Извилистые тропы русофобии: обезлюдевшая Прибалтика заселяется славянами

Прибалтика вымирает. Причем делает это значительно более высокими темпами, нежели другие страны ЕС. Наряду со сравнительно невысокой рождаемостью, характерной для большинства европейских стран, депопуляция этих трех республик имеет не только демографические, но и социальные причины. Невысокий в сравнении с государствами старой Европы уровень жизни и безработица вызвали массовый отток трудоспособного населения. Молодежь уезжает за границу в поисках лучшей доли, и большинство не собирается возвращаться на родину. Литва, Латвия и Эстонии стремительно превращаются в страны стариков.Экономики этих республик, хоть и изрядно «секвестрированные» после вхождения в ЕС, в настоящий момент не могут оставаться на плаву без привлечения трудовых мигрантов – граждан тех стран, уровень жизни которых ниже, чем в Балтии. И, несмотря на строительство в этих трех республиках фактически этнократических государств, представители бизнеса продавливают квоты для гастарбайтеров.Попытки националистических партий помешать этому без особого труда блокируются капиталом – ведь они, собственно и содержат все политические группы, включая праворадикальные.До недавнего времени в Балтии полагали хорошей идеей привлечение в качестве трудовых мигрантов граждан Украины. Разумеется, это замечательное решение пришло в головы прибалтийским должностным лицам после государственного переворота на Украине, приведшего к власти нынешний режим, поддержка которого стала необходимым элементом антироссийской и русофобской политики, проводимой Вильнюсом, Таллином и Ригой.Предполагалось, что, предоставляя украинцам возможность чинить сантехнику, вывозить мусор и добывать сланец в шахтах Кохтла-Ярве, прибалтийцы оказывают помощь и поддержку свободолюбивому украинскому народу, борющемуся с «русской угрозой». Который будет за это бесконечно благодарен своим новым «старшим братьям».Националисты, тоже, как ни странно, поддерживали на первых порах трудовую миграцию с Украины, надеясь, что «понаехавшие» сумеют вытеснить местных русских и русскоязычных, значительная часть которых вынуждена трудится на тяжелых и/или мало престижных работах, из этого сегмента, а в перспективе и из Прибалтики.Напомним, что не так давно руководитель эстонской Консервативной партии Март Хельме объявил, что единственный вариант для русских в Эстонии – это ассимиляция. Все, кого это не устраивает, должны убраться за реку Нарва (по ней проходит государственная граница Эстонии и России), полагает политик.И в «окончательном решении русского вопроса» балтийские наци большие надежды возлагали на украинских мигрантов.В прибалтийских СМИ правой направленности открыто писали, что среди гастарбайтеров немало «героев АТО», которые прекрасно знают, как поступать с «москалями» и в случае необходимости они смогут реализовать свой богатый опыт и в Прибалтике.Издание ЕАDaily приводит данные эстонского Департамента полиции и погранохраны (ДПП), согласно которым выходцы из Украины в нынешнем году получили втрое больше временных видов на жительство в этой прибалтийской республике, чем иммигранты из всех остальных стран, вместе взятых. В первые шесть месяцев 2018-го ДПП выдал в рамках иммиграционной квоты 1268 срочных видов на жительство. Из них 941 ВНЖ получили граждане УкраиныСреди оформивших разрешение на краткосрочную работу сроком до двенадцати месяцев доминирование украинцев оказалось ещё заметнее. По ситуации на середину сентября в Эстонии с начала года было выдано 13 410 таких разрешений, в том числе гражданам Украины — 10 602 (около 80%).Причем считать их низкоквалифицированными едва ли есть основания: не менее трети украинских трудовых мигрантов имеют высшее образование, около половины — среднее специальное или диплом об окончании техникума, а остальные — основное или среднее образование. Около половины из этих иммигрантов устроились работать в строительстве или в обрабатывающей промышленности.Что касается Литвы, то всего в 2017 году местный Департамент миграции выдал гражданам Украины 6 тысяч разрешений на временное проживание. А за семь месяцев этого года украинцы получили уже порядка 18 тысяч рабочих виз в Литве. По планам миграционной службы страны, в 2019 году это число увеличится на 40−50%.В Латвии на начало 2018 года было зарегистрировано 2155 рабочих с Украины.Все бы казалось просто замечательным: в отличие от старой Европы, где с депопуляцией и нехваткой рабочих рук пытаются бороться, завозя «будущих европейцев» из Магриба, Африки и Центральной Азии, страны Балтии получают квалифицированных и вполне цивилизованных «гастеров», ведущих себя прилично и действительно готовых работать.«Литовские работодатели приветствуют рабочих-украинцев, поскольку Украина находится довольно близко. Кроме того, украинцы пользуются безвизовым режимом для коротких поездок, и с ними легко договориться на понятном для всех языке. Это предопределило то, что большинство разрешений на временное проживание в Литве получают именно граждане Украины», — не может нарадоваться на помощников глава миграционного ведомства Литвы Эвелина Гудзинскайте.И тут обратим внимание на «понятный для всех язык», на котором общаются украинские мигранты. Для многих прибалтов стало шоком, что украинцы разговаривают на «языке оккупантов». Ведь вдали от СБУ и национально свидомых активистов они не считают необходимым коверкать свою речь, делая ее похожей на «державну мову». Да и не поймут их тогда работодатели. То есть русская речь и не думает сдавать свои позиции в Балтии, получив неожиданную поддержку откуда не ждали.Более того, выясняется, что среди украинских граждан, приехавших на заработки, значительный процент самых настоящих этнических русских, которых так стараются отправить «за Нарву».А вот «атошников» и сознательных бандеровцев среди них гораздо меньше, чем ожидала принимающая сторона. Ведь эти персонажи вовсе не для того «лили кровь» на Майдане и в Донбассе, чтобы горбатиться на литовских стройках и эстонских мызах. Им хочется "пановать".В довершение фиксируется значительное число смешанных браков с украинскими мигрантами. Так что вопрос о том, кто кого будет ассимилировать — балты славян или совсем наоборот, не выглядит праздным.Славянизация пустеющих балтийских территорий идет полным ходом. И, между прочим, своих детей украинские мигранты стараются, как правило, отдавать в русские школы.