. В новом кожухе посреди корпуса поместили бак для взрывчатого вещества и некоторое вспомогательное оснащение. Слева от него находилась пусковая установка для ракеты-буксировщика. У правого борта – небольшой отсек для газовых баллонов.
Для укладки удлиненного заряда на минное поле предлагалось использовать ракету-буксировщик крайне простой конструкции. В этом качестве в проекте Conger использовался один из серийных ракетных двигателей на твердом топливе. Изделие калибром 5 дюймов (127 мм) имело простейший цилиндрический корпус, полностью заполненный твердым топливом. На корпусе имелись устройства для буксировочного троса, тянущего за собой рукав.
Для ракеты предлагалась несложная пусковая установка. Ее основным элементом была направляющая, собранная из трех продольных труб, соединенных несколькими разомкнутыми кольцами. Задняя часть направляющей была прикрыта металлическим кожухом, предназначенным для отведения горячих газов от других устройств. Пусковая установка монтировалась на оси и оснащалась устройствами для вертикальной наводки. С их помощью расчет мог менять дальность стрельбы и, соответственно, укладки рукава.
Во время полета ракета должна была вытягивать из соответствующего ящика гибкий рукав. В качестве корпуса удлиненного заряда конструкторы использовали текстильный шланг диаметром 2 дюйма (около 50 мм) и длиной 330 ярдов (300 м). Один конец рукава был выполнен закрытым, а открытый второй должен был соединяться с бортовыми системами установки. Рукав длиной несколько десятков метров компактно укладывался в металлический ящик. Последний при запуске находился непосредственно перед пусковой установкой ракеты, что обеспечивало его плавный выход и распрямление в воздухе.
Ударную волну для поражения мин в грунте должна была создавать жидкая взрывчатая смесь 822C, выполненная на основе нитроглицерина. 2500 фунтов (1135 кг) этой смеси перевозились в баке, размещенном внутри центрального броневого кожуха. Для подачи смеси в рукав удлиненного заряда использовалась несложная система с клапанами и шлангом. Из бака смесь подавалась при помощи давления сжатого газа, поступающего из отдельных баллонов. Подрыв заряда предлагалось осуществлять с использованием стандартного взрывателя, управляемого дистанционно.
По некоторым данным, средства для работы с взрывчатой смесью создавались не с нуля. Бак, баллон для сжатого газа, трубопроводы и прочие элементы специального оснащения заимствовали у серийного самоходного огнемета Wasp, так же строившегося на базе БТР Universal Carrier. Впрочем, заимствованные устройства пришлось заметно перестроить.
Буксируемая установка разминирования Conger device нуждалась в расчете из трех или четырех человек, которые во время боевой работы должны были выполнять все необходимые операции. При этом она не имела никакого вооружения для самообороны, и расчету приходилось полагаться только на личное оружие и на сопровождающие бронемашины.
Широкое использование готовых комплектующих привело к тому, что по размерам и весу «Угорь» мало отличался от базового бронетранспортера. Длина по-прежнему достигала 3,65 м, ширина – чуть более 2 м. За счет наличия неубираемой пусковой установки высота превысила исходные 1,6 м. Боевая масса с полной загрузкой смеси 822C немного превышала 3,5 т. Изделие не могло двигаться самостоятельно, но на буксире у танка разгонялось до 25-30 км/ч. Такой скорости вполне хватало для передвижения по пересеченной местности и выхода на огневую позицию.
От других средств разминирования своего времени Conger device отличалось оригинальным алгоритмом работы. Буксируемая система должна была выводиться на край минного поля, имея ракету на пусковой установке и полный запас взрывчатой смеси в баке. Один конец гибкого рукава соединялся с ракетой, второй – с системой подачи смеси.
По команде оператора ракета должна была сходить с направляющей и отправляться в полет по баллистической траектории, вытягивая за собой рукав. После полета он прямо вытягивался вдоль будущего прохода. Затем расчет должен был открывать необходимые клапаны и закачивать взрывчатку внутрь рукава. Затем следовало установить на удлиненный заряд взрыватель и удалиться в безопасное место. Подрыв 2500 фунтов смеси приводил к механическому разрушению или детонации взрывных устройств в полосе длиной до 330 ярдов и шириной до 3-4 м, что было достаточно для безопасного прохода людей и техники.
Новый образец инженерной техники прошел необходимые испытания, в ходе которых были выявлены как его преимущества, так и недостатки. Главным преимуществом реактивной установки была возможность одномоментного проделывания прохода длиной в сотни ярдов. Другие системы разминирования того времени отличались куда более скромными характеристиками. Эксплуатация Conger device оказалась не слишком сложной, хотя некоторые ее особенности могли приводить к затруднениям.
Впрочем, имелись и недостатки. Прежде всего, причиной существенных рисков являлось наличие крупного бака с взрывчатым веществом, прикрытого лишь противопульной броней. Более того, смесь 822C основывалась на нитроглицерине, известном своей чувствительностью к ударам. В итоге любой снаряд мог моментально уничтожить установку разминирования, причем основной вклад в ее гибель сделал бы собственный «боекомплект». Неоднозначной особенностью нового образца следовало считать отсутствие собственной силовой установки: он нуждался в отдельном танке-буксировщике, что сказывалось на работе всего инженерного подразделения.
Тем не менее, командование Корпуса королевских инженеров посчитало установку «Угорь» пригодной для принятия на вооружение. Не позднее рубежа 1943-44 годов началось серийное строительство таких систем. Насколько известно, буксируемые установки разминирования, как и другая инженерная техника, строилась не самой большой серией. По разным данным, было построено не более нескольких десятков Conger device.
В июне 1944 года британские войска высадились в Нормандии, и вместе с другой инженерной техникой они использовали установки разминирования «Угорь». При этом, насколько известно, подобная техника применялась не слишком часто. Достоверно известен только один случай использования гибкого удлиненного заряда на реальном поле боя. 25 сентября 1944 года, во время боев на территории Франции, 79-я бронетанковая дивизия, на вооружении которой состояли особые образцы техники, использовала свои реактивные установки для проделывания проходов. После подрыва удлиненного заряда по полю боя прошли машины и люди. О других случаях боевого применения такой техники точные данные отсутствуют.
Также известно о присутствии установок Conger на территории Нидерландов, однако в этом случае речь идет о страшной трагедии. 20 октября 1944 года, во время боев в районе г. Ийзендийке саперы заправляли бак «Угря» взрывчатой смесью. Из-за ряда факторов смесь перевозилась грузовиками в обычных металлических канистрах. Чья-то неосторожность или стечение обстоятельств привело к тому, что чувствительный нитроглицерин взорвался. Первый взрыв спровоцировал детонацию всех окружающих емкостей со смесью. По всей видимости, взорвалось не менее 2500 фунтов смеси 822C. Взрыв полностью уничтожил саму установку разминирования и два грузовика, стоявшие рядом. Также разные повреждения, в том числе самые серьезные, получили четыре инженерных танка, находившиеся поблизости. Погиб 41 человек, 16 пропали без вести. Несколько десятков солдат и офицеров были ранены. Несколько сооружений, рядом с которыми стояла техника, были разрушены.
Есть все основания полагать, что именно этот инцидент определил дальнейшую судьбу всего проекта. Буксируемая установка разминирования справлялась со своими задачами, но при этом представляла чрезвычайную опасность как для собственного расчета, так и для всех окружающих. Если случайный взрыв во время обслуживания привел к потерям, то что могло произойти на поле боя? В итоге к концу осени 1944 года изделия Conger device постепенно вышли из активной эксплуатации.
До конца войны эта техника простаивала без дела, а затем ее утилизировали за ненадобностью. Сохранился всего один «Угорь». Уникальный образец инженерной техники сейчас хранится в военном музее в г. Оверлоон (Нидерланды). Вместе с этой установкой демонстрируются макет ракеты и набор рукавов от удлиненного заряда.
Изделие Conger device использовало новые принципы работы и стало первым в мире представителем класса т.н. реактивных установок разминирования. Оно имело достаточно высокие характеристики, однако было чрезмерно опасным даже для собственного расчета, что и определило его дальнейшую судьбу. Однако идеи, впервые реализованные в британском проекте, имели большое будущее. В дальнейшем в Великобритании и ряде других стран были созданы новые варианты установок разминирования, использующих гибкий удлиненный заряд с ракетой.
По материалам сайтов:
http://saper.isnet.ru/
https://fas.org/
http://mapleleafup.net/
https://secretprojects.co.uk/
http://bbc.co.uk/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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