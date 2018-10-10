Народное собрание Ингушетии не смогло отменить соглашение о границе с Чечнёй
Сегодня в Ингушетии так и не состоялось внеочередное заседание Народного собрания республики, на котором депутаты планировали добиться отмены соглашения о границе с Чечнёй. Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на руководство республики Ингушетия, причиной тому стало отсутствие необходимого для принятия решений числа участников собрания. Народному собранию не хватило пяти голосов, чтобы кворум состоялся. На заседании присутствовали лишь 12 депутатов вместо необходимых 17.
Напомним, что подписанное 26 сентября соглашение между главами Чечни и Ингушетии о закреплении границ между двумя регионами привело к протестным акциям в Магасе и других ингушских городах и посёлках. По мнению оппозиционных сил республики, Юнус-Бек Евкуров подписанным соглашением "предал свой народ", отдав Чечне около 20 тыс. гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Также утверждается, что якобы результаты голосования были сфальсифицированы руководством.
Акцию протеста, организованную оппозицией, поддержал Конституционный суд республики, половина парламента и местное духовенство.
В свою очередь, глава Ингушетии Евкуров призвал своих граждан и СМИ не поддаваться на провокации. Он заявил, что между двумя республиками произошёл равноценный обмен землями сельхозназначения. Принятое соглашение позволило чётко установить границу между Ингушетией и Чечнёй, которая всегда была камнем преткновения со времён распада Чечено-Ингушской АССР. Евкуров также заявил, что не откажется от достигнутого соглашения.
Акции протеста продлятся до 15 октября. Правительство РИ санкционировало их проведение.
Федеральные власти внимательно следят за ситуацией в Ингушетии. Это важно, так как определённого рода недовольством на Северном Кавказе уже пытаются воспользоваться те, для кого любая возможность разжечь конфликт видится одной из главных целей.
Напомним, что подписанное 26 сентября соглашение между главами Чечни и Ингушетии о закреплении границ между двумя регионами привело к протестным акциям в Магасе и других ингушских городах и посёлках. По мнению оппозиционных сил республики, Юнус-Бек Евкуров подписанным соглашением "предал свой народ", отдав Чечне около 20 тыс. гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Также утверждается, что якобы результаты голосования были сфальсифицированы руководством.
Акцию протеста, организованную оппозицией, поддержал Конституционный суд республики, половина парламента и местное духовенство.
В свою очередь, глава Ингушетии Евкуров призвал своих граждан и СМИ не поддаваться на провокации. Он заявил, что между двумя республиками произошёл равноценный обмен землями сельхозназначения. Принятое соглашение позволило чётко установить границу между Ингушетией и Чечнёй, которая всегда была камнем преткновения со времён распада Чечено-Ингушской АССР. Евкуров также заявил, что не откажется от достигнутого соглашения.
Акции протеста продлятся до 15 октября. Правительство РИ санкционировало их проведение.
Федеральные власти внимательно следят за ситуацией в Ингушетии. Это важно, так как определённого рода недовольством на Северном Кавказе уже пытаются воспользоваться те, для кого любая возможность разжечь конфликт видится одной из главных целей.
- Использованы фотографии:
- http://ks-ri.ru
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