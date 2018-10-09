Переплетение судеб. Тот, кто разбился на склонах Там Дао

«Меня зовут Анна, и мой дед, которого я видела только на фотографиях, погиб на войне во Вьетнаме 30 апреля 1971 года. В Интернете, к сожалению, информация ограничивается только одной фразой: ПОЯРКОВ Юрий Николаевич 1933 года рождения. Русский. Капитан, летчик-инструктор истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии. Погиб в авиационной катастрофе 30 апреля 1971 г.

К сожалению, при каких обстоятельствах погиб мой дедушка и как все произошло, никто не знает. Тело не нашли. Ищу сослуживцев, которые знали моего дедушку, и могут мне что-то рассказать о его гибели».

На фото первый вьетнамский лётчик-космонавт Фам Туан и его МиГ-21

Теперь это территория национального парка «Там Дао». 55 километров от Ханоя.

Предположительный маршрут на карте поисков

«Вчера прошли 12 км, поднялись на 1400 м над уровнем моря. За прошедшие почти 50 лет с 1971 года лесные деревья заглушили все следы, но мы считаем, что это — предполагаемое место падения. По вьетнамскому обычаю зажгли благовония, чтобы почтить ушедшие души».

…

«Только что найдены обломки МиГ-21! Место падения самолёта подтверждено. Двигатель пока не найден, возможно, скатился в ущелье».

…

«Всё-таки нашли! В джунглях это практически невозможно, они быстро "поедают" все инородные предметы».

«Эти находки были найдены умом, физико-математическими методами». «Народ знает, народ обсуждает, народ делает… народ не берет взятки… где легли эти солдаты, народ знает».

Фото крышки и деталей самолёта, найденные в домах местных жителей.

Фото из семейного архива капитана Юрия Пояркова:















