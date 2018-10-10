Враг не Россия, а радикальная исламизация Европы. Бунт в Датском королевстве?

Марие Краруп, одна из лидеров Датской народной партии, в своём интервью популярной копенгагенской газете «Берлингске» высказала мнение, что врагом Евросоюза никогда не была Россия, и не является таковым сегодня. С Москвой, конечно, можно находиться во враждебных отношениях, вот только последняя этого не хочет делать. Да и наибольшую угрозу ЕС сейчас представляют далеко не обобщённые русские, а арабские мигранты и радикальная исламизация Европы в целом. Это мнение датского политика.Рассуждая о ситуации в РФ в целом и об отношении датчан к Москве, Кремлю и Путину, Краруп говорит о невежестве своих соотечественников, знания которых о жизни за пределами Дании ограничиваются лишь информацией из местных СМИ. А пресса и другие западные новостные ресурсы в большинстве своём зачастую политически ангажированы, а, следовательно, не представляют достоверную картинку происходящего в мире.На протяжении всего интервью Краруп повторяет, что Россия не враг ни Датскому королевству, ни Евросоюзу в целом. И лучше было бы давно наладить с Москвой деловые отношения. Но в ЕС все играют под дудку заокеанского Большого брата в антироссийские санкции. Хотя всем европейским странам лучше было бы проводить свою независимою политику сближения с Российской Федерацией, а не противоположную политику конфронтации с ней.Резюмируя сказанное, Марие Краруп делает вывод, что демонизация России выгодна только Соединенным Штатам, которые всеми силами хотят выдавить РФ с европейского рынка энергоносителей, и тем самым ослабить российскую экономику. Но для ЕС дружба с РФ была бы намного выгоднее вражды, так что как раз к этому всем европейским странам и надо сейчас стремиться.Напомним, что ранее официальный Копенгаген отказал России в прохождении нитки газопровода "Северный поток-2" в датских территориальных водах. Россия использовала альтернативный вариант в плане маршрута СП-2, продолжая его реализацию.