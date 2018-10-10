Протурецкие силы покинули демилитаризованную зону в Идлибе
США направили подкрепление в провинцию Хасака. Протурецкие отряды покинули демилитаризованную зону на северо-западе Сирии. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В западной части провинции Алеппо продолжились вооруженные столкновения между исламистами и сирийской армией. Правительственным подразделениям удалось отбить у боевиков ряд позиций недалеко от населенного пункта Аль-Эйс. ВС САР опубликовали видеозапись из освобожденных районов. На кадрах видно, что военная техника джихадистов располагалась в жилых кварталах, что осложняло ее доступность для артиллерии САА. Во второй половине дня появилась информация о начале совместных тренировок США и Турции в рамках подготовки к патрулированию района Манбиджа. Издание напоминает, что по условиям соглашения между Анкарой и Вашингтоном отряды YPG должны покинуть город. Тем не менее, недавно стало известно о том, что курды спешно начали возводить укрепления на окраинах Манбиджа,
Отряды протурецкого формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» покинули демилитаризованную зону близ провинции Идлиб. Начался вывод тяжелого вооружения. Напомним, в среду истек срок, отпущенный на отвод от административных границ провинции военной техники и вооружений. Зону должны покинуть как правительственные войска и ее союзники, так и исламистские формирования. Полный вывод войск планируется завершить до 15 октября. В соответствии с договоренностями между Москвой и Анкарой контроль за соблюдением режима прекращения будут осуществлять российские и Турецкие военнослужащие. Ранее сообщалось, что тяжелое вооружение из демилитаризованной зоны уже вывели боевики оппозиционных группировок.
США направили находящимся в провинции Хасака формированиям «демократических сил» (SDF) очередную колонну с оружием и боеприпасами. По данным источников американская колонна прибыла из Ирака через пограничный переход «Сималка».
Между тем в Турции в среду началась крупная операция по зачистке юго-востока страны от представителей Рабочей партии Курдистана, которая объявлена Анкарой террористической организацией. К настоящему моменту известно о 90 арестованных. Из них 80 были задержаны в провинции Диярбакыр близ сирийской границы.
В западной части провинции Алеппо продолжились вооруженные столкновения между исламистами и сирийской армией. Правительственным подразделениям удалось отбить у боевиков ряд позиций недалеко от населенного пункта Аль-Эйс. ВС САР опубликовали видеозапись из освобожденных районов. На кадрах видно, что военная техника джихадистов располагалась в жилых кварталах, что осложняло ее доступность для артиллерии САА. Во второй половине дня появилась информация о начале совместных тренировок США и Турции в рамках подготовки к патрулированию района Манбиджа. Издание напоминает, что по условиям соглашения между Анкарой и Вашингтоном отряды YPG должны покинуть город. Тем не менее, недавно стало известно о том, что курды спешно начали возводить укрепления на окраинах Манбиджа,
Отряды протурецкого формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» покинули демилитаризованную зону близ провинции Идлиб. Начался вывод тяжелого вооружения. Напомним, в среду истек срок, отпущенный на отвод от административных границ провинции военной техники и вооружений. Зону должны покинуть как правительственные войска и ее союзники, так и исламистские формирования. Полный вывод войск планируется завершить до 15 октября. В соответствии с договоренностями между Москвой и Анкарой контроль за соблюдением режима прекращения будут осуществлять российские и Турецкие военнослужащие. Ранее сообщалось, что тяжелое вооружение из демилитаризованной зоны уже вывели боевики оппозиционных группировок.
США направили находящимся в провинции Хасака формированиям «демократических сил» (SDF) очередную колонну с оружием и боеприпасами. По данным источников американская колонна прибыла из Ирака через пограничный переход «Сималка».
Между тем в Турции в среду началась крупная операция по зачистке юго-востока страны от представителей Рабочей партии Курдистана, которая объявлена Анкарой террористической организацией. К настоящему моменту известно о 90 арестованных. Из них 80 были задержаны в провинции Диярбакыр близ сирийской границы.
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