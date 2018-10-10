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Россия развернёт на Кубе станцию приёма данных со спутнико

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Российский мобильный комплекс приёма данных со спутников дистанционного зондирования Земли в оптическом и инфракрасном диапазонах наблюдения будет развёрнут на Кубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

Россия развернёт на Кубе станцию приёма данных со спутнико



Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, мобильный комплекс создан в 2015 году и прошел государственные испытания. Размещение станции и прием ее в работу планируется завершить до конца апреля следующего года. "Кубинская" станция будет получать данные со спутников наблюдения типа "Ресурс-П", "Канопус-В" и "Канопус-В-ИК" и передавать их в Москву закодированным способом.

Космические аппараты типа "Ресурс" и "Канопус" предназначены для дистанционного зондирования поверхности Земли в оптических и инфракрасных диапазонах. Новое поколение спутников типа "Ресурс-ПМ" помимо поиска полезных ископаемых и мониторинга окружающей среды смогут засечь пуск и полёт ракет, обнаружить и идентифицировать космический мусор, а также — в роли телескопов — наблюдать за небесными телами.

Между тем, "Роскосмос" планирует развернуть стационарные станции наблюдения в Антарктиде и на Чукотке.
Использованы фотографии:
Роскосмос
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