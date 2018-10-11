Снайперская винтовка Чукавина. Оружие, из которого стрелял Путин
Дебют снайперской винтовки Чукавина (сокращенно СВЧ) пришелся на прошлогоднюю выставку «Армия-2017». Именно в Подмосковье концерн «Калашников» презентовал свое новое оружие, которое сразу же стали прочить в качестве замены знаменитой снайперской винтовки Драгунова (СВД). Интерес к оружию не пропал и в 2018 году, к тому же именно из этой винтовки 19 сентября стрелял президент России Владимир Путин во время осмотра галереи для стрельбы в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Владимир Путин опробовал в деле винтовку СВЧ под натовский патрон 7,62х51 NATO (или .308 Win коммерческий вариант).
На самом деле СВЧ может оказаться больше чем просто винтовкой, став перспективной платформой для всей линейки стрелкового оружия ижевского производства, которая в будущем может прийти на смену знаменитым сегодня на весь мир разработкам конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова.
Представленная в 2017 году на форуме «Армия-2017» полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина – это одна из разработок концерна «Калашников» для высокоточной стрельбы. Винтовка изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win, оружие в этом калибре пользуется огромной популярностью на международном рынке), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ полностью совместима с магазинами от знаменитой снайперской винтовки СВД, которая долгие годы остается традиционным снайперским оружием российской армии.
Возглавлявший в 2017 году концерн «Калашников» Алексей Криворучко отмечал, что у винтовки Чукавина есть большой потенциал и большое будущее. Интерес к оружию проявляют в Минобороны и Росгвардии, есть интерес и со стороны российских экспортных партнеров. Также он рассказывал о перспективах оружия и на гражданском рынке. От привычного стрелкового оружия концерна «Калашников» новая винтовка отличалась, прежде всего, своей компоновкой. Конструкторы в Ижевске решили отойти от традиционной схемы со ствольной коробкой, которая закрывалась крышкой. Новая компоновка СВЧ упрощает крепление на оружие различной оптики, ночных и тепловизионных насадок, коллиматорных прицелов и других современных прицельных комплексов. В базовой комплектации оружие оснащается телескопическим прикладом с регулируемой щекой.
Руководил проектом по созданию новой винтовки Андрей Юрьевич Чукавин, который в 1985 году окончил машиностроительный факультет Ижевского механического института (сегодня это ИжГТУ имени М. Т. Калашникова) по специальности «Стрелковое оружие». Свою трудовую деятельность специалист начал на «Ижмаше», где трудился инженером-конструктором отдела Главного КБ по конструкторско-технологической отработке серийных изделий авиационно-пушечного вооружения. В 1993 году он перешел на работу в бюро проектирования автоматических винтовок, которое затем и возглавил.
В настоящее время Чукавин занимает должность заместителя главного конструктора концерна «Калашников» по спортивно-охотничьему оружию. Он принимал непосредственное участие в разработке и внедрению в производство снайперской винтовки СВДС, оснащенной складывающимся прикладом, самозарядных карабинов «Тигр-9», «Тигр-308», «Сайга-308» и «Сайга» исполнения 100 с улучшенными эргономическими показателями, а также пластмассовых магазинов для гладкоствольных охотничьих карабинов. Является автором ряда патентов на полезные модели и промышленные образцы. Именно ему было доверено возглавить проект по созданию новой самозарядной снайперской винтовки.
Катализатором работ по созданию новой винтовки стало то, что принятая на вооружение еще в 1963 году снайперская винтовка СВД в настоящее время уже не в полной мере отвечает требованиям российских военных и современным требованиям, которые предъявляются к подобному оружию. Основными критическими пунктами к легендарной во всех отношениях винтовке Драгунова являются большая длина оружия, отсутствие вариантов в перспективных калибрах и невозможность использования разнообразной современной оптики.
Новая полуавтоматическая снайперская винтовка ижевских оружейников привлекла к себе внимание еще до того, как ее опробовал в деле президент Российской Федерации. Уже на форуме «Армия-2017» к новинке было приковано внимание многих посетителей. По словам главного конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева, СВЧ стала итоговой разработкой проекта «Ратник». Предприятие принимало участие в конкурсе на разработку новой снайперской полуавтоматической винтовки. В качестве базы тогда была выбрана СВД, которая подверглась модернизации для соответствия изделия требованиям тактико-технического задания заказчика. Но достаточно скоро конструкторы поняли, что в перспективе такая винтовка все равно перестанет удовлетворять требованиям современного боя. Это касалось в первую очередь применения с винтовкой более тяжелых перспективных оптических прицельных комплексов, улучшения эргономических параметров винтовки и уменьшения показателей рассеивания выстрелов. Все дело в том, что в семействе АК и СВД прицелы традиционно крепились на боковую планку, что привязывает стрелка к одному и тому же прицелу, а также не дает 100-процентной возвращаемости прицельной линии. Опять же в случае нагрева ствольной коробки возможна поводка кронштейна, отмечал Уржумцев.
Исходя из этого, в концерне «Калашников» провели анализ существующих в России и мире технических решений и решили приступить к созданию новой винтовки. Сразу же было принято решение не ограничивать себя единственным классическим калибром – 7,62 мм, был предусмотрен вариант перехода на крупные калибры – .338 LM или его аналог 9,3х64 мм. Схема нового оружия должна была быть универсальной, чтобы работать как с винтовочными патронами классических и крупных калибров, так и с малоимпульсными боеприпасами, чтобы в перспективе стать основой для автомата будущего. И если для классических винтовочных и малоимпульсных патронов годилась любая классическая схема, то при переходе на крупные калибры необходимо было применять какие-либо новые конструкторские решения.
Концерном «Калашников» были созданы три рабочих группы, которые сфокусировались на отладке разных решений. Первая – по автомату, вторая – по снайперской винтовке на основе классической ударной схемы компоновки автоматики оружия, третья – по винтовке на основе альтернативной схемы. Основой для новой компоновки оружия была выбрана так называемая лафетная схема, которая ранее уже использовалась оружейником из Ижевска Геннадием Никоновым в автомате АН-94 «Абакан». В такой схеме стреляющий агрегат, который объединяет в себе ствол и элементы ствольной коробки, движется относительно неподвижного лафета оружия. Разработчики посчитали, что использование данной схемы в новой винтовке позволит уменьшить отдачу при стрельбе патронами крупных калибров.
Итогом работы первой группы оружейников стало появление образцов малогабаритных автоматов АМ и АМБ, которые вместе с винтовкой СВЧ демонстрировались широкой общественности на выставке «Армия-2017». Вторая группа представила опытные образцы винтовок СВЧ в трех калибрах, а работы третьей группы были остановлены. Уржумцев отметил, что обойти законы физики не удалось: «Мы получили почти двукратное превышение параметров рассеивания выстрелов по сравнению с классической схемой и неоправданное увеличение веса оружия».
Гардинная схема
Идея компоновки малогабаритных автоматов АМ, АМБ и полуавтоматической винтовки СВЧ была позаимствована от малогабаритного автомата Драгунова, который Евгений Фёдорович создавал в рамках конкурса «Модерн», работая в КБ «Ижмаша». Тот его автомат был спроектирован по гардинной схеме, когда на прочную верхнюю шину, которая принимает на себя всю нагрузку, устанавливаются все остальные элементы конструкции оружия. Данные элементы можно разгрузит и выполнить из пластика или легких сплавов.
В роли гардины выступает длинная полоса толщиной порядка 10 мм, изнутри которой выполнены направляющие. По гардине перемещается затвор с затворной рамой. Верхние направляющие являются одним из главных отличий винтовки Чукавина от традиционных систем АК или СВД, где затворная рама движется по нижним направляющим. На шине жестко закреплен вкладыш, через который крепится ствол винтовки, то есть шина со стволом выступают в единой жесткой сборке. При этом нижняя часть оружия, которая содержит лишь корпус ударно-спускового механизма с предохранителем и основание с приемником магазина, может быть очень легким. В прототипах винтовки нижняя часть была алюминиевой, однако она может быть изготовлена и из композитных материалов.
По словам Сергея Уржумцева, новый тренд в конструировании стрелкового оружия заключается в том, что помимо унификации, мультикалиберности и модульности необходима такая архитектура, которая позволяла бы быстрее переводить оружие из классической компоновки в компоновку булл-пап. По словам генерального конструктора концерна «Калашников», их конструкция позволяет выполнять такую переделку с незначительными изменениями, меняется нижняя составляющая часть, ставится элемент, где спусковой механизм вынесен вперед, стреляющий агрегат при этом остается неизменным.
На тяжелом стволе снайперской винтовки, который производится методом ротационной ковки, отсутствует ствольная арматура, кроме газовой камеры, которая закрепляется там в любом автоматическом оружии, отмечает Уржумцев. В винтовке СВЧ была использована система автоматики с коротким ходом поршня, данный принцип был заимствован из надежной и десятилетиями отработанной системы СВД.
Ощущения от винтовки
Своими ощущениями от винтовки СВЧ успели поделиться уже отечественные и иностранные специалисты. К примеру, Всеволод Ильин многократный чемпион России и мира по практической стрельбе отметил, что винтовка ему нравится, подмечая нюансы, которые хорошо видны практическому стрелку. Нижняя часть новинки оснащена эргономичной шахтой для приемки магазина, что позволяет стрелку легко отсоединять его на ощупь. Благодаря наличию развитой защелки-манипулятора коробчатый магазин можно отстегивать как классическим образом, так и указательным пальцем. Рукоятка перезаряжания оружия, находится слева, что позволяет удобно манипулировать винтовкой в положении лежа. Для того чтобы пыль и грязь не попадали в ствольную коробку винтовки СВЧ, при включении предохранителя специальная шторка закрывает паз для движения рукоятки перезаряжания.
Также Ильин отметил тот факт, что приклад винтовки находится на линии ствола, отдача линейная. По его словам, узел автоматики винтовки отличается очень мягкой отдачей: возникает ощущение, что стреляешь из оружия меньшего калибра. Это позволяет стрелку вести огонь в достаточно высоком темпе, винтовка при этом остается на линии прицеливания. Несколько изменилась и концепция оружия: это не обычная снайперская винтовка поддержки, СВЧ может использоваться для решения более широкого круга задач. Эта винтовка – оружие меткого стрелка, который может поразить цель на удалении и принять участие в ближнем бою, благо к винтовке имеются магазины повышенной емкости на 20 патронов (для калибра 7,62 мм). Оптимальным весом для полуавтоматической винтовки считается 4-4,4 кг, а снайперская винтовка Чукавина укладывается в 4,2 кг и у нее еще есть потенциал для снижения веса.
Известный американский стрелок-эксперт, ветеран вооруженных сил США (бывший сержант спецотряда «Дельта») Ларри Викерс, посетивший оружейное производство концерна «Калашников» весной 2018 года, также хорошо отзывался об ижевской новинке. «Выглядит отлично, хорошая концепция. Несколько моментов в СВЧ мне очень нравятся: первое – очень плавная затворная рама винтовки, прямо не верится, что патрон уже дослался в патронник. Идет как по маслу. Второе – конструкция предохранителя оружия, который блокирует канал, по которому идет затворная рама, это очень интересное конструкторское решение. Также я заметил, что рукоятка затворной рамы находился слева, это удобно правшам. Интересный образец оружия», – рассказал после теста снайперской винтовки Ларри Викерс.
В настоящее время существует три версии ижевской винтовки СВЧ: под патроны 7,62х51, 7,62х54 и .338 LM. Наибольший интерес представляет, пожалуй, последняя модель, являющаяся настоящим высокоточным оружием и дальнобойной винтовкой во всех пониманиях данного слова. Винтовка использует конструктивную схему СВЧ под стандартные калибры, но так как боеприпас .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм) гораздо длиннее и габаритнее конструкторы пропорционально увеличили затворную группу, длину ствола, ствольную коробку и общую длину винтовки. Демонстрируемый осенью 2017 года образец винтовки СВЧ .338, который представлял собой, по сути, стреляющий макет и первую итерацию нового оружия в данном калибре, уже тогда демонстрировал хорошую кучность стрельбы, позволяя стрелку уверенно поражать мишень на максимально доступной дальности стрельбища «Калашникова» – 1200 метров. И это при использовании обыкновенных охотничьих патронов.
В настоящее время Минобороны России занимается согласованием тактико-технических заданий для проведения опытно-конструкторских работ, рассчитанных на 2-3 года. А для гражданских пользователей новые винтовки будут доступны совсем скоро. По словам Сергея Уржумцева, винтовки созданы, к ним разработаны полные комплекты конструкторской документации и уже в 2019 году концерн «Калашников» приступит к подготовке производства и выпуску винтовок СВЧ в трех калибрах, которые пойдут на гражданский рынок стрелкового оружия.
Источники информации:
https://www.popmech.ru/weapon/396922-snayperskaya-vintovka-chukavina/#part0
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Kontsern-Kalashnikov-snayperskaya-vintovka-Chukavina-SVCH
https://kalashnikov.media
Материалы из открытых источников.
На самом деле СВЧ может оказаться больше чем просто винтовкой, став перспективной платформой для всей линейки стрелкового оружия ижевского производства, которая в будущем может прийти на смену знаменитым сегодня на весь мир разработкам конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова.
Представленная в 2017 году на форуме «Армия-2017» полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина – это одна из разработок концерна «Калашников» для высокоточной стрельбы. Винтовка изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win, оружие в этом калибре пользуется огромной популярностью на международном рынке), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ полностью совместима с магазинами от знаменитой снайперской винтовки СВД, которая долгие годы остается традиционным снайперским оружием российской армии.
Винтовка СВЧ .308, из которой стрелял Путин, фото: kalashnikov.media
Возглавлявший в 2017 году концерн «Калашников» Алексей Криворучко отмечал, что у винтовки Чукавина есть большой потенциал и большое будущее. Интерес к оружию проявляют в Минобороны и Росгвардии, есть интерес и со стороны российских экспортных партнеров. Также он рассказывал о перспективах оружия и на гражданском рынке. От привычного стрелкового оружия концерна «Калашников» новая винтовка отличалась, прежде всего, своей компоновкой. Конструкторы в Ижевске решили отойти от традиционной схемы со ствольной коробкой, которая закрывалась крышкой. Новая компоновка СВЧ упрощает крепление на оружие различной оптики, ночных и тепловизионных насадок, коллиматорных прицелов и других современных прицельных комплексов. В базовой комплектации оружие оснащается телескопическим прикладом с регулируемой щекой.
Руководил проектом по созданию новой винтовки Андрей Юрьевич Чукавин, который в 1985 году окончил машиностроительный факультет Ижевского механического института (сегодня это ИжГТУ имени М. Т. Калашникова) по специальности «Стрелковое оружие». Свою трудовую деятельность специалист начал на «Ижмаше», где трудился инженером-конструктором отдела Главного КБ по конструкторско-технологической отработке серийных изделий авиационно-пушечного вооружения. В 1993 году он перешел на работу в бюро проектирования автоматических винтовок, которое затем и возглавил.
В настоящее время Чукавин занимает должность заместителя главного конструктора концерна «Калашников» по спортивно-охотничьему оружию. Он принимал непосредственное участие в разработке и внедрению в производство снайперской винтовки СВДС, оснащенной складывающимся прикладом, самозарядных карабинов «Тигр-9», «Тигр-308», «Сайга-308» и «Сайга» исполнения 100 с улучшенными эргономическими показателями, а также пластмассовых магазинов для гладкоствольных охотничьих карабинов. Является автором ряда патентов на полезные модели и промышленные образцы. Именно ему было доверено возглавить проект по созданию новой самозарядной снайперской винтовки.
Катализатором работ по созданию новой винтовки стало то, что принятая на вооружение еще в 1963 году снайперская винтовка СВД в настоящее время уже не в полной мере отвечает требованиям российских военных и современным требованиям, которые предъявляются к подобному оружию. Основными критическими пунктами к легендарной во всех отношениях винтовке Драгунова являются большая длина оружия, отсутствие вариантов в перспективных калибрах и невозможность использования разнообразной современной оптики.
Новая полуавтоматическая снайперская винтовка ижевских оружейников привлекла к себе внимание еще до того, как ее опробовал в деле президент Российской Федерации. Уже на форуме «Армия-2017» к новинке было приковано внимание многих посетителей. По словам главного конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева, СВЧ стала итоговой разработкой проекта «Ратник». Предприятие принимало участие в конкурсе на разработку новой снайперской полуавтоматической винтовки. В качестве базы тогда была выбрана СВД, которая подверглась модернизации для соответствия изделия требованиям тактико-технического задания заказчика. Но достаточно скоро конструкторы поняли, что в перспективе такая винтовка все равно перестанет удовлетворять требованиям современного боя. Это касалось в первую очередь применения с винтовкой более тяжелых перспективных оптических прицельных комплексов, улучшения эргономических параметров винтовки и уменьшения показателей рассеивания выстрелов. Все дело в том, что в семействе АК и СВД прицелы традиционно крепились на боковую планку, что привязывает стрелка к одному и тому же прицелу, а также не дает 100-процентной возвращаемости прицельной линии. Опять же в случае нагрева ствольной коробки возможна поводка кронштейна, отмечал Уржумцев.
Исходя из этого, в концерне «Калашников» провели анализ существующих в России и мире технических решений и решили приступить к созданию новой винтовки. Сразу же было принято решение не ограничивать себя единственным классическим калибром – 7,62 мм, был предусмотрен вариант перехода на крупные калибры – .338 LM или его аналог 9,3х64 мм. Схема нового оружия должна была быть универсальной, чтобы работать как с винтовочными патронами классических и крупных калибров, так и с малоимпульсными боеприпасами, чтобы в перспективе стать основой для автомата будущего. И если для классических винтовочных и малоимпульсных патронов годилась любая классическая схема, то при переходе на крупные калибры необходимо было применять какие-либо новые конструкторские решения.
Самозарядная винтовка СВЧ под патрон 7,62х51 мм с магазином на 20 патронов, фото: концерн «Калашников»
Концерном «Калашников» были созданы три рабочих группы, которые сфокусировались на отладке разных решений. Первая – по автомату, вторая – по снайперской винтовке на основе классической ударной схемы компоновки автоматики оружия, третья – по винтовке на основе альтернативной схемы. Основой для новой компоновки оружия была выбрана так называемая лафетная схема, которая ранее уже использовалась оружейником из Ижевска Геннадием Никоновым в автомате АН-94 «Абакан». В такой схеме стреляющий агрегат, который объединяет в себе ствол и элементы ствольной коробки, движется относительно неподвижного лафета оружия. Разработчики посчитали, что использование данной схемы в новой винтовке позволит уменьшить отдачу при стрельбе патронами крупных калибров.
Итогом работы первой группы оружейников стало появление образцов малогабаритных автоматов АМ и АМБ, которые вместе с винтовкой СВЧ демонстрировались широкой общественности на выставке «Армия-2017». Вторая группа представила опытные образцы винтовок СВЧ в трех калибрах, а работы третьей группы были остановлены. Уржумцев отметил, что обойти законы физики не удалось: «Мы получили почти двукратное превышение параметров рассеивания выстрелов по сравнению с классической схемой и неоправданное увеличение веса оружия».
Гардинная схема
Идея компоновки малогабаритных автоматов АМ, АМБ и полуавтоматической винтовки СВЧ была позаимствована от малогабаритного автомата Драгунова, который Евгений Фёдорович создавал в рамках конкурса «Модерн», работая в КБ «Ижмаша». Тот его автомат был спроектирован по гардинной схеме, когда на прочную верхнюю шину, которая принимает на себя всю нагрузку, устанавливаются все остальные элементы конструкции оружия. Данные элементы можно разгрузит и выполнить из пластика или легких сплавов.
В роли гардины выступает длинная полоса толщиной порядка 10 мм, изнутри которой выполнены направляющие. По гардине перемещается затвор с затворной рамой. Верхние направляющие являются одним из главных отличий винтовки Чукавина от традиционных систем АК или СВД, где затворная рама движется по нижним направляющим. На шине жестко закреплен вкладыш, через который крепится ствол винтовки, то есть шина со стволом выступают в единой жесткой сборке. При этом нижняя часть оружия, которая содержит лишь корпус ударно-спускового механизма с предохранителем и основание с приемником магазина, может быть очень легким. В прототипах винтовки нижняя часть была алюминиевой, однако она может быть изготовлена и из композитных материалов.
По словам Сергея Уржумцева, новый тренд в конструировании стрелкового оружия заключается в том, что помимо унификации, мультикалиберности и модульности необходима такая архитектура, которая позволяла бы быстрее переводить оружие из классической компоновки в компоновку булл-пап. По словам генерального конструктора концерна «Калашников», их конструкция позволяет выполнять такую переделку с незначительными изменениями, меняется нижняя составляющая часть, ставится элемент, где спусковой механизм вынесен вперед, стреляющий агрегат при этом остается неизменным.
На тяжелом стволе снайперской винтовки, который производится методом ротационной ковки, отсутствует ствольная арматура, кроме газовой камеры, которая закрепляется там в любом автоматическом оружии, отмечает Уржумцев. В винтовке СВЧ была использована система автоматики с коротким ходом поршня, данный принцип был заимствован из надежной и десятилетиями отработанной системы СВД.
Ощущения от винтовки
Своими ощущениями от винтовки СВЧ успели поделиться уже отечественные и иностранные специалисты. К примеру, Всеволод Ильин многократный чемпион России и мира по практической стрельбе отметил, что винтовка ему нравится, подмечая нюансы, которые хорошо видны практическому стрелку. Нижняя часть новинки оснащена эргономичной шахтой для приемки магазина, что позволяет стрелку легко отсоединять его на ощупь. Благодаря наличию развитой защелки-манипулятора коробчатый магазин можно отстегивать как классическим образом, так и указательным пальцем. Рукоятка перезаряжания оружия, находится слева, что позволяет удобно манипулировать винтовкой в положении лежа. Для того чтобы пыль и грязь не попадали в ствольную коробку винтовки СВЧ, при включении предохранителя специальная шторка закрывает паз для движения рукоятки перезаряжания.
Также Ильин отметил тот факт, что приклад винтовки находится на линии ствола, отдача линейная. По его словам, узел автоматики винтовки отличается очень мягкой отдачей: возникает ощущение, что стреляешь из оружия меньшего калибра. Это позволяет стрелку вести огонь в достаточно высоком темпе, винтовка при этом остается на линии прицеливания. Несколько изменилась и концепция оружия: это не обычная снайперская винтовка поддержки, СВЧ может использоваться для решения более широкого круга задач. Эта винтовка – оружие меткого стрелка, который может поразить цель на удалении и принять участие в ближнем бою, благо к винтовке имеются магазины повышенной емкости на 20 патронов (для калибра 7,62 мм). Оптимальным весом для полуавтоматической винтовки считается 4-4,4 кг, а снайперская винтовка Чукавина укладывается в 4,2 кг и у нее еще есть потенциал для снижения веса.
Дальнобойная винтовка СВЧ под патрон .338 LAPUA MAGNUM
Известный американский стрелок-эксперт, ветеран вооруженных сил США (бывший сержант спецотряда «Дельта») Ларри Викерс, посетивший оружейное производство концерна «Калашников» весной 2018 года, также хорошо отзывался об ижевской новинке. «Выглядит отлично, хорошая концепция. Несколько моментов в СВЧ мне очень нравятся: первое – очень плавная затворная рама винтовки, прямо не верится, что патрон уже дослался в патронник. Идет как по маслу. Второе – конструкция предохранителя оружия, который блокирует канал, по которому идет затворная рама, это очень интересное конструкторское решение. Также я заметил, что рукоятка затворной рамы находился слева, это удобно правшам. Интересный образец оружия», – рассказал после теста снайперской винтовки Ларри Викерс.
В настоящее время существует три версии ижевской винтовки СВЧ: под патроны 7,62х51, 7,62х54 и .338 LM. Наибольший интерес представляет, пожалуй, последняя модель, являющаяся настоящим высокоточным оружием и дальнобойной винтовкой во всех пониманиях данного слова. Винтовка использует конструктивную схему СВЧ под стандартные калибры, но так как боеприпас .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм) гораздо длиннее и габаритнее конструкторы пропорционально увеличили затворную группу, длину ствола, ствольную коробку и общую длину винтовки. Демонстрируемый осенью 2017 года образец винтовки СВЧ .338, который представлял собой, по сути, стреляющий макет и первую итерацию нового оружия в данном калибре, уже тогда демонстрировал хорошую кучность стрельбы, позволяя стрелку уверенно поражать мишень на максимально доступной дальности стрельбища «Калашникова» – 1200 метров. И это при использовании обыкновенных охотничьих патронов.
В настоящее время Минобороны России занимается согласованием тактико-технических заданий для проведения опытно-конструкторских работ, рассчитанных на 2-3 года. А для гражданских пользователей новые винтовки будут доступны совсем скоро. По словам Сергея Уржумцева, винтовки созданы, к ним разработаны полные комплекты конструкторской документации и уже в 2019 году концерн «Калашников» приступит к подготовке производства и выпуску винтовок СВЧ в трех калибрах, которые пойдут на гражданский рынок стрелкового оружия.
Источники информации:
https://www.popmech.ru/weapon/396922-snayperskaya-vintovka-chukavina/#part0
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Kontsern-Kalashnikov-snayperskaya-vintovka-Chukavina-SVCH
https://kalashnikov.media
Материалы из открытых источников.
- Автор:
- Юферев Сергей
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