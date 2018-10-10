Греция укрепляет оборону с помощью американских военных баз

Греция в очередной раз предложила США разместить американские военные базы на территории страны. Такое предложение сделал своему американскому коллеге Джеймсу Мэтиссу министр национальной обороны Греции Панос Камменос, сообщает греческая газета Kathimerini.Согласно предложению греческого министра обороны, США могут создать постоянные американские военные базы близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис, так как именно эти города используются американскими войсками в качестве временных перевалочных пунктов и аэродромов. Издание отмечает, что порт Александруполис используется армией США для переброски американских вертолетов в Восточную Европу. На аэродроме Ларисы размещены американские дроны MQ-9 Reaper, а в последние месяцы туда перемещены F-22 Raptor. США рассматривают данный аэродром для размещения своих самолетов-заправщиков. Аэродром около Волоса рассматривается как площадка для размещения американских F-35.США уже имеет постоянную базу в порту Суда на острове Крит, но так же готовы обсудить с греческим Минобороны создание новой на острове Карпатос, где будут размещены самолеты F-22 Raptor, а также системы ПРО Patriot, выведенные с турецкой базы Инджирлик.Как пояснил журналистам министр национальной обороны, присутствие американской армии на территории Греции поможет греческим вооруженным силам организовать собственную оборону.