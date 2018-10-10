Новости

Заваленная оружием Украина в ООН выступит против «милитаризации Крыма»

6
Украина подготовила проект резолюции Генассамблеи ООН против «милитаризации» Крымского полуострова, передает РИА Новости заявление украинского постпреда Владимира Ельченко.




Об этом дипломат рассказал на мероприятии, организованном украинским постпредством на полях 73-й Генассамблеи ООН.

По словам Ельченко, подготовленный проект резолюции призван помешать России наводнять вооружениями «территорию Украины и окрестные территории».

Он указал, что многочисленные учения «в Крыму и вокруг него» демонстрирует агрессивную политику Москвы не только в отношении Украины, но и других стран Причерноморья.

Еще одним поводом для растущего беспокойства Ельченко назвал «милитаризацию Азовского моря».

Он также продемонстрировал собравшимся слайд с изображением карты Украины и близлежащих территорий. Причем Крымский полуостров изображен на фоне флага РФ. Между Крымом и Украиной – щупальце осьминога (видимо, тянется из Москвы), российские военные корабли, артиллерия, средства ПВО и солдаты в камуфляже.

Между тем ресурс «Новости Крыма» сообщил о побитии рекорда постсоветского периода по количеству туристов.

Рекорд побит! Число туристов в Крыму в этом году превысило самые лучшие показатели постсоветского периода, пишет издание, ссылаясь на сообщение министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

По его словам, за неполный 2018 год полуостров посетили 6 млн. 164 тыс. туристов, что превышает уровень аналогичного периода 2017 года на 29%. Причем, границу со стороны Украины пересекли около 1 млн. человек – это на 17% больше, чем за весь прошлый год.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Россия отмечает День государственного флага
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

6 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти