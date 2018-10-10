Новости

Чего ожидать от нового украинского миномёта "Шёпот"?

23
Украинские компании продолжают работу над совершенствованием миномётов. При этом всякий раз новости о разработках вызывают тревогу на самой Украине при учёте того, какой ущерб наносит использование таких «новейших» миномётов ВСУ как «Молот». Инциденты с «Молотами», как известно, происходят уже не только в условиях испытательных полигонов, но и в среде реальных боевых действий.

Теперь помимо «Молота» украинские разработчики рекомендуют миномёт «Шёпот». Об этом подробнее.


Чего ожидать от нового украинского миномёта "Шёпот"?


Украинские СМИ сообщают, что на Международной специализированной выставке средств защиты, вооружения, военной и специальной техники, технологий и товаров двойного использования "Оружие и безопасность 2018" компания "Рубин-2017" представила собственную разработку - 82-мм бесшумный миномет «Шёпот».

Заявлено, что основная цель применения этого миномёта – традиционная, а именно – поражение противника как с открытых, так и с закрытых позиций (укрытий). Однако важным отличием «Шёпота» является то, что при выстреле не создаётся пламени и большого объёма дыма.
Из презентационного материала:
Выстрел из этого миномёта по уровню шума не громче выстрела из автомата Калашникова с приспособлением для использования бесшумной стрельбы. Это достигается за счёт особой конструкции мины.


Вес «Шёпота» составляет 16,9 кг, длина ствола 520 мм, скорострельность – до 15 выстрелов в минуту (4 секунды на выстрел). Готов ли ствол миномёта к длительной интенсивной стрельбе, не сообщается.

Вертикальный угол наведения – от 45 до 85 градусов, горизонтальный – 15 градусов. Сама конструкция отчасти напоминает гранатомёт (включая и форму мины), установленный на земле.



Дальнобойным «Шёпот» точно не назвать, так как максимальная дальность стрельбы – 800 м.
Использованы фотографии:
mil.in.ua
Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за 14.04.18 - 20.04.18 от военкора "Маг"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

23 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти