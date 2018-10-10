С заботой о здоровье! Украинскому депутату отправили пачку презервативов
Члену украинской делегации в ПАСЕ Алексею Гончаренко, устроившему на заседании в Страсбурге "спектакль" с резиновыми перчатками, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил пачку контрацептивов, сообщает РИА Новости.
Российский депутат заявил, что раз член украинской делегации в ПАСЕ Гончаренко, явившийся на заседание в резиновых перчатках, так заботится о собственной безопасности, он направил ему пачку контрацептивов в количестве трех штук. При этом Власов добавил, что принимая во внимание интеллектуальное развитие и внешний вид Гончаренко, он вполне уверен, что этого количества контрацептивов украинскому депутату хватит до конца жизни.
Журналистам Власов подтвердил, что отправил соответствующее письмо и посылку украинскому депутату от "Блока Порошенко":
Ранее явившийся на заседание ПАСЕ в резиновых перчатках Гончаренко отказался общаться с представителями российских журналистов, опасаясь "отравиться Новичком", а перчатки надел из-за того, что "не хочет пожимать руки и трогать дверные ручки после русских".
Российский депутат заявил, что раз член украинской делегации в ПАСЕ Гончаренко, явившийся на заседание в резиновых перчатках, так заботится о собственной безопасности, он направил ему пачку контрацептивов в количестве трех штук. При этом Власов добавил, что принимая во внимание интеллектуальное развитие и внешний вид Гончаренко, он вполне уверен, что этого количества контрацептивов украинскому депутату хватит до конца жизни.
Журналистам Власов подтвердил, что отправил соответствующее письмо и посылку украинскому депутату от "Блока Порошенко":
Мы направили сегодня утром… Раз он так боится отравления, пусть себе на руки наденет перчатки, на голову наденет себе презервативы и будет ходить по ПАСЕ, привлекать внимание к себе
Ранее явившийся на заседание ПАСЕ в резиновых перчатках Гончаренко отказался общаться с представителями российских журналистов, опасаясь "отравиться Новичком", а перчатки надел из-за того, что "не хочет пожимать руки и трогать дверные ручки после русских".
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- © Facebook, Алексей Гончаренко
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