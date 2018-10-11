Трагическая судьба гидрографа «Память Меркурия»

Гидрографическая служба ВМФ крайне несправедливо находится в тени. Хотя именно гидрографы призваны решать задачи по навигационно-гидрографическому, гидрометеорологическому и топогеодезическому обеспечению сил ВМФ и других видов Вооруженных сил Российской Федерации в океанских стратегических районах и морских зонах. Если же говорить менее витиевато, то это именно гидрографическая служба создаёт навигационные морские и геофизические карты, снабжает ВМФ средствами навигации и океанографии, содержит и развивает системы навигационного оборудования на побережьях и на воде, проводит научные исследования в океанах и морях в интересах обороны страны и т.д. А ещё проще: без гидрографов мы слепы и глухи…При этом ярким показателем «клинической» незамечаемости гидрографов являются даже памятники тем, кто сложил свою голову во время Великой Отечественной войны в составе этой службы. Вы видели хотя бы один подобный монумент? Вряд ли. Мне же довелось побывать у подобного памятника. И опять-таки он был хоть и лаконичен, но очень скромен и стоял на отшибе Сухумского шоссе вдалеке от притягивающей внимание батареи легендарного Андрея Зубкова. Строгую стелу венчал корабельный сигнальный фонарь, а на фасаде самой стелы были начертаны имена погибших офицеров гидрографической службы в период 1941-45 годов.В период же развала Советского Союза и последующего после этого параноидального припадка сокращать всё и вся гидрографическая служба начала чахнуть. Зачахло это искусственно созданное в некогда передовой службе болотце до такой степени, что первый дальний поход наших гидрографических судов флота был совершён после почти 30-летнего перерыва, только в 2014-м году.Но самой трагической историей развала гидрографического флота стала трагикомическая и бесславная гибель малого гидрографического судна, ходившего под громким именем «Память Меркурия». Гидрограф был так назван в честь небольшого брига «Меркурий» капитан-лейтенанта Казарского, который одержал беспрецедентную победу над двумя турецкими линейными кораблями в ходе морского боя в мае 1829 года.Малое гидрографическое судно проекта 860 «Память Меркурия» было заложено в Гданьске на судоверфи «Сточни Полночни» и спущено на воду 30 апреля 1965 года. Водоизмещение полное составляло до 1274 тонн. Длина – 54,3 метра, ширина – 9,56 м, осадка – 2,65 м. Силовая установка, состоящая из двух дизелей «Згода-Зульцер» по 1500 л.с., позволяла развивать скорость полного хода до 15 узлов. При скорости в 10 узлов дальность плавания достигала 6000 миль. Автономность плавания же составляла 25 суток. Экипаж состоял из 43 моряков и 10 учёных.После вступления в состав ЧФ «Память Меркурия» использовался исключительно как гидрографическое судно для различных научных исследований. С 1968 года по 1990-й судно провело в Средиземном, Ионическом, Чёрном, Балтийском морях и даже в Атлантическом океане 17 рейсов различной длительности. Всё это время гидрограф был занят фундаментальными исследованиями, проводя батитермографные наблюдения (непрерывное измерение вертикального распределения температуры воды), морские метеорологические наблюдения и занимаясь химической гидрологией. И ничто не предвещало беды…Развал Советского Союза ознаменовал начало вспышки пещерной дикости. Раздел Черноморского флота стал настоящей трагедией. Недавние соседи и родственники вдруг становились буйнопомешанными, ведущими свою родословную чуть ли не от Богдана Хмельницкого. В азарте распила, иногда в прямом смысле этого слова, того, что им никогда не принадлежало, а порой и вовсе было ненужным, новоявленные «украинцы» не знали никаких пределов. Естественно, в этой залихватской гонке алчности и тщеславия, судьба малого гидрографического судна «Память Меркурия» большой роли не играла. В 1995 году его тихо списали и продали свежеиспеченной украинской коммерческой фирме «Сата» (Симферополь) с правом оставить святое для многих людей название.Ничего умнее, чем использовать научное судно для переброски за кордон челноков и челночниц, новые владельцы не придумали. 22 января 2001 года «Память Меркурия» под флагом Украины, находясь во фрахте компании «Алан-Тур», отправился в круиз по маршруту Евпатория-Стамбул-Евпатория, который старый гидрограф совершал уже более 140 раз. На этот раз мелкооптовых челноков набралось аж 10 штук.25 января судно готовилось отправиться в обратный путь. Однако в Стамбуле на борт поднялись ещё 12 человек. И были уж очень большие сомнения в том, что эти пассажиры несли только ручную кладь. В конце концов «Память Меркурия» — это не «бомбила» на трассе.Следовательно, вместе с пассажирами был принят и груз. Правда, позже капитан дружно утверждал, что принятый груз не превышал норму.26 января в порт Евпатории поступила радиограмма с «Памяти Меркурия», в которой подтверждался выход из Стамбула, а также время прибытия в Евпаторию – 27 января 8:00. В Евпатории родственники уже готовились встречать судно. Но в седьмом часу вечера, когда до крымского берега оставалось не более 90 миль, экипаж и пассажиры почувствовали, что судно начинает странно себя вести. За считанные минуты появился и начал увеличиваться крен на правый борт. Несмотря на то, что все вовремя надели спасательные жилеты, а плоты были уже на воде, главная спасательная шлюпка, способная принять на тот момент всех пассажиров и команду и защитить их холода и волн, так и не была спущена на воду.Людям пришлось бросаться в ледяные волны и добираться до тщедушных по сравнению с шлюпкой плотов вплавь. Уже в 18:52 некогда современное научное судно Черноморского флота, успешно боровшееся даже с атлантическими волнами, ушло под воду, нашпигованное турецким ширпотребом и прочим барахлом. Температура воздуха в районе бедствия не превышала 12 градусов тепла, температура воды – 7 градусов, волнение моря практически отсутствовало.Спасшиеся распались на две группы, расположившись на двух спасательных плотах, рассчитанных на 10 человек каждый. Одну группу из 23-х спасшихся возглавил помощник капитана Виталий Бондарев. Во второй группе оказался капитан судна Леонид Пономаренко. К чести Бондарева стоит указать, что он умело и быстро подавил панику и организовал группу как настоящую команду. А вот капитан погибшего судна отличиться не смог. Это сыграет свою трагическую роль, когда судьбы людей на плотах разделятся.Команда Бондарева сумела втащить на плот ещё одного потерпевшего, студента Руслана Сеттарова, но, несмотря на растирание и все попытки отогреть парня, он погиб. Тело привязали к плоту. Однако, когда увидели ещё один свободный плот, к которому подплыть из-за погибшего не удавалось, его телом пришлось пожертвовать. Семь часов люди гребли к ещё одному оранжевому лучику надежды. Когда они его достигли, плоты связали друг с другом, поделили сухпайки и подготовили ракетницы к стрельбе. 28 января в 23:00, т.е. спустя двое суток, теплоход «Герои Севастополя» обнаружил оба плота и спас всех находившихся на них людей.Судьба группы Пономаренко сложилась более трагично. Сплочённой команды у них не получилось. Вскоре, завидев перевёрнутую шлюпку, девять человек в надежде вернуть её исходное положение ринулись к ней вплавь. Поставить шлюпку на волну не получилось. За это время плот отнесло далеко от девятерых смельчаков, поэтому им пришлось взобраться на скользкую поверхность днища и в отчаянии примерзать к нему. В итоге шестеро из них скончались – их тела забрало море. Троих оставшихся в живых на шлюпке спасёт теплоход «Омега» только 29 января в начале шестого утра.На плоту капитана Пономаренко также не обошлось без жертв. Из 14 человек, переживших катастрофу, выжили только шестеро, а восемь скончались от переохлаждения. Их спасёт 28 января в 18:40 экипаж теплохода «Виктор Лебедев» из Мариуполя.Созданная для расследования комиссия, сверив все показания, пришла к выводу, что «Память Меркурия» была однозначно перегружена. По некоторым данным бывший гидрограф взял на борт на 130 тонн груза больше, нежели полагалось. К тому же сам вес был распределён из рук вот плохо, а ватерлиния скрылась под водой почти на полметра, как утверждают многие свидетели (и пассажиры, и команда). По сути, судно было обречено уже на выходе из Стамбула.Однако до сих пор остаётся множество невыясненных моментов гибели «Памяти Меркурия». К примеру, непонятно, почему не было сигнала SOS. Или его просто не приняли? Почему так медлили с началом спасательных работ? Кто первый забил тревогу? Кроме того, спасённые с плотов вообще были найдены не спасательными судами, а неподалёку проходившими теплоходами. Только «Омега» вышла в море с целью поиска пропавших. Ещё более жутковато звучат слова одного из владельцев «Памяти Меркурия». Он утверждал, что украинские спасатели, получив от владельцев данные о пропаже судна, затребовали от них… гарантийное письмо об оплате спасательных работ. Этим они упустили драгоценное время на смертельные сутки!Судебное разбирательство затянулось на годы. И вот, наконец, состоялся «самый гуманный» суд в мире. Украинская Фемида оправдала капитана Пономаренко, который после излечения начал активно бить себя в грудь: мол, никакого перегруза даже близко не было. Более того, суд отказал потерпевшим в праве подавать иски о взыскании морального и материального ущерба с владельцев и фрахтователей судна, а также с Минтранса Украины. Выводы нескольких судебных экспертиз по перегрузу судна суд просто не заметил. Если бы не количество погибших, то это даже не трагедия, а трагикомический гротеск…Сейчас заслуженный ветеран гидрографической службы ЧФ ВМФ СССР лежит на глубине около 1500 метров. «Память Меркурия» не была потоплена торпедой, не погибла под волнами Атлантики, её утопила жадность «святых 90-х».