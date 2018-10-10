Что Сурков пообещал Пушилину? О списке кандидатов на пост главы ДНР

Подробно поговорили с Владиславом Юрьевичем о ситуации в республике. Дана высокая оценка функционированию всех управленческих структур в переходный период. Отмечена чёткая и профессиональная работа Центризбиркома ДНР. Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал о своей встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Москве. Напомним, что Пушилин является одним из кандидатов на пост главы Донецкой народной республики. Внеочередные выборы будут проведены в связи с тем, что в результате террористического акта погиб Александр Захарченко, возглавлявший республику с 2014 года. Сначала врио был назначен Дмитрий Трапезников (руководитель Управления внутренней и внешней политики администрации главы ДНР), однако потом в Донецке заявили, что по закону временно исполнять обязанности должен председатель Народного совета республики.Сообщается о том, что Пушилин и Сурков обсудили подготовку к выборам и социально-экономическую ситуацию в республике.Из заявления врио главы ДНР:Отмечено, что Сурков пообещал гуманитарное содействие со стороны России, в результате которого существенно увеличится заработная плата жителей ДНР – «для целого ряда групп населения».Стало известно, что на встрече присутствовал и представитель Управления президента России по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, курирующий гуманитарное и политическое взаимодействие с ЛДНР. Он же отвечает за взаимодействие в области избирательной кампании.Между тем, ЦИК ДНР сообщил о завершении этапа регистрации кандидатов на пост главы республики. Список на данный момент выглядит следующим образом: Роман Евстифеев (1970 г.р.) – пенсионер, Владимир Медведев (1962) – пенсионер, Денис Пушилин (1981) – врио главы ДНР, Роман Храменков (1978) – депутат Народного совета ДНР, Елена Шишкина (1978) – индивидуальная адвокатская деятельность.Ранее о своём желании принять участие в выборах главы ДНР заявлял Александр Ходаковский. Но из России в ДНР его не выпустили, остановив на границе. Также в выборах не примет участие и Павел Губарев.