Там хлопок, а там два хлопка. Полторак рассказал о диверсантах с бомбами

Причиной возгорания военного арсенала под Черниговом были конечно же действия диверсантов, которые заранее заложили бомбы. Об этом на заседании украинского правительства сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, пишет Корреспондент.net.По словам главы украинского военного ведомства, взрывы на складах происходили "таким образом, что сначала был хлопок, потом зарево, после этого два хлопка и взрывы боеприпасов", а это свидетельствует о том, что там были заложены боеприпасы для подрыва складов, тем более, что взрывы на складе начались в разных местах.Полторак пояснил, что взрывы, по словам охранявших склады военнослужащих, начались сразу на трех складах, а потом еще на шести, при этом взрывы раздавались и в центре арсенала и на его границах, что указывает на работу диверсантов. При этом министр обороны Украины утверждает, что меры безопасности на арсенале были "на достаточном уровне" - рота охраны, кинологи с собаками, средства РЭБ для подавления беспилотников.Остается понять как попали на арсенал диверсанты, если по словам Полторака, "на каждом посту в ту ночь стояло по два часовых, там же находился начальник стражи, помощник начальника и резерв 10 человек, а по периметру находились 12 человек в разных видах нарядов".