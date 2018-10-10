Американский генерал: Не пора ли заменить танки более совершенным оружием?

Да, танки M1 Abrams продолжают играть важную роль. Да, танковая концепция жива. Армия начинает планировать новые танки. Но почему это должны быть обязательно танки? Армия и промышленность задумываются над другими летальными вооружениями.

Да, это кажется фантастикой: лунный «пистолет» Звёздный войн или 4-ногий монстр, стреляющий лазерными лучами. Нам пора уходить от созданных парадигм. Пусть танки остаются, но в целом нам пора совершить качественный рывок, чтобы мы смогли обладать смертоносным преимуществом над врагом.