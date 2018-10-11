Снайперская винтовка Чукавина. Оружие, из которого стрелял Путин

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Винтовка СВЧ .308, из которой стрелял Путин, фото: kalashnikov.media

Самозарядная винтовка СВЧ под патрон 7,62х51 мм с магазином на 20 патронов, фото: концерн «Калашников»

Дальнобойная винтовка СВЧ под патрон .338 LAPUA MAGNUM

Источники информации:

https://www.popmech.ru/weapon/396922-snayperskaya-vintovka-chukavina/#part0

https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Kontsern-Kalashnikov-snayperskaya-vintovka-Chukavina-SVCH

https://kalashnikov.media

Материалы из открытых источников.