Кто купит украинский "Мангуст"?
Украинский концерн «Укроборонпром» сообщает о новой разработке входящего в его состав Николаевского бронетанкового завода. Речь идёт о боевой разведывательной машине «Мангуст». Сегодня она была представлена на проходящей выставке «Оружие и безопасность».
«Мангуст» - двухосная бронированная машина 4х4, которая предназначается как для осуществления разведки боем, так и для огневой поддержки боевых подразделений. Имеет независимую торсионную подвеску. Силовой установкой украинского «Мангуста» является двигатель компании IVECO.
Максимальная скорость БРМ по шоссе – 100 км/ч. Производитель сообщает, что «Мангуст» способен преодолевать водные преграды.
Бронемашина оборудована «дополнительными» верхним, задним и боковым люками для «беспрепятственной высадки десанта».
Из презентационного материала «Укроборонпрома»:
При этом ничего не говорится о столь важной детали, как заинтересованность в приобретении этой машины со стороны министерства обороны Украины и кого-либо из иностранных (потенциальных) заказчиков. Судя по всему, предприятие решило создать БРМ в расчёте именно на то, что кто-либо из зарубежных представителей заинтересуется "Мангустом", в том числе и на таких выставках как "Оружие и безопасность".
Ранее "Мангуст" был представлен в Польше - на выставке MSPO-2018 в городе Кельце. При этом утверждается, что БРМ украинского производства вызвала "повышенный интерес" у посетителей выставки. Но где же в таком случае заказы?
«Мангуст» - двухосная бронированная машина 4х4, которая предназначается как для осуществления разведки боем, так и для огневой поддержки боевых подразделений. Имеет независимую торсионную подвеску. Силовой установкой украинского «Мангуста» является двигатель компании IVECO.
Максимальная скорость БРМ по шоссе – 100 км/ч. Производитель сообщает, что «Мангуст» способен преодолевать водные преграды.
Бронемашина оборудована «дополнительными» верхним, задним и боковым люками для «беспрепятственной высадки десанта».
Из презентационного материала «Укроборонпрома»:
Увеличение лобовой защиты и установка дополнительных листов брони обеспечивают защищённость экипажа. Все комплектующие, за исключением двигателя, украинского производства.
При этом ничего не говорится о столь важной детали, как заинтересованность в приобретении этой машины со стороны министерства обороны Украины и кого-либо из иностранных (потенциальных) заказчиков. Судя по всему, предприятие решило создать БРМ в расчёте именно на то, что кто-либо из зарубежных представителей заинтересуется "Мангустом", в том числе и на таких выставках как "Оружие и безопасность".
Ранее "Мангуст" был представлен в Польше - на выставке MSPO-2018 в городе Кельце. При этом утверждается, что БРМ украинского производства вызвала "повышенный интерес" у посетителей выставки. Но где же в таком случае заказы?
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- Укроборонпром
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