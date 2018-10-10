Япония выразила протест России. Опять на чужое позарились
Японские власти выразили России очередной протест из-за проведения Минобороны РФ стрельб в районе Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга.
Как заявил Ёсихидэ Суга, проведение российскими вооруженными силами учебных стрельб приведет к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах, что не совпадает с позицией Японии. Чтобы в дальнейшем больше не поднимать этого вопроса, "необходимо решить вопрос самих северных территорий, т.е. их принадлежность", добавил секретарь правительства Японии.
Ранее Москва предупредила Токио о проведении учебных стрельб в районе Курильских островов.
Напомним, что Япония выставляет условием заключения мирного договора с Россией передачу ей так называемых "северных территорий", а именно островов Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые якобы принадлежат ей согласно двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы остается неизменной: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению и пересмотру не подлежит.
Как заявил Ёсихидэ Суга, проведение российскими вооруженными силами учебных стрельб приведет к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах, что не совпадает с позицией Японии. Чтобы в дальнейшем больше не поднимать этого вопроса, "необходимо решить вопрос самих северных территорий, т.е. их принадлежность", добавил секретарь правительства Японии.
Ранее Москва предупредила Токио о проведении учебных стрельб в районе Курильских островов.
Напомним, что Япония выставляет условием заключения мирного договора с Россией передачу ей так называемых "северных территорий", а именно островов Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые якобы принадлежат ей согласно двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы остается неизменной: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению и пересмотру не подлежит.
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