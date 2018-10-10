Лукашенко высказался по теме "присоединения" Белоруссии к РФ

Незыблемо одно, и вы это знаете, - мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего Президента России этого не слышал, и прошлого, первого Президента России.

Президент Белоруссии (на русском языке название этой страны пишет именно так) Александр Лукашенко встретился с послом РФ Михаилом Бабичем. Об этом сообщает белорусская информационная служба БелТА . В ходе беседы на роскошных диванах был затронут широкий спектр тем, касающихся вопроса двусторонних отношений между двумя странами. Кстати, нужно напомнить, что Россия и Белоруссия входят в Союзное государство, хотя в последние годы об этом именно напоминают, так как сам по себе этот надгосударственный институт себя, по сути, никак не проявляет.Среди прочего была поднята и такая тема, как незыблемость государственного суверенитета. Лукашенко подчеркнул, что граждане РБ видят в России «близкого союзника», после чего добавил:Кто именно говорит и пишет о «включении Белоруссии в состав России», президент РБ не уточнил. А само заявление от Лукашенко в адрес Бабича прозвучало как предупреждение.При этом в беседе с российским послом он добавил, что хотел бы следующего: «Чтобы период Михаила Викторовича (Бабича) на зло всем злопыхателям, которые высказывали свою позицию, мы сделали таким, которым бы гордились и мои, и ваши дети.О детях каждого из белорусов и россиян речь в данном контексте на зашла.Подытожил свою речь Лукашенко сообщением о том, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. Товарооборот по итогам прошлого года составил 32,4 млрд долларов, увеличившись на 23,5% в сравнении с 2016-м. Российские инвестиции в РБ, по словам Лукашенко, составили 38,1% от общего объёма привлечённых извне средств.Видео БелТА: