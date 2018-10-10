В США наладят производство российского оружия. И "Утёсы" тоже
Командование специальных операций армии США намерено наладить в стране производство российского оружия с улучшенными характеристиками, пишет The National Interest.
Военные уже предложили компаниям предварительные контракты, в рамках которых потенциальным производителям предлагается раскрыть внутренний потенциал российского стрелкового оружия, такого как модернизированный пулемет Калашникова и крупнокалиберный пулемет «Утёс», чтобы затем производить их улучшенные копии.
При этом командование требует от потенциальных производителей самим находить необходимые чертежи и материалы – со стороны военного ведомства в этом вопросе не будет никакой помощи.
Вторым основным условием для получения финансирования является налаживание всех этапов производства строго на территории США с использованием комплектующих только американского производства. Кроме того, к производственному процессу должны допускаться лишь граждане Соединенных Штатов.
По мере развития производства номенклатура выпускаемого оружия будет расширяться. Военные сами будут выбирать, какие именно модели им необходимы.
Интересно, может ли быть проблема с авторским правом на выпуск русского оружия в Америке без лицензии? Хотя российские и китайские шпионы не сдерживали себя в помощи американской технологии, пишет автор.
Так зачем спецназу российские пулемёты?
Военные уже предложили компаниям предварительные контракты, в рамках которых потенциальным производителям предлагается раскрыть внутренний потенциал российского стрелкового оружия, такого как модернизированный пулемет Калашникова и крупнокалиберный пулемет «Утёс», чтобы затем производить их улучшенные копии.
При этом командование требует от потенциальных производителей самим находить необходимые чертежи и материалы – со стороны военного ведомства в этом вопросе не будет никакой помощи.
Вторым основным условием для получения финансирования является налаживание всех этапов производства строго на территории США с использованием комплектующих только американского производства. Кроме того, к производственному процессу должны допускаться лишь граждане Соединенных Штатов.
По мере развития производства номенклатура выпускаемого оружия будет расширяться. Военные сами будут выбирать, какие именно модели им необходимы.
Интересно, может ли быть проблема с авторским правом на выпуск русского оружия в Америке без лицензии? Хотя российские и китайские шпионы не сдерживали себя в помощи американской технологии, пишет автор.
Так зачем спецназу российские пулемёты?
Просто посмотрите любое видео из любой горячей точки, такой как Ирак или Сирия, и ответ станет ясным. Многие из комбатантов используют российское или советское оружие или его местные копии – от винтовок до ракетных установок и крупнокалиберных пулеметов. И когда американцам нужно предоставить некоторые из этих групп оружие, они должны выходить на мировой рынок, чтобы купить российскую технику, а также запасные части. Это очень хлопотно. Поэтому у Командования спецопераций и родилась идея производить иностранное оружие внутри страны,поясняет издание.
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