В телефонных разговорах с бывшими сослуживцами он неоднократно пытался отговорить их от участия в боевых действиях, от выполнения приказов командования. Также он предлагал перейти на сторону незаконных вооружённых формирований террористических организаций ДНР/ЛНР (трактовка украинского обвинения, - прим. «ВО»).

Суд города Львова рассмотрел уголовное дело бойца Народной милиции Луганской народной республики и пришёл к выводу, что приговор должен быть суровым. Речь идёт об украинском военнослужащем (старшем солдате, – украинский вариант звания ефрейтор), который ещё в 2014 году перешёл на сторону ЛНР. Мужчина после лечения в госпитале не вернулся в расположение своего подразделения (сформированого во Львове) и перешёл на сторону народной республики, где по сей день проходит службу в батальоне «Заря».Сторона обвинения в ходе судебных слушаний заявила о том, что бывший украинский военнослужащий «проявлял интерес к дислокации отдельных подразделений воинских частей в зоне боевых действий». Также сообщается о фактах применения им оружия против украинских военнослужащих (на самом деле, было бы странно, если за 4 года нахождения в составе НМ ЛНР он бы так и не применил оружия).Из материалов дела:В итоге Шевченковский райсуд Львова приговорил бывшего украинского военнослужащего к 14 годам колонии с конфискацией имущества – по статьям «Дезертирство» и «Государственная измена». Вот только приговор вынесен заочно, так как боец ЛНР продолжает бороться против киевской оккупации донбасской земли и не скрывает своих намерений освободить от майданной гнили всю Украину.На этом фоне из Львова приходят сообщения о том, что в городе вовсю идёт подготовка к военному параду, в котором среди прочих примут участие и ветераны УПА (*запрещена в России), а также «волонтёры» в форме нацистских подразделений эпохи Второй мировой войны.