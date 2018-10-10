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Президент Путин оказался в тройке лидеров антирейтинга. Версия "Левада-центра"

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На днях службы социологического мониторинга опубликовали свежие данные рейтингов российских политиков и представителей власти. Публикацией в частности отметился «Левада-центр» (выполняет функции иностранного агента). Если верить данным этого центра, то рейтинг доверия российскому президенту продолжает своё падение. Если в июне текущего года он составлял 48%, то к концу сентября просел до отметки в 39%.

Президент Путин оказался в тройке лидеров антирейтинга. Версия "Левада-центра"



Такому рейтингу могли бы позавидовать многие главы западных государств, однако для российской политической действительности это вовсе не те значения, которые власть могла бы записать себе в актив. Особенно, учитывая результат Владимира Путина на мартовских президентских выборах.

Как распределились ответы россиян, опрошенных «Левада-центром», на вопрос о том, кому из современных политических деятелей они доверяют:

О доверии Владимиру Путину, как уже было отмечено, заявили 39% респондентов. Обращает на себя внимание тот факт, что на втором месте по популярность ответ «Нет таких» - 18%. По 15% опрошенных доверяют Сергею Шойгу и Владимиру Жириновскому. Среди лидеров рейтинга – Сергей Лавров и Дмитрий Медведев (у них по 10%).

В представленном итоговом списке Навальный с 3% обошёл, например, главу справедливороссов Миронова.

В то же опросе у респондентов выясняли, кому из политических деятелей россияне меньше всего доверяют. Оказалось, что лидером антирейтинга является председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Недоверяющих – 31%. Владимиру Жириновскому не доверяют 20% опрошенных. И впервые за долгое время в тройке антирейтинговых лидеров оказался президент России Владимир Путин. Ему отказали в доверии 13% опрошенных "ЛЦ".

После опубликования этих данных в режиме общего доступа политтехнологи представителей власти решили пойти на такой ход, как демонстрация близости власти к трудовому народу. По федеральным каналам прошли сюжеты о совместном посещении президентом и председателем правительства сельскохозяйственного предприятия на Ставрополье - с обедом из супа, картошки, котлет и компота.

О злободневной теме пенсионной реформы при освещении поездки первых лиц государства в Ставропольский край федеральные каналы решили особенно не распространяться, заявив в очередной раз, что "реформа - вынужденная мера, и люди это понимают". На том, что "понимают" это (по статистике) не более 15% населения, а остальные 85% "понимать отказываются", тоже решили не сосредотачиваться.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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