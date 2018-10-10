В США наладят производство российского оружия. И "Утёсы" тоже

Просто посмотрите любое видео из любой горячей точки, такой как Ирак или Сирия, и ответ станет ясным. Многие из комбатантов используют российское или советское оружие или его местные копии – от винтовок до ракетных установок и крупнокалиберных пулеметов. И когда американцам нужно предоставить некоторые из этих групп оружие, они должны выходить на мировой рынок, чтобы купить российскую технику, а также запасные части. Это очень хлопотно. Поэтому у Командования спецопераций и родилась идея производить иностранное оружие внутри страны,

Командование специальных операций армии США намерено наладить в стране производство российского оружия с улучшенными характеристиками, пишет The National Interest Военные уже предложили компаниям предварительные контракты, в рамках которых потенциальным производителям предлагается раскрыть внутренний потенциал российского стрелкового оружия, такого как модернизированный пулемет Калашникова и крупнокалиберный пулемет «Утёс», чтобы затем производить их улучшенные копии.При этом командование требует от потенциальных производителей самим находить необходимые чертежи и материалы – со стороны военного ведомства в этом вопросе не будет никакой помощи.Вторым основным условием для получения финансирования является налаживание всех этапов производства строго на территории США с использованием комплектующих только американского производства. Кроме того, к производственному процессу должны допускаться лишь граждане Соединенных Штатов.По мере развития производства номенклатура выпускаемого оружия будет расширяться. Военные сами будут выбирать, какие именно модели им необходимы.Интересно, может ли быть проблема с авторским правом на выпуск русского оружия в Америке без лицензии? Хотя российские и китайские шпионы не сдерживали себя в помощи американской технологии, пишет автор.Так зачем спецназу российские пулемёты?поясняет издание.