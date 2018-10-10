Не могу стрелять в родственников: лейтенант ВСУ покончил жизнь самоубийством
Двадцатидвухлетний лейтенант ВСУ покончил жизнь самоубийством из-за нежелания отправляться в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) и обстреливать Луганскую республику, на территории которой проживает его родня, передает агентство Новороссия сообщение представителя Народно милиции ЛНР Андрея Марочко.
По словам Марочко, инцидент произошел в воинской части А3628, дислоцированной в Киевской области.
Данная часть относится к Силам специальных операций. Её военнослужащие регулярно направляются в Донбасс на ротационной основе сроком от 2 до 6 месяцев. Лейтенант должен был отправиться в зону ООС 10 октября. Эта боевая командировка стала бы первой в его послужном списке. Предположительно, офицер должен был попасть в одно из подразделений, находящееся в составе оперативно-тактической группировки «Север».
Перед смертью лейтенант написал записку, в которой сообщил, что не хотел ехать в Донбасс из-за того, что в ЛНР живут его родственники. Он несколько раз обращался к командованию с просьбой пересмотреть решение о направлении его в командировку, однако положительного результата не добился.
Между тем на Украине недавно был проведен опрос. Представители социологической группой «Рейтинг» задавали гражданам вопрос, готовы ли они с оружием в руках встать на защиту территориальной целостности «незалежной».
По данным исследователей, патриотизм украинцев в сравнении с 2012 годом возрос почти на 20%: отстаивать независимость с оружием в руках готовы 52% респондентов (в 2012 году – 33%,).
Больше всего "патриотов" ожидаемо оказалось на западе Украины (63%), остальные «положительные» голоса распределились между жителями центра и юга республики.
На востоке Украины большинство респондентов (55%) ответили на вопрос отрицательно, 10% не определились, остальные 35% заявили о готовности встать под ружьё.
Всего было опрошено 2 тыс. человек. Опрос проводился с 27 сентября по 4 октября во всех "оставшихся" регионах Украины.
По словам Марочко, инцидент произошел в воинской части А3628, дислоцированной в Киевской области.
Данная часть относится к Силам специальных операций. Её военнослужащие регулярно направляются в Донбасс на ротационной основе сроком от 2 до 6 месяцев. Лейтенант должен был отправиться в зону ООС 10 октября. Эта боевая командировка стала бы первой в его послужном списке. Предположительно, офицер должен был попасть в одно из подразделений, находящееся в составе оперативно-тактической группировки «Север».
Перед смертью лейтенант написал записку, в которой сообщил, что не хотел ехать в Донбасс из-за того, что в ЛНР живут его родственники. Он несколько раз обращался к командованию с просьбой пересмотреть решение о направлении его в командировку, однако положительного результата не добился.
Между тем на Украине недавно был проведен опрос. Представители социологической группой «Рейтинг» задавали гражданам вопрос, готовы ли они с оружием в руках встать на защиту территориальной целостности «незалежной».
По данным исследователей, патриотизм украинцев в сравнении с 2012 годом возрос почти на 20%: отстаивать независимость с оружием в руках готовы 52% респондентов (в 2012 году – 33%,).
Больше всего "патриотов" ожидаемо оказалось на западе Украины (63%), остальные «положительные» голоса распределились между жителями центра и юга республики.
На востоке Украины большинство респондентов (55%) ответили на вопрос отрицательно, 10% не определились, остальные 35% заявили о готовности встать под ружьё.
Всего было опрошено 2 тыс. человек. Опрос проводился с 27 сентября по 4 октября во всех "оставшихся" регионах Украины.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter