Объединённые силы провели зачистку села близ Волновахи, находящегося в «серой зоне». На подступах к селу было минное поле. Установленные на нём мины – российского производства. Обнаружены сухие пайки, на некоторых видна маркировка: Пермь, Москва.

Срочные новости поступают с территории Донбасса. Украинские войска предприняли очередную операцию по продвижению в так называемой «серой зоне» - со стороны подконтрольной ВСУ Волновахи. В сводках украинского командования сообщается о том, что украинские силовики осуществили продвижение примерно на 1,2 км.Результатом этого продвижение стал захват деревни, название которой не озвучивается. В сводке говорится лишь о том, что в населённом пункте проживают около 80 человек.Из заявления представителей подразделения ВСУ, осуществившего откровенное нарушение Минских договорённостей:О вооружениях и боеприпасах российского производства говорят представители украинской армии, которая сама укомплектована в основном советскими и российским вооружениями. А как расценивать то, что на сухпайках украинской армии нередко стоит маркировка «Даллас» или «Виннипег»?В общем, украинские командиры пытаются заболтать тот факт, что ВСУ откровенно нарушает пункты, прописанные в Минских договорённостях. За время существования этих договорённостей украинские войска заняли уже десятки квадратных километров территории «серой зоны», включая несколько населённых пунктов. При этом в СММ ОБСЕ даже перестали выражать «озабоченность» по этому поводу.И факт остаётся фактом: над "ползучим наступлением ВСУ" можно продолжать иронизировать, но украинская армия метр за метром продвигается на восток, не только сужая "серую зону", но и, как следствие", получая возможность ещё ближе подводить свои силы и средства к территории ЛДНР.