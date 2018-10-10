ВМФ отказался менять двигатели для «Каракуртов»
МРК проекта 22800 («Каракурт») и дальше будут оснащаться дизелями М507, выпускаемых петербургской «Звездой», сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
По словам источника, командование прорабатывало два варианта замены: на газотурбинный двигатель М70ФРУ-Р от «ОДК-Сатурн» либо на китайский дизель CHD622V20 производства Henan Diesel Engine Industry Limited.
Вопрос о замене встал после того как стало ясно, что «Звезда» срывает поставки дизелей и дизель-генераторов для МРК – часть агрегатов, планировавшихся к поставке в прошлом и текущем году, могут попасть к заказчику лишь в 2019 году.
В настоящее время на предприятии составлен так называемый «догоночный» график поставок. Ситуацию взял под свой контроль замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. Ежемесячно в главкомате проводятся совещания по вопросам комплектования строящихся «Каракуртов». В итоге после детального анализа ситуации командование решило использовать на МРК прежние двигатели, рассказал источник.
Кроме того, по данным ресурса, производить дизели М507 собирается также Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ, входит в «Калашников»). После получения документации от «Звезды» КМЗ сможет выпускать ежегодно 10 двигателей.
Напомним, в общей сложности ВМФ планирует получить до 23 МРК «Каракурт». Их строят предприятия «Пелла», Зеленодольский завод им. Горького. К выполнению заказа подключат также Амурский завод (Комсомольск-на-Амуре) и владивостокскую «Восточную верфь».
По словам источника, командование прорабатывало два варианта замены: на газотурбинный двигатель М70ФРУ-Р от «ОДК-Сатурн» либо на китайский дизель CHD622V20 производства Henan Diesel Engine Industry Limited.
Вопрос о замене встал после того как стало ясно, что «Звезда» срывает поставки дизелей и дизель-генераторов для МРК – часть агрегатов, планировавшихся к поставке в прошлом и текущем году, могут попасть к заказчику лишь в 2019 году.
В настоящее время на предприятии составлен так называемый «догоночный» график поставок. Ситуацию взял под свой контроль замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. Ежемесячно в главкомате проводятся совещания по вопросам комплектования строящихся «Каракуртов». В итоге после детального анализа ситуации командование решило использовать на МРК прежние двигатели, рассказал источник.
Кроме того, по данным ресурса, производить дизели М507 собирается также Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ, входит в «Калашников»). После получения документации от «Звезды» КМЗ сможет выпускать ежегодно 10 двигателей.
Напомним, в общей сложности ВМФ планирует получить до 23 МРК «Каракурт». Их строят предприятия «Пелла», Зеленодольский завод им. Горького. К выполнению заказа подключат также Амурский завод (Комсомольск-на-Амуре) и владивостокскую «Восточную верфь».
- Использованы фотографии:
- FlotProm, Никита Григорьев
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