Новости

Япония выразила протест России. Опять на чужое позарились

37
Японские власти выразили России очередной протест из-за проведения Минобороны РФ стрельб в районе Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга.

Япония выразила протест России. Опять на чужое позарились



Как заявил Ёсихидэ Суга, проведение российскими вооруженными силами учебных стрельб приведет к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах, что не совпадает с позицией Японии. Чтобы в дальнейшем больше не поднимать этого вопроса, "необходимо решить вопрос самих северных территорий, т.е. их принадлежность", добавил секретарь правительства Японии.

Ранее Москва предупредила Токио о проведении учебных стрельб в районе Курильских островов.

Напомним, что Япония выставляет условием заключения мирного договора с Россией передачу ей так называемых "северных территорий", а именно островов Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые якобы принадлежат ей согласно двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы остается неизменной: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению и пересмотру не подлежит.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
Мы в Яндекс Дзен
Япония протестует против присвоения названий пяти островам Курильской гряды
Япония надеется разрешить спор с РФ по поводу островов Курильской гряды
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

37 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти