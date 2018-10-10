Будапешт: Какие санкции? ЕС ведёт крупный бизнес с РФ

В эксклюзивном интервью австрийской газете Der Standard глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что обвинения Евросоюза в адрес венгерского руководства о чрезмерном сближении с Россией являются беспочвенными.По мнению Сийярто, у ЕС с Россией сложились более тесные взаимоотношения, чем у Будапешта и Москвы. Просто Евросоюз пытается скрывать «большой бизнес под поверхностными ссорами». Не об этом ли говорят частые встречи австрийского канцлера Себастьяна Курца с главой России Владимиром Путиным (за этот год они встречались уже четыре раза). Не об этом ли свидетельствуют многочисленные телефонные переговоры российского и французского президентов, а также участие главы Франции Эммануэля Макрона в работе экономического форума в Санкт-Петербурге.Для министра иностранных дел Венгрии стало большим удивлением увидеть в Москве на переговорах по энергетическим вопросам руководителей четырёх самых крупных энергетических концернов на Западе. Они все находились «за почётным столом вокруг Путина», - отмечает Петер Сийярто.В своём интервью он также заявил, что не согласен с политикой Евросоюза, которая показывает на данном этапе «жалкие результаты». О провальной работе Еврокомиссии говорят многие факты, в том числе сокращение к 2019 году числа государств – членов ЕС (имеет в виду Брекзит), ухудшение трансатлантических отношений. Помимо этого, за последние три года страны ЕС испытали на себе 33 террористических атаки, жертвами которых стало более 300 человек.Не обошёл стороной венгерский политик и скандал с Украиной, который разгорелся вокруг венгерских паспортов. Он считает, что ущемление прав 150 тыс. венгров, проживающих на украинской территории, противоречит намерениям Киева по вступлению в ряды НАТО и ЕС.