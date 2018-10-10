Президент Путин оказался в тройке лидеров антирейтинга. Версия "Левада-центра"
На днях службы социологического мониторинга опубликовали свежие данные рейтингов российских политиков и представителей власти. Публикацией в частности отметился «Левада-центр» (выполняет функции иностранного агента). Если верить данным этого центра, то рейтинг доверия российскому президенту продолжает своё падение. Если в июне текущего года он составлял 48%, то к концу сентября просел до отметки в 39%.
Такому рейтингу могли бы позавидовать многие главы западных государств, однако для российской политической действительности это вовсе не те значения, которые власть могла бы записать себе в актив. Особенно, учитывая результат Владимира Путина на мартовских президентских выборах.
Как распределились ответы россиян, опрошенных «Левада-центром», на вопрос о том, кому из современных политических деятелей они доверяют:
О доверии Владимиру Путину, как уже было отмечено, заявили 39% респондентов. Обращает на себя внимание тот факт, что на втором месте по популярность ответ «Нет таких» - 18%. По 15% опрошенных доверяют Сергею Шойгу и Владимиру Жириновскому. Среди лидеров рейтинга – Сергей Лавров и Дмитрий Медведев (у них по 10%).
В представленном итоговом списке Навальный с 3% обошёл, например, главу справедливороссов Миронова.
В то же опросе у респондентов выясняли, кому из политических деятелей россияне меньше всего доверяют. Оказалось, что лидером антирейтинга является председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Недоверяющих – 31%. Владимиру Жириновскому не доверяют 20% опрошенных. И впервые за долгое время в тройке антирейтинговых лидеров оказался президент России Владимир Путин. Ему отказали в доверии 13% опрошенных "ЛЦ".
После опубликования этих данных в режиме общего доступа политтехнологи представителей власти решили пойти на такой ход, как демонстрация близости власти к трудовому народу. По федеральным каналам прошли сюжеты о совместном посещении президентом и председателем правительства сельскохозяйственного предприятия на Ставрополье - с обедом из супа, картошки, котлет и компота.
О злободневной теме пенсионной реформы при освещении поездки первых лиц государства в Ставропольский край федеральные каналы решили особенно не распространяться, заявив в очередной раз, что "реформа - вынужденная мера, и люди это понимают". На том, что "понимают" это (по статистике) не более 15% населения, а остальные 85% "понимать отказываются", тоже решили не сосредотачиваться.
Такому рейтингу могли бы позавидовать многие главы западных государств, однако для российской политической действительности это вовсе не те значения, которые власть могла бы записать себе в актив. Особенно, учитывая результат Владимира Путина на мартовских президентских выборах.
Как распределились ответы россиян, опрошенных «Левада-центром», на вопрос о том, кому из современных политических деятелей они доверяют:
О доверии Владимиру Путину, как уже было отмечено, заявили 39% респондентов. Обращает на себя внимание тот факт, что на втором месте по популярность ответ «Нет таких» - 18%. По 15% опрошенных доверяют Сергею Шойгу и Владимиру Жириновскому. Среди лидеров рейтинга – Сергей Лавров и Дмитрий Медведев (у них по 10%).
В представленном итоговом списке Навальный с 3% обошёл, например, главу справедливороссов Миронова.
В то же опросе у респондентов выясняли, кому из политических деятелей россияне меньше всего доверяют. Оказалось, что лидером антирейтинга является председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Недоверяющих – 31%. Владимиру Жириновскому не доверяют 20% опрошенных. И впервые за долгое время в тройке антирейтинговых лидеров оказался президент России Владимир Путин. Ему отказали в доверии 13% опрошенных "ЛЦ".
После опубликования этих данных в режиме общего доступа политтехнологи представителей власти решили пойти на такой ход, как демонстрация близости власти к трудовому народу. По федеральным каналам прошли сюжеты о совместном посещении президентом и председателем правительства сельскохозяйственного предприятия на Ставрополье - с обедом из супа, картошки, котлет и компота.
О злободневной теме пенсионной реформы при освещении поездки первых лиц государства в Ставропольский край федеральные каналы решили особенно не распространяться, заявив в очередной раз, что "реформа - вынужденная мера, и люди это понимают". На том, что "понимают" это (по статистике) не более 15% населения, а остальные 85% "понимать отказываются", тоже решили не сосредотачиваться.
- Использованы фотографии:
- http://www.kremlin.ru/
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