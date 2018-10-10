Заваленная оружием Украина в ООН выступит против «милитаризации Крыма»
Украина подготовила проект резолюции Генассамблеи ООН против «милитаризации» Крымского полуострова, передает РИА Новости заявление украинского постпреда Владимира Ельченко.
Об этом дипломат рассказал на мероприятии, организованном украинским постпредством на полях 73-й Генассамблеи ООН.
По словам Ельченко, подготовленный проект резолюции призван помешать России наводнять вооружениями «территорию Украины и окрестные территории».
Он указал, что многочисленные учения «в Крыму и вокруг него» демонстрирует агрессивную политику Москвы не только в отношении Украины, но и других стран Причерноморья.
Еще одним поводом для растущего беспокойства Ельченко назвал «милитаризацию Азовского моря».
Он также продемонстрировал собравшимся слайд с изображением карты Украины и близлежащих территорий. Причем Крымский полуостров изображен на фоне флага РФ. Между Крымом и Украиной – щупальце осьминога (видимо, тянется из Москвы), российские военные корабли, артиллерия, средства ПВО и солдаты в камуфляже.
Между тем ресурс «Новости Крыма» сообщил о побитии рекорда постсоветского периода по количеству туристов.
Рекорд побит! Число туристов в Крыму в этом году превысило самые лучшие показатели постсоветского периода, пишет издание, ссылаясь на сообщение министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.
По его словам, за неполный 2018 год полуостров посетили 6 млн. 164 тыс. туристов, что превышает уровень аналогичного периода 2017 года на 29%. Причем, границу со стороны Украины пересекли около 1 млн. человек – это на 17% больше, чем за весь прошлый год.
Об этом дипломат рассказал на мероприятии, организованном украинским постпредством на полях 73-й Генассамблеи ООН.
По словам Ельченко, подготовленный проект резолюции призван помешать России наводнять вооружениями «территорию Украины и окрестные территории».
Он указал, что многочисленные учения «в Крыму и вокруг него» демонстрирует агрессивную политику Москвы не только в отношении Украины, но и других стран Причерноморья.
Еще одним поводом для растущего беспокойства Ельченко назвал «милитаризацию Азовского моря».
Он также продемонстрировал собравшимся слайд с изображением карты Украины и близлежащих территорий. Причем Крымский полуостров изображен на фоне флага РФ. Между Крымом и Украиной – щупальце осьминога (видимо, тянется из Москвы), российские военные корабли, артиллерия, средства ПВО и солдаты в камуфляже.
Между тем ресурс «Новости Крыма» сообщил о побитии рекорда постсоветского периода по количеству туристов.
Рекорд побит! Число туристов в Крыму в этом году превысило самые лучшие показатели постсоветского периода, пишет издание, ссылаясь на сообщение министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.
По его словам, за неполный 2018 год полуостров посетили 6 млн. 164 тыс. туристов, что превышает уровень аналогичного периода 2017 года на 29%. Причем, границу со стороны Украины пересекли около 1 млн. человек – это на 17% больше, чем за весь прошлый год.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter