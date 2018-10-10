СБУ выслала с Украины 23 «иноземных» дипломата
СБУ совместно с МИД Украины в течение 2017-2018 годов досрочно прекратили полномочия и выслали из страны 23 иностранных дипломата, сообщает блог Дианы Михайловой со ссылкой на спецслужбу.
Кроме того, в рамках мероприятий по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб (прежде всего российских) возбуждено 396 уголовных дел, в том числе 73 – в отношении граждан Украины (государственная измена), 8 – в отношении россиян (шпионаж). За неполные 2 года украинские суды вынесли приговоры 20 лицам, обвинявшимся в госизмене, говорится в сообщении.
Также, по словам представителей СБУ, грамотно проведенное документирование противоправной деятельности иностранных граждан позволило провести 212 демаршей представителям спецслужб и дипломатам других государств.
Мало того, 575 иностранным гражданам запрещен въезд на Украину, количество выдворенных из страны иностранцев – 382.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена на ранних стадиях противоправная деятельность с признаками государственной измены 320 граждан Украины. Всем объявлено официальное предостережение от имени СБУ о недопустимости подобной деятельности, добавили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках мероприятий по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб (прежде всего российских) возбуждено 396 уголовных дел, в том числе 73 – в отношении граждан Украины (государственная измена), 8 – в отношении россиян (шпионаж). За неполные 2 года украинские суды вынесли приговоры 20 лицам, обвинявшимся в госизмене, говорится в сообщении.
Также, по словам представителей СБУ, грамотно проведенное документирование противоправной деятельности иностранных граждан позволило провести 212 демаршей представителям спецслужб и дипломатам других государств.
Мало того, 575 иностранным гражданам запрещен въезд на Украину, количество выдворенных из страны иностранцев – 382.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена на ранних стадиях противоправная деятельность с признаками государственной измены 320 граждан Украины. Всем объявлено официальное предостережение от имени СБУ о недопустимости подобной деятельности, добавили в пресс-службе.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter