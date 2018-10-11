Выборы в ДНР: цирк по украинским лекалам

В тот самый момент, когда всему прогрессивному человечеству стало казаться, что выборы в ДНР закончились не начавшись, и все веселье позади (дай-то бог, чтобы обошлось без стрельбы и взрывов!), донецкие затейники убедительно доказали, что они способны порадовать общественность новыми трюками.9 октября и.о. главы МИД республики Наталья Никонорова заявила о том, что в грядущих выборах примут участие наблюдатели из стран ЕС, в том числе Франции, Италии и ФРГ, а также других стран. Кто именно будет наблюдать за торжеством демократии в Донецке, пока неизвестно. Тем не менее, что-то подсказывает, что это будут отнюдь не чиновники или представители профильных общественных организаций.Впрочем, нет никакой разницы: в ДНР вполне могут приехать самые неподкупные и скептически настроенные европейские бюрократы, а власти, в свою очередь, могут позволить себе полностью отказаться от вбросов и применения технологий «правильного» подсчета голосов. Все это уже и не нужно, так как отсутствуют кандидаты, способные составить конкуренцию и. о. главы ДНР Денису Пушилину.После того как в прошлую пятницу ЦИК ДНР снял кандидатуру Павла Губарева, обвинив его в фальсификации подписей, у Пушилина не осталось оппонентов, а у выборов – шансов выглядеть чем-то большим, чем насильственное водружение на пост главы единственно верного человека.Вероятно, техническая организация убедительной победы Дениса Пушилина в исполнении аборигенов оказалась слишком топорной и резонансной, в связи с чем было принято решение добавить выборам легитимности (точнее, правдоподобности), пригласив на них международных наблюдателей.Но даже этот нетривиальный ход едва ли поможет досрочно победившей фракции изобразить плебисцит. И дело тут даже не в явке, которая обещает стать провальной, даже несмотря на попытки заставить бюджетников и госслужащих голосовать в обязательном порядке. Просто люди, организовавшие все это оскорбительное и неприглядное действо, явно не в состоянии создать что-либо, кроме фарса.Откровенно говоря, чтобы справедливо оценить способности «политтехнологов», витийствующих на донецком поприще, достаточно вспомнить так называемый PR трагически погибшего Александра Захарченко: цитатник Мао на рекламных щитах, «захарчат» и прочий ужас.Кроме того, если уже начал избавляться от конкурентов при помощи взрывов и подтасовок, то вернуться в правовое поле уже очень тяжело. Насилие и хаос порождают соответствующую реакцию. После смерти Захарченко не у дел остались многие представители высших сословий, и едва ли они удовлетворены таким положением. Борьба за власть вполне может увенчаться насилием.Это ужасно, но постепенно из информационного поля «русской весны» и новых цивилизационных ценностей мы опять вернулись в украинское убожество с мерзкой и кровавой борьбой за власть, убийствами политических и бизнес конкурентов, цензурой в СМИ и узколобой пропагандой. Те же толстенькие стареющие юноши в деловых костюмах (или, при случае, в военной форме). Те же говорящие головы, торжественно перерезающие ленточки на детских площадках и умничающие на остановленных производствах. Та же нищета и безнадега, от которой трудоспособное население спасается миграцией.Как выяснилось, можно забрать Донбасс из Украины, но куда сложнее забрать Украину из Донбасса: вылечить людей от убогого хуторянского мышления и неистощимой тяги к интригам и стяжательству, воровству. От этого страдает не только Новороссия. Крымчане тоже в ужасе от наводнивших местные органы власти представителей украинских «элит» — тупых и жадных, всеми силами пытающихся обмануть федеральные власти и продолжить воплощать в жизнь привычный стиль «управления».Наверное, избавиться от этой скверны можно, лишь полностью избавившись от гнусного наследия украинских «элит» и установив диктатуру власти. Непонятно только, нужно ли это кому-то, кроме населения?