Порошенко: Основная версия причин взрывов в Ичне - диверсанты, Россия близко
В Службе безопасности Украины, по сообщению пресс-секретариата ведомства, рассматриваются три версии причины взрыва и последовавшего пожара на арсенале в Черниговской области. В пресс-службе украинского ведомства говорится, что инцидент мог произойти в результате либо диверсии, либо нарушения техники безопасности, либо как попытка сокрыть ранее причинённый ущерб в виде хищения боеприпасов.
Пожалуй, это первый случай за последнее время, когда в СБУ сразу же не навешивают ярлыки на «агентов Кремля». Версия о «российском следе» лишь одна среди прочих. И, судя по всему, такое стало возможным вследствие того, что украинские граждане в социальных сетях призывают власти перестать публиковать ерунду из серии «шум вражеского беспилотника» или «завербованные ФСБ ветераны АТО» и, наконец, найти реальных виновников пожаров на военных складах ВСУ.
На этом фоне обращает на себя внимание заявление президента Украины Петра Порошенко, у которого всё же одна версия - Россия. По его словам, взрывы начались одновременно на трёх складах, что говорит исключительно о «диверсии». Порошенко в ходе совещания с силовиками:
Порошенко напомнил, что от складов в посёлке Дружба Ичнянского района Черниговской области до границы с Россией по прямой около 150 км.
Очевидцы пожара на арсенале №6 Минобороны Украины сообщают, что длительное время никакой целенаправленной эвакуации не было. Люди из ближайших населённых пунктов сами бежали подальше от территории арсенала.
УНИАН приводит заявление жительницы города Ичня:
На данную минуту известно об эвакуации из 30-км зоны примерно 11 тыс. жителей. Утверждается, что жертв среди людей нет. При этом известно, что разлёт осколков ракет и иных боеприпасов превышает 30 км. Без газоснабжения остались свыше 5,5 тысяч человек. Нарушено электроснабжение в Ичнянском и Прилукском районах Черниговщины. Взрывами повреждены десятки домов и строений. Сильно пострадали здания вокзала и молокозавода, горел местный элеватор.
Пожалуй, это первый случай за последнее время, когда в СБУ сразу же не навешивают ярлыки на «агентов Кремля». Версия о «российском следе» лишь одна среди прочих. И, судя по всему, такое стало возможным вследствие того, что украинские граждане в социальных сетях призывают власти перестать публиковать ерунду из серии «шум вражеского беспилотника» или «завербованные ФСБ ветераны АТО» и, наконец, найти реальных виновников пожаров на военных складах ВСУ.
На этом фоне обращает на себя внимание заявление президента Украины Петра Порошенко, у которого всё же одна версия - Россия. По его словам, взрывы начались одновременно на трёх складах, что говорит исключительно о «диверсии». Порошенко в ходе совещания с силовиками:
Когда одновременно происходят подрывы трёх складов, когда через 20 минут после этого одновременно подрываются ещё шесть складов, причем выборочно – не там, где хранятся разукомплектованные боеприпасы или стрелковое оружие, а там, где хранятся системы залпового огня, учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией СБУ и военной прокуратуры является диверсия.
Порошенко напомнил, что от складов в посёлке Дружба Ичнянского района Черниговской области до границы с Россией по прямой около 150 км.
Очевидцы пожара на арсенале №6 Минобороны Украины сообщают, что длительное время никакой целенаправленной эвакуации не было. Люди из ближайших населённых пунктов сами бежали подальше от территории арсенала.
УНИАН приводит заявление жительницы города Ичня:
Мы бежали и видели по дороге убитых кошек и собак. Это – ужас... Проснулись от сильных взрывов среди ночи, очень испугались! Я увидела, что соседи едут, схватила самое необходимое, и мы с дочкой тоже побежали.
На данную минуту известно об эвакуации из 30-км зоны примерно 11 тыс. жителей. Утверждается, что жертв среди людей нет. При этом известно, что разлёт осколков ракет и иных боеприпасов превышает 30 км. Без газоснабжения остались свыше 5,5 тысяч человек. Нарушено электроснабжение в Ичнянском и Прилукском районах Черниговщины. Взрывами повреждены десятки домов и строений. Сильно пострадали здания вокзала и молокозавода, горел местный элеватор.
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