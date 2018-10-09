Порошенко: Основная версия причин взрывов в Ичне - диверсанты, Россия близко

Когда одновременно происходят подрывы трёх складов, когда через 20 минут после этого одновременно подрываются ещё шесть складов, причем выборочно – не там, где хранятся разукомплектованные боеприпасы или стрелковое оружие , а там, где хранятся системы залпового огня, учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией СБУ и военной прокуратуры является диверсия.

Мы бежали и видели по дороге убитых кошек и собак. Это – ужас... Проснулись от сильных взрывов среди ночи, очень испугались! Я увидела, что соседи едут, схватила самое необходимое, и мы с дочкой тоже побежали.