Мушкетёры не совсем по Дюма. Перевод на современный язык
Действительно. Мушкетер, не важно, пеший он или конный, это либо пехота, либо мобильная пехота. Суть которой – уничтожение живой силы противника в пешем строю при помощи мушкета.
Стрелять из этого, простите, не самого легкого и удобного оружия (вес от 7 до 10 кг, длина до 2 метров) можно было только стационарно, уперев мушкет в специальную подставку. Либо использовать для этого крепостную стену, борт корабля и так далее.
Как из этой штуки можно было эффективно стрелять с коня, мне, честно говоря, непонятно. Единственный способ – это подскакать к противнику на ружейный выстрел, спешиться, поставить мушкет на подставку, пальнуть и снова на коня. Делать ноги туда, где можно спокойно перезарядить свое чудо-оружие.
Но оставим коней пока в конюшнях, речь не о том.
Речь о том, что тогдашняя 50-граммовая пуля из мушкета выбивала жизнь из облаченного в латы конника со 150 шагов. И толковый мушкетер мог это делать один раз в 2-3 минуты.
Почему же в куче фильмов по роману Александра Дюма мы этого практически не видим, да и в самом произведении «Три мушкетера» мушкеты в руках героев появляются только в самом конце книги, при обороне бастиона Сен-Жерве?
Получается, Александр Дюма и наш режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич изобразили нечто, весьма далекое от истины?
А вот и нет. Исторически все верно.
Суть в том, что мы имеем дело вообще не с мушкетерами. А с королевскими мушкетерами, или, если хотите, мушкетерами короля. Вставка одного слова резко меняет весь смысл данного подразделения. И вместо «пихоты» перед нами оказываются… правильно, сотрудники ФСО!
Окунемся в историю?
Вообще, первым личную охрану во Франции завел Генрих Четвертый, которого, правда, это не спасло. Но уже при Генрихе Наваррском имелся отряд легкой кавалерии для сопровождения монаршей персоны (шеволежеры).
Шеволежеры были вооружены шпагами (рапирами) и пистолетами. То, что надо для коротких схваток на близкой дистанции в условиях города. Но повторюсь, в 1610 году король Генрих был убит (минус охране).
Его преемник, король Людовик XIII, не питал иллюзий в отношении своего окружения и в 1620 году решил усилить свою охрану путем создания дополнительного подразделения из 60 человек, вооруженных карабинами. Для усиления огневой мощи.
Карабин тех времен – это кавалерийское нарезное ружье. Довольно точное, но медленное в перезарядке.
Вообще, личную гвардию/охрану имели тогда многие. Королева (вспомните Коменжа из романа Дюма), члены королевской семьи (принцы крови), первый министр. Учитывая всякие перевороты, семейные склоки и прочие удовольствия и развлечения тех лет – охрана была делом обыденным.
Но не для Людовика XIII. Он хоть и прослыл благодаря Дюма человеком слабохарактерным, но таковым не был. Более того, король был под стать своему министру, хоть и уступал ему во многом, но умер не от покушения. Факт.
Так вот, через 2 года Людовик перевооружил своих охранников на мушкеты и довел численность до 107 человек. Из-за мушкетов бойцы и получили свое знаменитое наименование — мушкетеры короля, королевские мушкетеры, а если быть исторически точным, то полное название звучало как «Мушкетёры военного дома короля Франции» (Mousquetaires de la maison militaire du roi de France).
Капитаном/командиром подразделения был сам король. Нормальная практика того времени. Кроме командира-короля, были еще капитан-лейтенант, лейтенант, суб-лейтенант и 4 корнета.
И что мы имеем на выходе? А вот что.
Пехотой, понятное дело, мушкетеры короля не были. Это было подразделение, которое занималось охраной короля при его выездах за пределы своей резиденции. Именно так. Внутри резиденции короля охраняли совсем другие люди.
Мушкетеры же сопровождали короля в поездках (и Дюма это прекрасно показал в романе «20 лет спустя»), охраняли его в выездных мероприятиях (типа охоты или осады Ла-Рошели), приходилось нести службу и в месте постоянной дислокации, но как бы на дальних подступах.
Отсюда (Людовик не обожал частых поездое) и прорва свободного времени (со ссылкой на Дюма), которое мушкетеры тратили как им было угодно.
Кстати, так как мушкетеры короля ведали охраной первого лица, на всякие глупости типа патрулирования улиц Парижа их никогда не отряжали.
Еще один нюанс, который точно подметил Дюма, но многие читатели пропустили мимо.
Понятно, что простолюдины из «пихоты» не могли охранять короля. Только дворяне, с детства обученные держаться в седле, стрелять из пистолетов, фехтовать. А учитывая, что численность роты королевских мушкетеров не превышала 150 человек, то еще вопрос, чин лейтенанта мушкетеров – много это для графа (де Ла Фер), или мало.
По крайней мере, чин капитан-лейтенанта носил Жан-Арман дю Пейре, граф де Тревиль. Занял граф эту должность не во время действия романа, а значительно позднее — в 1634 году. Но факт, что командир роты был вполне себе граф.
Естественно, что подчиненные были ему под стать. Виконты, баронеты и прочие младшие сыновья провинциальных (и не только) дворян, для которых служба в таком подразделении была пределом мечтаний.
Вот и получается, что с одной стороны, мушкетеры – это пешие и конные стрелки первой линии, с другой стороны – спецподразделение по охране первого лица государства во время поездок по стране.
Все просто.
Все просто и с экипировкой и вооружением. Вооружение состояло из, собственно, мушкета, шпаги или рапиры, даги и двух-трех пистолетов.
Понятно, что таскать на себе или с собой весь этот арсенал было делом нелегким в прямом смысле этого слова, но такова цена службы в спецподразделении. Тем более что (см. выше) служба не баловала королевских мушкетеров частыми выходами.
Забавный момент. Король, хоть и любил, судя по документам, своих мушкетеров, особо их не баловал в финансовом плане. Многие мемуары донесли до нас проблемы с выплатой жалования мушкетерам короля.
Король (понятно, что соответствующие службы) выдавал своей охране только мушкет. Хотя, по тем временам, отнюдь не дешевое оружие. Не знаю, как во Франции, у де Костера было в письмах, что мушкет для охоты в Нидерландах ему стоил 140 дукатов. Если прикинуть через золотую меру (дукат где-то 3,5 грамма золота, а луидор 6-7 граммов), то получится 70 луидоров, что равнялось (почти) стоимости неплохого коня.
Неплохая экономия, если учесть, что все остальное господа мушкетеры короля должны были покупать сами. Оружие, коней, одежду…
Да, об одежде. Так как мушкетеры не входили во внутреннюю стражу и по службе чаще находились на улице, либо охраняя короля в поездке, либо во внешнем карауле, то форма у них была примечательная.
Мушкетеры носили большие ботфорты, широкополую шляпу с белым пером и плащ-казакин, который можно было застегивать по бокам. Плащ был лазурно-голубого цвета (королевские цвета) с золотистыми галунами и нашитым спереди и сзади крестом с королевскими лилиями тоже цвета золота.
В общем, все это, как в романе, стоило немалых денег. Но простите, тут короля охранять или как?
После смерти сперва Ришелье, а потом и Людовика XIII, кардинал Мазарини передал своих гвардейцев в состав мушкетёрской роты. Таким образом, у мушкетеров в 1660 году стало две роты.
Первая рота, первые королевские мушкетеры, носили плащи с пуговицами, окантовкой, петлицам и галунами золотого цвета, а вторая рота (бывшие гвардейцы кардинала) — серебряного.
Роты также отличались цветом лошадей, их так и стали называть: «серые» (старые) и «черные» (бывшие кардинальские) мушкетеры.
В целом же служба была более чем непыльная. Так как в обязанности королевских мушкетеров входило лишь сопровождение короля, когда тот покидает дворец, то в остальное время рота была представлена сама себе. Защитой монарха в месте постоянной дислокации занималась дворцовая стража и личные телохранители, соответственно, господа мушкетеры просто били баклуши.
Отсюда, наверное, у Дюма многочисленные описания пьянок, игры в кости, в шары (на бильярде) и, естественно, нарушение эдиктов о запрете дуэлей. Понятно, что далеко не все молодые дворяне того времени проводили время за сочинениями Мигеля де Сервантеса или Бокаччо, но каковы времена, таковы и нравы.
Но в целом королевские мушкетеры как спецподразделение просуществовали (с перерывом) с 1620 по 1775 год, что свидетельствует о том, что пьянки пьянками, а службу господа мушкетеры несли вполне нормально.
По крайней мере, французские монархи не умирали во время выездов из резиденций. Спецура — она во все времена спецура.
Стрелять из этого, простите, не самого легкого и удобного оружия (вес от 7 до 10 кг, длина до 2 метров) можно было только стационарно, уперев мушкет в специальную подставку. Либо использовать для этого крепостную стену, борт корабля и так далее.
Как из этой штуки можно было эффективно стрелять с коня, мне, честно говоря, непонятно. Единственный способ – это подскакать к противнику на ружейный выстрел, спешиться, поставить мушкет на подставку, пальнуть и снова на коня. Делать ноги туда, где можно спокойно перезарядить свое чудо-оружие.
Но оставим коней пока в конюшнях, речь не о том.
Речь о том, что тогдашняя 50-граммовая пуля из мушкета выбивала жизнь из облаченного в латы конника со 150 шагов. И толковый мушкетер мог это делать один раз в 2-3 минуты.
Почему же в куче фильмов по роману Александра Дюма мы этого практически не видим, да и в самом произведении «Три мушкетера» мушкеты в руках героев появляются только в самом конце книги, при обороне бастиона Сен-Жерве?
Получается, Александр Дюма и наш режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич изобразили нечто, весьма далекое от истины?
А вот и нет. Исторически все верно.
Суть в том, что мы имеем дело вообще не с мушкетерами. А с королевскими мушкетерами, или, если хотите, мушкетерами короля. Вставка одного слова резко меняет весь смысл данного подразделения. И вместо «пихоты» перед нами оказываются… правильно, сотрудники ФСО!
Окунемся в историю?
Вообще, первым личную охрану во Франции завел Генрих Четвертый, которого, правда, это не спасло. Но уже при Генрихе Наваррском имелся отряд легкой кавалерии для сопровождения монаршей персоны (шеволежеры).
Шеволежеры были вооружены шпагами (рапирами) и пистолетами. То, что надо для коротких схваток на близкой дистанции в условиях города. Но повторюсь, в 1610 году король Генрих был убит (минус охране).
Его преемник, король Людовик XIII, не питал иллюзий в отношении своего окружения и в 1620 году решил усилить свою охрану путем создания дополнительного подразделения из 60 человек, вооруженных карабинами. Для усиления огневой мощи.
Карабин тех времен – это кавалерийское нарезное ружье. Довольно точное, но медленное в перезарядке.
Вообще, личную гвардию/охрану имели тогда многие. Королева (вспомните Коменжа из романа Дюма), члены королевской семьи (принцы крови), первый министр. Учитывая всякие перевороты, семейные склоки и прочие удовольствия и развлечения тех лет – охрана была делом обыденным.
Но не для Людовика XIII. Он хоть и прослыл благодаря Дюма человеком слабохарактерным, но таковым не был. Более того, король был под стать своему министру, хоть и уступал ему во многом, но умер не от покушения. Факт.
Так вот, через 2 года Людовик перевооружил своих охранников на мушкеты и довел численность до 107 человек. Из-за мушкетов бойцы и получили свое знаменитое наименование — мушкетеры короля, королевские мушкетеры, а если быть исторически точным, то полное название звучало как «Мушкетёры военного дома короля Франции» (Mousquetaires de la maison militaire du roi de France).
Капитаном/командиром подразделения был сам король. Нормальная практика того времени. Кроме командира-короля, были еще капитан-лейтенант, лейтенант, суб-лейтенант и 4 корнета.
И что мы имеем на выходе? А вот что.
Пехотой, понятное дело, мушкетеры короля не были. Это было подразделение, которое занималось охраной короля при его выездах за пределы своей резиденции. Именно так. Внутри резиденции короля охраняли совсем другие люди.
Мушкетеры же сопровождали короля в поездках (и Дюма это прекрасно показал в романе «20 лет спустя»), охраняли его в выездных мероприятиях (типа охоты или осады Ла-Рошели), приходилось нести службу и в месте постоянной дислокации, но как бы на дальних подступах.
Отсюда (Людовик не обожал частых поездое) и прорва свободного времени (со ссылкой на Дюма), которое мушкетеры тратили как им было угодно.
Кстати, так как мушкетеры короля ведали охраной первого лица, на всякие глупости типа патрулирования улиц Парижа их никогда не отряжали.
Еще один нюанс, который точно подметил Дюма, но многие читатели пропустили мимо.
Понятно, что простолюдины из «пихоты» не могли охранять короля. Только дворяне, с детства обученные держаться в седле, стрелять из пистолетов, фехтовать. А учитывая, что численность роты королевских мушкетеров не превышала 150 человек, то еще вопрос, чин лейтенанта мушкетеров – много это для графа (де Ла Фер), или мало.
По крайней мере, чин капитан-лейтенанта носил Жан-Арман дю Пейре, граф де Тревиль. Занял граф эту должность не во время действия романа, а значительно позднее — в 1634 году. Но факт, что командир роты был вполне себе граф.
Естественно, что подчиненные были ему под стать. Виконты, баронеты и прочие младшие сыновья провинциальных (и не только) дворян, для которых служба в таком подразделении была пределом мечтаний.
Вот и получается, что с одной стороны, мушкетеры – это пешие и конные стрелки первой линии, с другой стороны – спецподразделение по охране первого лица государства во время поездок по стране.
Все просто.
Все просто и с экипировкой и вооружением. Вооружение состояло из, собственно, мушкета, шпаги или рапиры, даги и двух-трех пистолетов.
Понятно, что таскать на себе или с собой весь этот арсенал было делом нелегким в прямом смысле этого слова, но такова цена службы в спецподразделении. Тем более что (см. выше) служба не баловала королевских мушкетеров частыми выходами.
Забавный момент. Король, хоть и любил, судя по документам, своих мушкетеров, особо их не баловал в финансовом плане. Многие мемуары донесли до нас проблемы с выплатой жалования мушкетерам короля.
Король (понятно, что соответствующие службы) выдавал своей охране только мушкет. Хотя, по тем временам, отнюдь не дешевое оружие. Не знаю, как во Франции, у де Костера было в письмах, что мушкет для охоты в Нидерландах ему стоил 140 дукатов. Если прикинуть через золотую меру (дукат где-то 3,5 грамма золота, а луидор 6-7 граммов), то получится 70 луидоров, что равнялось (почти) стоимости неплохого коня.
Неплохая экономия, если учесть, что все остальное господа мушкетеры короля должны были покупать сами. Оружие, коней, одежду…
Да, об одежде. Так как мушкетеры не входили во внутреннюю стражу и по службе чаще находились на улице, либо охраняя короля в поездке, либо во внешнем карауле, то форма у них была примечательная.
Мушкетеры носили большие ботфорты, широкополую шляпу с белым пером и плащ-казакин, который можно было застегивать по бокам. Плащ был лазурно-голубого цвета (королевские цвета) с золотистыми галунами и нашитым спереди и сзади крестом с королевскими лилиями тоже цвета золота.
В общем, все это, как в романе, стоило немалых денег. Но простите, тут короля охранять или как?
После смерти сперва Ришелье, а потом и Людовика XIII, кардинал Мазарини передал своих гвардейцев в состав мушкетёрской роты. Таким образом, у мушкетеров в 1660 году стало две роты.
Первая рота, первые королевские мушкетеры, носили плащи с пуговицами, окантовкой, петлицам и галунами золотого цвета, а вторая рота (бывшие гвардейцы кардинала) — серебряного.
Роты также отличались цветом лошадей, их так и стали называть: «серые» (старые) и «черные» (бывшие кардинальские) мушкетеры.
В целом же служба была более чем непыльная. Так как в обязанности королевских мушкетеров входило лишь сопровождение короля, когда тот покидает дворец, то в остальное время рота была представлена сама себе. Защитой монарха в месте постоянной дислокации занималась дворцовая стража и личные телохранители, соответственно, господа мушкетеры просто били баклуши.
Отсюда, наверное, у Дюма многочисленные описания пьянок, игры в кости, в шары (на бильярде) и, естественно, нарушение эдиктов о запрете дуэлей. Понятно, что далеко не все молодые дворяне того времени проводили время за сочинениями Мигеля де Сервантеса или Бокаччо, но каковы времена, таковы и нравы.
Но в целом королевские мушкетеры как спецподразделение просуществовали (с перерывом) с 1620 по 1775 год, что свидетельствует о том, что пьянки пьянками, а службу господа мушкетеры несли вполне нормально.
По крайней мере, французские монархи не умирали во время выездов из резиденций. Спецура — она во все времена спецура.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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