Украинские эксперты: Русский след в Ичне нужно рассматривать в последнюю очередь
Украинские средства массовой информации публикуют мнения экспертов на предмет их оценки ситуации со взрывами на арсенале ВСУ в районе черниговского города Ичня. Напомним, что первый взрыв на складах прогремел накануне примерно в 3:30 по местному времени. По ранее опубликованным в украинских СМИ официальным данным, на арсенале №6 находилось около 130 тысяч тонн боеприпасов, включая реактивные снаряды для РСЗО и зенитные ракеты к различным комплексам. Важно - вместе с документацией.
Мнение, высказываемое многими украинскими экспертами, идёт вразрез с заявлением Петра Порошенко, объявившего, что это «очередной российский след». Порошенко накануне заявил, что близость арсенала к границам с РФ "накладывает свой отпечаток".
Даже «говорящая каска» Дмитрий Тымчук лишь по традиции упомянул о «возможной причастности российской разведки», после чего рассказал, что на самом деле причину нужно искать внутри самой Украины. По словам Тымчука, который в своё время работал на арсенале №6 в Черниговской области по поручению комитета ВРУ, организация охраны и техника безопасности на этом военном объекте оставляли желать лучшего. По словам Тымчука, от Генштаба и Минобороны шли отписки – «проблемы известны, меры будут предприняты».
В эфире ТВ-версии того же «Обозревателя» и вовсе прозвучало заявление о том, что пресловутый «российский след» в качестве причины взрывов под Черниговом необходимо рассматривать в последнюю очередь.
Украинские эксперты задаются вопросом о том, почему ещё совсем недавно сообщалось, что на складах близ посёлка Дружба Ичнянского района Черниговщины находится 130-150 тысяч тонн боеприпасов, а теперь официальные лица, включая главу ГШ ВСУ заявляют о «88 тыс. тонн». При этом ни одно из ведомств не сообщает о наличии документации по поводу «перемещения» как минимум 40 тыс. тонн патронов, мин, снарядов и ракет.
Между тем, в Минобороны Украины сообщили, что уничтожено "около половины содержимого арсенала".
Мнение, высказываемое многими украинскими экспертами, идёт вразрез с заявлением Петра Порошенко, объявившего, что это «очередной российский след». Порошенко накануне заявил, что близость арсенала к границам с РФ "накладывает свой отпечаток".
Даже «говорящая каска» Дмитрий Тымчук лишь по традиции упомянул о «возможной причастности российской разведки», после чего рассказал, что на самом деле причину нужно искать внутри самой Украины. По словам Тымчука, который в своё время работал на арсенале №6 в Черниговской области по поручению комитета ВРУ, организация охраны и техника безопасности на этом военном объекте оставляли желать лучшего. По словам Тымчука, от Генштаба и Минобороны шли отписки – «проблемы известны, меры будут предприняты».
В эфире ТВ-версии того же «Обозревателя» и вовсе прозвучало заявление о том, что пресловутый «российский след» в качестве причины взрывов под Черниговом необходимо рассматривать в последнюю очередь.
Украинские эксперты задаются вопросом о том, почему ещё совсем недавно сообщалось, что на складах близ посёлка Дружба Ичнянского района Черниговщины находится 130-150 тысяч тонн боеприпасов, а теперь официальные лица, включая главу ГШ ВСУ заявляют о «88 тыс. тонн». При этом ни одно из ведомств не сообщает о наличии документации по поводу «перемещения» как минимум 40 тыс. тонн патронов, мин, снарядов и ракет.
Между тем, в Минобороны Украины сообщили, что уничтожено "около половины содержимого арсенала".
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