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В войсках приступили к тестированию экзоскелетов

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Созданный для военных пассивный экзоскелет в настоящее время проходит апробацию в Минобороны РФ, передает РИА Новости сообщение гендиректора ЦНИИТОЧМАШа (входит в Ростех) Альберта Бакова.




По словам Бакова, включать пассивный экзоскелет в комплект «Ратник» (второго поколения) не планируется, хотя он достаточно полно проработан.

Сегодня ведутся работы по созданию активного экзоскелета, который должен быть включен в состав экипировки следующего поколения, добавил гендиректор.

Как ранее сообщали в Ростехе, экзоскелет позволит военнослужащему практически не замечать значительного веса снаряжения при выполнении долговременных задач.

Баков также рассказал, что его институт работает над несколькими проектами диверсификации производства, среди которых гражданские патроны «Олимп», а также гражданский вариант комплекта экипировки «Ратник».

По его словам, существуют и другие не менее интересные проекты, однако о них будет сообщено чуть позже.

Напомним, комплект боевой экипировки «Ратник» включает в себя кроме эффективных средств защиты современной стрелковое оружие, средства связи и разведки. Всего около 10 различных подсистем. «Ратник» предназначен для действий военнослужащих в любое время суток и в любых климатических условиях.
Использованы фотографии:
пресс-служба Госкорпорации Ростех
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