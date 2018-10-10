Сухопутные соединения прикроют электронными «зонтами»
Минобороны РФ намерено существенно нарастить возможности сухопутных войск в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщают Известия.
По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство, уже до конца 2018 года батальоны РЭБ появятся в 12 общевойсковых армиях. На их вооружение поступают комплексы «Дивноморье» и системы РБ-341В «Леер-3». Первый такой батальон был сформирован во Владикавказе (58-я армия). Опыт признали успешным.
Мобильный комплекс «Дивноморье» является одновременно станцией радиотехнической разведки и мощным средством подавления. Она способна подавлять локаторы и другие бортовые электронные средства самолетов, вертолетов и БЛА, в том числе создавать помехи самолетам ДРЛО типа AWACS и также способна воздействовать на спутники-шпионы. Более подробно о комплексе «Дивноморье» Военное обозрение писало в мае текущего года.
Станция имеет возможность скрыть от радиолокационного обнаружения военные и другие важные объекты на площади в несколько сотен квадратных километров, говорится в материале.
Комплекс РБ-341В «Леер-3» состоит из трех БЛА «Орлан» и пункта управления, размещенного на автомобиле КамАЗ-5350. Их главной задачей является подавление сотовой связи специальными «глушилками», расположенными на борту. Беспилотники также могут вести радиотехническую разведку – его датчики фиксируют точки излучения электронных устройств в сети GSM. Ориентиры целей наносятся на электронную карту для их последующего огневого поражения.
В настоящее время Россия признается западными экспертами одним из лидеров в деле развития средств РЭБ. По данным Минобороны РФ, большая часть техники войск радиоэлектронной борьбы будет обновлена до 2020 года.
По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство, уже до конца 2018 года батальоны РЭБ появятся в 12 общевойсковых армиях. На их вооружение поступают комплексы «Дивноморье» и системы РБ-341В «Леер-3». Первый такой батальон был сформирован во Владикавказе (58-я армия). Опыт признали успешным.
Мобильный комплекс «Дивноморье» является одновременно станцией радиотехнической разведки и мощным средством подавления. Она способна подавлять локаторы и другие бортовые электронные средства самолетов, вертолетов и БЛА, в том числе создавать помехи самолетам ДРЛО типа AWACS и также способна воздействовать на спутники-шпионы. Более подробно о комплексе «Дивноморье» Военное обозрение писало в мае текущего года.
Станция имеет возможность скрыть от радиолокационного обнаружения военные и другие важные объекты на площади в несколько сотен квадратных километров, говорится в материале.
Комплекс РБ-341В «Леер-3» состоит из трех БЛА «Орлан» и пункта управления, размещенного на автомобиле КамАЗ-5350. Их главной задачей является подавление сотовой связи специальными «глушилками», расположенными на борту. Беспилотники также могут вести радиотехническую разведку – его датчики фиксируют точки излучения электронных устройств в сети GSM. Ориентиры целей наносятся на электронную карту для их последующего огневого поражения.
В настоящее время Россия признается западными экспертами одним из лидеров в деле развития средств РЭБ. По данным Минобороны РФ, большая часть техники войск радиоэлектронной борьбы будет обновлена до 2020 года.
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- Минобороны РФ
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