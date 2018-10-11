БМ-21УМ «Берест». Новый «Град» по-украински

По материалам сайтов:

http://ukroboronprom.com.ua/

https://nv.ua/

https://mil.in.ua/

https://24tv.ua/

https://112.ua/

https://diana-mihailova.livejournal.com/

Украина уже много лет пытается строить и развивать свою оборонную промышленность, а также создавать собственные образцы вооружения и техники. Главной площадкой для демонстрации новых разработок традиционно является киевская выставка «Зброя та Безпека». Очередное такое мероприятие проходит прямо сейчас, и на нем присутствуют несколько любопытных разработок. Большой интерес может представлять новый украинский проект реактивной системы залпового огня БМ-21УМ «Берест».По известным данным, реактивная артиллерия сухопутных войск Украины до сих пор укомплектована серийной техникой советского производства. На протяжении последних лет украинские предприятия неоднократно пытались создавать новые образцы такого рода, но результаты этих проектов были далеки от желаемых. Ни один из новых образцов не дошел до массового серийного производства. Теперь же украинская промышленность предложила еще один вариант РСЗО новой разработки.Очередной проект реактивной системы залпового огня был предложен предприятием «Шепетівський ремонтний завод» (г. Шепетовка), входящим в состав государственного концерна «Укроборонпром». Основной сферой деятельности завода является обслуживание и ремонт различных артиллерийских систем. Тем не менее, с определенного времени он пытается создавать собственные проекты модернизации существующей техники. Так, последний проект, представленный буквально на днях, предусматривает именно глубокую модернизацию весьма старого образца.Новейший проект получил обозначение БМ-21УМ и название «Берест». Индекс этого изделия явно указывает на его происхождение. Организация-разработчик открыто называет новую РСЗО глубокой модернизацией существующего комплекса БМ-21 «Град». Суть проекта состоит в замене ряда существующих агрегатов, а также в применении новых устройств, в том числе местного украинского производства. Готовая боевая машина, как ожидается, сможет заменить в войсках морально и физически устаревшие «Грады».Проект БМ-21УМ действительно может считаться глубокой модернизацией существующей РСЗО. Он предусматривает сохранение основных особенностей архитектуры базового образца и нескольких его агрегатов. В то же время, под замену идут самые разные узлы, а кроме того, устанавливаются совершенно новые устройства. Все это, по данным разработчиков, позволяет оптимизировать производство, повысить технические характеристики и улучшить боевые качества.Разработчики проекта особо отмечают, что все компоненты новой системы залпового огня производятся на Украине. За счет этого, как утверждается, удается исключить зависимость производства от зарубежных предприятий, а также снизить стоимость готовой техники. Впрочем, в этом контексте присутствует определенная неясность, приводящая к некоторым вопросам.По очевидным причинам, авторы проекта «Берест» отказались от базового шасси от БМ-21. Вместо импортной машины теперь используется грузовое шасси КрАЗ-5401НЕ местного производства. Изначально машина этого типа представляет собой грузовой автомобиль с полноприводным двухосным шасси и бескапотной двухрядной кабиной. Проект предусматривает использование дизельного двигателя мощностью до 300 л.с., причем заказчик может выбрать его тип. Грузоподъемность заявлена на уровне 9 т, что достаточно для перевозки пусковой установки и снарядов.Расчет на марше и во время стрельбы должен находиться в кабине с двухрядным расположением сидений. При этом наличие некоторых новых приборов позволяет ему осуществлять подготовку к стрельбе и вести огонь, не покидая кабины. Рабочие места экипажа оснащены всеми необходимыми устройствами. Так, у командира имеются пульт управления пусковой установкой, навигационная система, средства связи и даже видеокамера заднего вида для визуального контроля работы пусковой установки.В проекте «Берест» предусматривается оснащение базового шасси новой платформой со специальным оборудованием. На грузовой площадке машины монтируется крупная платформа с нужными устройствами. В ее передней части, непосредственно за кабиной, находятся ящики для имущества, запасное колесо и т.д. Вблизи заднего среза платформы располагается пусковая установка для реактивных снарядов. Подобно базовому образцу, украинская РСЗО не имеет домкратов для стабилизации и горизонтирования на позиции.Пусковая установка для БМ-21УМ основывается на существующих агрегатах, но при этом претерпевает некоторые изменения. В его основе по-прежнему лежит поворотное устройство с креплениями для качающейся рамы, на которой закреплен пакет направляющих. Эти устройства практически без доработок заимствуются у «Града». По этой причине на пусковой установке сохраняются кронштейн для монтажа прицела и маховики ручных приводов наведения. Одновременно с этим в состав установки включаются электрические приводы с дистанционным управлением.Одним из самых серьезных нововведений проекта «Берест» стало увеличение реактивных снарядов в залпе. Базовая установка БМ-21 имеет 40 направляющих для реактивных снарядов. Пакет направляющих на БМ-21УМ получил дополнительный горизонтальный ряд труб, в результате чего машина несет одновременно 50 снарядов. Увеличение боекомплекта оказало некоторое влияние на конструкцию пусковой установки. В частности, понадобилось переделать рамы, удерживающие трубы вместе.Проект предусматривает использование современных средств навигации и топопривязки. Показанный на выставке прототип РСЗО комплектуется аппаратурой спутниковой навигации типа СН-4215 производства компании «Оризон-Навігація». Это устройство обеспечивает определение координат боевой машины, используемых при расчете данных для стрельбы. Также опытный образец получил радиостанцию коммерческой модели. Заменят ли ее на другое изделие подобного рода в военном исполнении – неизвестно.Утверждается, что оператор РСЗО «Берест» может в режиме реального времени получать данные о местонахождении объектов противника. Такие данные должны поступать от разведывательных беспилотных летательных аппаратов, контрбатарейных радиолокационных станций и т.д. Впрочем, известный состав бортовой аппаратуры приводит к вопросам и сомнениям относительно таких возможностей.Рабочее место оператора имеет отдельный пульт для управления стрельбой. Пульт обеспечивает выбор режима огня (одиночными или залпом), продолжительность залпа и другие параметры. Обеспечена возможность слежения за расходом боекомплекта. Основной пульт установки БМ-21УМ жестко закрепляется в кабине и не может быть снят. Однако при необходимости экипаж может использовать выносной пульт, подключаемый к основному.Официальные источники, имеющие отношение к проекту «Берест», не затрагивают тему боеприпасов, но есть все основания для определенных выводов в этом контексте. Перспективная украинская РСЗО является вариантом развития старой БМ-21 «Град», и потому должна использовать такие же боеприпасы. В боекомплект этой системы должны входить реактивные снаряды М-21ОФ или их местные аналоги. Это означает, что максимальная дальность стрельбы «Береста» соответствует аналогичным показателям «Града» не достигает 40 км.При сохранении показателей дальности ожидается рост других характеристик. Утверждается, что применение новых приборов навигации и управления огнем обеспечивает прирост точности и, следовательно, эффективности огня. Впрочем, точные параметры такого рода пока не публиковались, вследствие чего реальные характеристики улучшенной системы залпового огня остаются под вопросом.Новая аппаратура также дает определенные преимущества эксплуатационного характера. Современная спутниковая навигация и средства дистанционного управления упрощают подготовку к стрельбе. Для выполнения некоторых операций расчету не приходится покидать кабину. Среди прочего, это сокращает время подготовки к стрельбе после выхода на огневую позицию, а также позволяет быстрее уйти в безопасное место после залпа.По габаритам перспективная РСЗО БМ-21УМ, в целом, соответствует базовому грузовику КрАЗ-5401НЕ в конфигурации фургона. Боевая масса – не более 15-17 т. На шоссе комплекс может развивать скорость не менее 60-70 км/ч. Имеющееся шасси способно обеспечить достаточную, но ограниченную проходимость на бездорожье или пересеченной местности.Реактивная система залпового огня БМ-21УМ «Берест» была впервые представлена всего несколько дней назад, и ее перспективы пока остаются неизвестными. Эту боевую машину уже похвалили представители промышленности и военного ведомства Украины, но ее дальнейшая судьба пока остается под вопросом. Поводы для сомнений в большом будущем новой разработки понятны и очевидны.Следует напомнить, что в последние годы разные украинские предприятия создали целый ряд вариантов модернизации старой, но весьма удачной РСЗО БМ-21 «Град». Часть таких образцов была официально принята на вооружение, но не строилась большой серией. В итоге основу украинской реактивной артиллерии до сих пор составляет техника советского производства. Мало того, есть все основания полагать, что такая ситуация будет сохраняться и в обозримом будущем.Все новые проекты модернизации «Града» силами украинской промышленности строились на одних и тех же идеях. Готовая пусковая установка под существующие снаряды старых моделей переносилась на доступное современное шасси. Получившуюся машину оснащали средствами навигации, а в некоторых случаях комплектовали дистанционными системами управления пусковой установкой, устройствами для самостоятельной перезарядки и т.д.Новейший проект БМ-21УМ продолжает эти «традиции» и, подобно ряду предшественников, предусматривает совмещение старых комплектующих с новыми. В то же время, он отличается немного большей смелостью: впервые в украинской практике на пусковой установке появились дополнительные направляющие. Это привело к серьезному увеличению готового к применению боекомплекта – он вырос на 25%.Таким образом, получается, что РСЗО «Берест», несмотря на все положительные оценки от лояльных специалистов и изданий, не может считаться новинкой или прорывом даже по меркам украинской промышленности. Схожим образом дело обстоит и в более крупных масштабах. В мире уже создано немало копий и версий советского / российского «Града», использующих местное шасси и современную электронную аппаратуру. По сути, Шепетовский ремонтный завод представил всего лишь очередной вариант переработки популярной РСЗО. В частности, его проект можно считать аналогом российской системы «Торнадо-Г».Подобно другим новинкам, боевая машина БМ-21УМ сразу удостоилась похвалы и получила самые высокие оценки. Однако подобные заявления вряд ли могут улучшить ее будущее. Известные сведения о судьбе предыдущих украинских проектах РСЗО являются поводом для беспокойства за будущее «Береста». Дело в том, что ни одна из представленных Украиной модернизированных версий БМ-21 не стоилась большой серией и не находилась в активной эксплуатации. Так, количество серийных систем семейства «Бастион», по самым смелым оценкам, не превышает десятка. Более новая «Верба» и вовсе существует лишь в виде опытной техники.В последние годы Украина сталкивается с серьезными проблемами в экономической сфере, и это сказывается на развитии оборонной промышленности и армии. Финансовые возможности военного ведомства не позволяют осуществлять полномасштабные закупки новых вооружений и техники, в том числе реактивных систем залпового огня. В итоге «Бастионы» ввиду своего количества не могут даже потеснить имеющиеся «Грады», а будущее более новых «Вербы» и «Береста» оказывается под большим вопросом.Необходимо отметить важную особенность проекта БМ-21УМ и других разработок подобного рода. «Бастион», «Верба» и «Берест» наглядно показывают, что украинская промышленность имеет возможности для создания РСЗО с достаточно высокими характеристиками. В таких проектах могут использоваться автомобили и другие комплектующие собственного производства, что дает определенные преимущества. Однако экономические проблемы, а также не самое грамотное управление промышленностью и страной в целом не позволяет реализовывать подобный потенциал.Таким образом, выходит, что на выставке «Зброя та Безпека» показали достаточно интересный образец военной техники, который, впрочем, вряд ли имеет реальные перспективы и не может повлиять на состояние парка сухопутных войск. Если учесть текущую обстановку и положение дел на Донбассе – такой исход проекта является поводом для сдержанного оптимизма.