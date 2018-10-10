Американский генерал: Не пора ли заменить танки более совершенным оружием?
Накануне на «Военном обозрении» вышел материал, в котором рассказывалось о планах Пентагона по получению в кратчайшее время прототипов новейших лёгких танков, который в первую очередь можно бы десантировать с воздуха (ссылка на материал). В то же самое время в США проявила себя группа высокопоставленных военнослужащих, которая считает, что не нужно делать акцент на развитии танкового направления в сухопутных войсках. Одним из тех, кто считает, что уже в ближайшем будущем танки могут потерять свою значимость для вооружённых сил, является бригадный генерал Росс Коффман.
В интервью Defense News американский генерал заявил:
По словам Коффмана, не позднее 2023 года необходимо выбрать новое направление в развитии оружия.
Из заявления бригадного генерала:
Другими словам, американский генерал пытается сказать, что танки и другие традиционные виды вооружений есть у многих армий мира. Но США – «страна исключительная», а потому и оружие у неё должно быть соответствующим.
На сегодняшний день в армии США реализуется концепция по увеличению доли использования интеллектуальных технологий в военной технике. Тот же истребитель пятого поколения F-35 производителем выполняется таким образом, что он буквально напичкан программируемой электроникой. Однако в этой связи у США возникают и известного рода проблемы: программное обеспечение вооружений требует постоянного обновления (как минимум, об этом говорит производитель), а это миллиарды долларов. Мало того, эти постоянные траты колоссальных средств на одно только обновление софта крайне беспокоит тех, кто приобретает современную американскую технику.
В интервью Defense News американский генерал заявил:
Да, танки M1 Abrams продолжают играть важную роль. Да, танковая концепция жива. Армия начинает планировать новые танки. Но почему это должны быть обязательно танки? Армия и промышленность задумываются над другими летальными вооружениями.
По словам Коффмана, не позднее 2023 года необходимо выбрать новое направление в развитии оружия.
Из заявления бригадного генерала:
Да, это кажется фантастикой: лунный «пистолет» Звёздный войн или 4-ногий монстр, стреляющий лазерными лучами. Нам пора уходить от созданных парадигм. Пусть танки остаются, но в целом нам пора совершить качественный рывок, чтобы мы смогли обладать смертоносным преимуществом над врагом.
Другими словам, американский генерал пытается сказать, что танки и другие традиционные виды вооружений есть у многих армий мира. Но США – «страна исключительная», а потому и оружие у неё должно быть соответствующим.
На сегодняшний день в армии США реализуется концепция по увеличению доли использования интеллектуальных технологий в военной технике. Тот же истребитель пятого поколения F-35 производителем выполняется таким образом, что он буквально напичкан программируемой электроникой. Однако в этой связи у США возникают и известного рода проблемы: программное обеспечение вооружений требует постоянного обновления (как минимум, об этом говорит производитель), а это миллиарды долларов. Мало того, эти постоянные траты колоссальных средств на одно только обновление софта крайне беспокоит тех, кто приобретает современную американскую технику.
- Использованы фотографии:
- million-wallpapers.ru
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter