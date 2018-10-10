Чего ожидать от нового украинского миномёта "Шёпот"?

Выстрел из этого миномёта по уровню шума не громче выстрела из автомата Калашникова с приспособлением для использования бесшумной стрельбы. Это достигается за счёт особой конструкции мины.

Украинские компании продолжают работу над совершенствованием миномётов. При этом всякий раз новости о разработках вызывают тревогу на самой Украине при учёте того, какой ущерб наносит использование таких «новейших» миномётов ВСУ как «Молот». Инциденты с «Молотами», как известно, происходят уже не только в условиях испытательных полигонов, но и в среде реальных боевых действий.Теперь помимо «Молота» украинские разработчики рекомендуют миномёт «Шёпот». Об этом подробнее.Украинские СМИ сообщают, что на Международной специализированной выставке средств защиты, вооружения, военной и специальной техники, технологий и товаров двойного использования " Оружие и безопасность 2018" компания "Рубин-2017" представила собственную разработку - 82-мм бесшумный миномет «Шёпот».Заявлено, что основная цель применения этого миномёта – традиционная, а именно – поражение противника как с открытых, так и с закрытых позиций (укрытий). Однако важным отличием «Шёпота» является то, что при выстреле не создаётся пламени и большого объёма дыма.Из презентационного материала:Вес «Шёпота» составляет 16,9 кг, длина ствола 520 мм, скорострельность – до 15 выстрелов в минуту (4 секунды на выстрел). Готов ли ствол миномёта к длительной интенсивной стрельбе, не сообщается.Вертикальный угол наведения – от 45 до 85 градусов, горизонтальный – 15 градусов. Сама конструкция отчасти напоминает гранатомёт (включая и форму мины), установленный на земле.Дальнобойным «Шёпот» точно не назвать, так как максимальная дальность стрельбы – 800 м.