Проект тактического ракетного комплекса «Шиповник»
В шестидесятых годах прошлого века советская оборонная промышленность активно занималась вопросами создания ракетных танков и разработала ряд подобных проектов. В конце десятилетия появилось предложение о расширении возможностей такой техники за счет применения особого боеприпаса. Повышать боевой потенциал предлагалось при помощи ракеты с ядерной боевой частью. Такие идеи были реализованы в проектах тактических ракетных комплексов под названиями «Таран» и «Шиповник».
Предложение об объединении наработок по ракетным танкам и тактическому ядерному оружию появилось в 1968 году. Тогда же Совет министров СССР издал постановление, в соответствии с которым промышленность должна была разработать два проекта подобного рода. Требовалось создать два типа боевых бронированных машин, несущих ракетное оружие с ядерным или конвенциональным зарядом. Предусматривалась разработка двух бронемашин на разных шасси, использующих общую ракету. Один такой комплекс предназначался для усиления танковых полков, а второй планировалось использовать для поддержки мотострелков.
Для перевооружения мотострелковых войск предлагался тактический ракетный комплекс под названием «Шиповник». В соответствии с требованиями военных, этот образец должен был строиться на шасси боевой машины пехоты, за счет чего достигалась высокая степень унификации с существующей техникой армии. На таком шасси следовало разместить пусковую установку для особых ракет и средства для их хранения. Фактически в рамках проекта «Шиповник» следовало проработать только перестройку шасси и его боевого отделения. Пусковая установка и ракета заимствовались у комплекса «Таран», параллельно создававшегося для танковых войск.
Техническое задание на «Шиповник» требовало, чтобы перспективный образец мог работать в одних боевых порядках с боевыми машинами пехоты, не уступая им в защите и подвижности. Ракеты с ядерным боезарядом считались средством качественного усиления мотострелковых подразделений. При этом, как и в случае с «Тараном», специальные боеприпасы дополнялись противотанковыми ракетами. По требованию военных, комплекс «Шиповник» должен был поражать цели на дальностях не менее 6-8 км.
Разработку перспективной техники новых типов поручили нескольким оборонным предприятиям. Головным разработчиком комплексов «Шиповник» и «Таран» стало тульское Конструкторское бюро приборостроения. За создание унифицированной пусковой установки и некоторых других агрегатов отвечало КБ Ленинградского Кировского завода. Позже, по мере продолжения проекта к работам могли привлекаться другие советские предприятия.
Следует напомнить, что на ранних стадиях разработки комплекса «Таран» пришлось изменить тип базового шасси. Изначально эту машину планировалось строить на основе ракетного танка «Объект 287», но определенные его черты не позволили выполнить желаемую модернизацию. Вследствие этого в дальнейшем комплекс «Таран» проектировался на шасси основного танка Т-64А. В случае с аналогичным комплексом «Шиповник» подобные проблемы отсутствовали. Его основой на всем протяжении работ было гусеничное шасси БМП-1.
Собственно шасси не нуждалось в крупных доработках. Для соответствия требованиям заказчика оно могло сохранять имеющийся корпус со штатной силовой установкой и ходовой частью. При этом с него следовало удалить имеющуюся башню и часть внутреннего оборудования. После такой перестройки машина должна была нести новое вооружение, а кормовое десантное отделение можно было использовать как отсек для дополнительного боекомплекта. Точные сведения такого рода отсутствуют, но можно предположить, что конструкторам пришлось переделать крышу корпуса, увеличив диаметр погона башни.
Известно, что на шасси БМП-1 предлагалось монтировать новую башню иной конструкции с новым вооружением. В колпаке с противопульным бронированием предусматривалась амбразура с пусковой установкой для новых ракет. Запускать ракеты предлагалось при помощи трубчатой направляющей калибром 300 мм. За счет поворота башни можно было выполнять горизонтальную наводку в любом направлении (по другим данным, только в переднем секторе шириной 120°). Углы возвышения – от +10° до +50°.
Любопытно, что ракетный танк «Таран» мог сохранять некоторое внешнее сходство с базовой бронемашиной типа Т-64А, хотя и должен был отличаться от нее пропорциями отдельных устройств. С «Шиповником» дело обстояло иначе: сказывалась разница в габаритах старых и новых агрегатов. Впрочем, точный внешний вид этого комплекса, предусматривавшийся проектом, до сих пор остается неизвестным. Поэтому нельзя сказать, насколько «Шиповник» был похож на БМП-1, и как их сходство могло сказаться на трудности опознавания, а, следовательно, на живучести в боевых условиях.
В боевом отделении нового типа следовало поместить набор оптических устройств для наблюдения за окружающей обстановкой и поиска целей с последующим наведением ракеты. Вероятно, на новой башне могли присутствовать смотровые приборы, схожие с оснащением базовой БМП-1. При этом «Шиповнику» требовались прицелы, способные обеспечить наблюдение и наведение оружия при стрельбе на максимальные дальности. Также имелась необходимость в прицеле для стрельбы с закрытых позиций.
Тактический ракетный комплекс «Шиповник» для мотострелков по ракете был унифицирован с танковым «Тараном». По известным данным, в рамках проекта «Таран» прорабатывалось несколько вариантов ракеты. Разные версии этого оружия отличались боевым оснащением и средствами управления. Рассматривая разные варианты ракетного вооружения, конструкторы искали наиболее удачные и соответствующие требованиям заказчика.
Ракета «Таран» представляла собой одноступенчатое твердотопливное изделие сравнительно больших габаритов. Для получения высоких летно-технических характеристик и в связи с установкой специальной боевой части калибр изделия пришлось довести до 300 мм. Ракета должна была иметь цилиндрический корпус с головным обтекателем и раскладываемыми в полете плоскостями. Головной отсек корпуса отдавался под боевую часть и – в соответствующих версиях проекта – под средства управления. Все прочие объемы вмещали двигатель с достаточными характеристиками. Стартовая масса ракеты составляла 150 кг при 65-кг боевой части.
Штатная башня БМП-1. В проекте "Шиповник", вероятно, планировалось использовать иное боевое отделение
В рамках проекта «Таран» рассматривалась возможность создания трех вариантов ракеты, отличающихся способами удержания на траектории. В первом случае стабилизация боеприпаса в полете должна была осуществляться за счет вращения вокруг продольной оси, обеспечиваемого наклонными плоскостями. Второй вариант проекта предусматривал применение несложной системы коррекции, удерживающей ракету на заданной траектории. В третьем случае предлагалось разработать полностью автономную головку самонаведения. По всей видимости, наличие трех предложений было связано как с уровнем развития технологий, так и с ограниченными габаритами отсеков ракеты с крупной ядерной боевой частью.
Для эффективной борьбы с войсками противника в проекте «Таран» / «Шиповник» предлагалось использовать две ракеты с разным оснащением. Первая, известная под названием «Таран», должна была оснащаться маломощной ядерной боевой частью. Внутри корпуса можно было разместить компактный заряд мощностью от 0,1 до 0,3 кт. Такая боевая часть была пригодна для решения некоторых боевых задач на тактическом уровне. Также разрабатывалась ракета «Таран-1». В ней на месте ядерного боезаряда находился кумулятивно-осколочный. Тяжелая 65-кг боевая часть могла пробивать до 300 мм брони, а также создавать поле осколков, поражая живую силу.
Ракету со специальной боевой частью предлагалось не оснащать средствами наведения либо комплектовать сравнительно простой системой коррекции. Головка самонаведения, работающая по принципу «запустил-забыл», предназначалась для изделия с кумулятивным боезарядом. За счет этого можно было получить наилучшие боевые качества при разумной стоимости изделий.
Применение достаточно мощного двигателя позволило довести дальность полета ракет «Таран» до 10-12 км. При этом специфические системы управления ракет или их фактическое отсутствие должны были ограничивать точность стрельбы. Так, ракета со стабилизацией вращением или с коррекцией траектории должна была показывать круговое вероятное отклонение не менее 100 м – такие характеристики ожидались при стрельбе по наблюдаемой цели. Запуск ракеты по ненаблюдаемому объекту мог увеличивать КВО в 2,5 раза.
Внутри боевого отделения и на месте бывшего десантного отсека в «Шиповнике» предлагалось размещать смешанный боекомплект. Одна машина должна была перевозить не более 2-3 ракет «Таран» со специальной боевой частью. Также в боекомплект входило не более 10 противотанковых ракет «Таран-1».
По известным данным, экипаж тактического ракетного комплекса на базе БМП-1 состоял всего из двух человек: водителя и командира-оператора. Водитель помещался на старом месте, в передней части корпуса. Место оператора с необходимыми приборами находилось в башне. В распоряжении экипажа имелось дополнительное вооружение. В зависимости от ситуации, он мог использовать крупнокалиберный пулемет с боекомплектом 1000 патронов или личное оружие.
Новые проекты тактических ракетных комплексов предусматривали интересную методику боевой работы. Ракетный танк или «ракетная БМП» должны были служить в танковом или мотострелковом полку, и на поле боя работать в одних порядках с линейными бронемашинами. Выйдя на рубеж пуска вблизи максимальной дистанции, «Шиповник» и «Таран» должны были отправлять к приоритетным целям ракеты с ядерными боезарядами. При этом даже небольшой боекомплект отдельной машины мог оказать самое серьезное влияние на обстановку на поле боя.
После ядерного залпа ракетным комплексам следовало применять управляемое вооружение и с его помощью атаковать оставшиеся приоритетные цели, представляющие наибольшую опасность. В результате этого танкам и другим боевым машинам пришлось бы иметь дело лишь с оставшимися силами противника. Наличие тактических ракетных комплексов с особым вооружением не только повышало огневую мощь подразделений, но и сокращало риски для линейных бронемашин.
Разработка проектов «Шиповник» и «Таран» стартовала в 1968 году и продолжалась до 1972-го, после чего оба проекта были остановлены. К этому времени проекты существовали только на бумаге; опытные образцы присутствовали только в планах на отдаленное будущее.
Точные сведения о причинах прекращения работ отсутствуют, но ясны некоторые факторы, которые могли повлиять на судьбу проектов. Дело в том, что вместе с характерными преимуществами новые ракетные комплексы имели определенные недостатки разного рода.
«Шиповник» предлагалось строить на базе БМП-1 и эксплуатировать в мотострелковых частях. Положительные стороны такой унификации очевидны. Кроме того, понятны и преимущества применения ракет со сравнительно большой дальностью полета, в том числе оснащенных ядерным боезарядом. Совместное боевое применение «Шиповника» и «Тарана», так же построенного на серийном шасси, давало войскам известные преимущества перед противником. Очевидно, что при наличии соответствующего требования со стороны заказчика КБП и ЛКЗ могли завершить проектирование и довести новые образцы до серии. Однако военные решили иначе.
Обе системы имели недостатки и могли сталкиваться с некоторыми затруднениями, связанными с применением ядерного оружия. Ракета «Таран» со специальным оснащением оказывалась достаточно дорогой и сложной в эксплуатации. Кроме того, использование такого оружия в качестве средства первого удара в бою могло привести к эскалации конфликта и аналогичному ответному удару со стороны противника.
Также могли присутствовать сомнения в реальной эффективности оружия. Ядерную ракету «Таран» не удавалось оснастить полноценными средствами управления и наведения, в результате чего ее КВО превышало 100 м. Низкая точность могла уменьшить реальный эффект от тактического ядерного заряда сравнительно малой мощности. Улучшение точности стрельбы были связано с переработкой ракеты, которая, вероятно, оказалась затруднительной или попросту невозможной при использовании технологий того времени.
В начале семидесятых годов, после завершения части работ, советское военное ведомство решило отказаться от дальнейшего развития проектов «Таран» и «Шиповник». Эти образцы перспективной техники выглядели интересно и позволяли получить серьезные преимущества перед противником, но при этом имели ряд серьезных недостатков. Кроме того, к этому времени командование успело разочароваться в концепции ракетного танка, имеющего только управляемое вооружение.
В итоге два перспективных проекта были свернуты, а дальнейшее развитие бронетехники пошло иными путями. Основные боевые танки и боевые машины пехоты получили противотанковые ракеты, однако речь шла не о монструозных «Таранах», а о более компактных системах с достаточными характеристиками. Что касается тактического ядерного вооружения, то оно более не рассматривалось в контексте танков и БМП.
Проекты тактических ракетных комплексов «Шиповник» и «Таран» не дали результата в виде готовых боевых машин на полигоне или в частях. Однако с их помощью советские специалисты смогли проверить оригинальную концепцию специального оружия и определить ее реальные перспективы. Было установлено, что такие боевые машины не нужны армии, и потому новые проекты подобного рода более не создавались. Конструкторы и военные сосредоточили усилия на реалистичных предложениях.
По материалам:
http://armor.kiev.ua/
http://russianarms.ru/
http://arsenal-info.ru/
http://alternathistory.com/
http://nvo.ng.ru/
Широкорад А.Б. Атомный таран ХХ века. – М., Вече, 2005.
Предложение об объединении наработок по ракетным танкам и тактическому ядерному оружию появилось в 1968 году. Тогда же Совет министров СССР издал постановление, в соответствии с которым промышленность должна была разработать два проекта подобного рода. Требовалось создать два типа боевых бронированных машин, несущих ракетное оружие с ядерным или конвенциональным зарядом. Предусматривалась разработка двух бронемашин на разных шасси, использующих общую ракету. Один такой комплекс предназначался для усиления танковых полков, а второй планировалось использовать для поддержки мотострелков.
Для перевооружения мотострелковых войск предлагался тактический ракетный комплекс под названием «Шиповник». В соответствии с требованиями военных, этот образец должен был строиться на шасси боевой машины пехоты, за счет чего достигалась высокая степень унификации с существующей техникой армии. На таком шасси следовало разместить пусковую установку для особых ракет и средства для их хранения. Фактически в рамках проекта «Шиповник» следовало проработать только перестройку шасси и его боевого отделения. Пусковая установка и ракета заимствовались у комплекса «Таран», параллельно создававшегося для танковых войск.
Техническое задание на «Шиповник» требовало, чтобы перспективный образец мог работать в одних боевых порядках с боевыми машинами пехоты, не уступая им в защите и подвижности. Ракеты с ядерным боезарядом считались средством качественного усиления мотострелковых подразделений. При этом, как и в случае с «Тараном», специальные боеприпасы дополнялись противотанковыми ракетами. По требованию военных, комплекс «Шиповник» должен был поражать цели на дальностях не менее 6-8 км.
Разработку перспективной техники новых типов поручили нескольким оборонным предприятиям. Головным разработчиком комплексов «Шиповник» и «Таран» стало тульское Конструкторское бюро приборостроения. За создание унифицированной пусковой установки и некоторых других агрегатов отвечало КБ Ленинградского Кировского завода. Позже, по мере продолжения проекта к работам могли привлекаться другие советские предприятия.
Следует напомнить, что на ранних стадиях разработки комплекса «Таран» пришлось изменить тип базового шасси. Изначально эту машину планировалось строить на основе ракетного танка «Объект 287», но определенные его черты не позволили выполнить желаемую модернизацию. Вследствие этого в дальнейшем комплекс «Таран» проектировался на шасси основного танка Т-64А. В случае с аналогичным комплексом «Шиповник» подобные проблемы отсутствовали. Его основой на всем протяжении работ было гусеничное шасси БМП-1.
Собственно шасси не нуждалось в крупных доработках. Для соответствия требованиям заказчика оно могло сохранять имеющийся корпус со штатной силовой установкой и ходовой частью. При этом с него следовало удалить имеющуюся башню и часть внутреннего оборудования. После такой перестройки машина должна была нести новое вооружение, а кормовое десантное отделение можно было использовать как отсек для дополнительного боекомплекта. Точные сведения такого рода отсутствуют, но можно предположить, что конструкторам пришлось переделать крышу корпуса, увеличив диаметр погона башни.
Известно, что на шасси БМП-1 предлагалось монтировать новую башню иной конструкции с новым вооружением. В колпаке с противопульным бронированием предусматривалась амбразура с пусковой установкой для новых ракет. Запускать ракеты предлагалось при помощи трубчатой направляющей калибром 300 мм. За счет поворота башни можно было выполнять горизонтальную наводку в любом направлении (по другим данным, только в переднем секторе шириной 120°). Углы возвышения – от +10° до +50°.
Любопытно, что ракетный танк «Таран» мог сохранять некоторое внешнее сходство с базовой бронемашиной типа Т-64А, хотя и должен был отличаться от нее пропорциями отдельных устройств. С «Шиповником» дело обстояло иначе: сказывалась разница в габаритах старых и новых агрегатов. Впрочем, точный внешний вид этого комплекса, предусматривавшийся проектом, до сих пор остается неизвестным. Поэтому нельзя сказать, насколько «Шиповник» был похож на БМП-1, и как их сходство могло сказаться на трудности опознавания, а, следовательно, на живучести в боевых условиях.
В боевом отделении нового типа следовало поместить набор оптических устройств для наблюдения за окружающей обстановкой и поиска целей с последующим наведением ракеты. Вероятно, на новой башне могли присутствовать смотровые приборы, схожие с оснащением базовой БМП-1. При этом «Шиповнику» требовались прицелы, способные обеспечить наблюдение и наведение оружия при стрельбе на максимальные дальности. Также имелась необходимость в прицеле для стрельбы с закрытых позиций.
Тактический ракетный комплекс «Шиповник» для мотострелков по ракете был унифицирован с танковым «Тараном». По известным данным, в рамках проекта «Таран» прорабатывалось несколько вариантов ракеты. Разные версии этого оружия отличались боевым оснащением и средствами управления. Рассматривая разные варианты ракетного вооружения, конструкторы искали наиболее удачные и соответствующие требованиям заказчика.
Ракета «Таран» представляла собой одноступенчатое твердотопливное изделие сравнительно больших габаритов. Для получения высоких летно-технических характеристик и в связи с установкой специальной боевой части калибр изделия пришлось довести до 300 мм. Ракета должна была иметь цилиндрический корпус с головным обтекателем и раскладываемыми в полете плоскостями. Головной отсек корпуса отдавался под боевую часть и – в соответствующих версиях проекта – под средства управления. Все прочие объемы вмещали двигатель с достаточными характеристиками. Стартовая масса ракеты составляла 150 кг при 65-кг боевой части.
Штатная башня БМП-1. В проекте "Шиповник", вероятно, планировалось использовать иное боевое отделение
В рамках проекта «Таран» рассматривалась возможность создания трех вариантов ракеты, отличающихся способами удержания на траектории. В первом случае стабилизация боеприпаса в полете должна была осуществляться за счет вращения вокруг продольной оси, обеспечиваемого наклонными плоскостями. Второй вариант проекта предусматривал применение несложной системы коррекции, удерживающей ракету на заданной траектории. В третьем случае предлагалось разработать полностью автономную головку самонаведения. По всей видимости, наличие трех предложений было связано как с уровнем развития технологий, так и с ограниченными габаритами отсеков ракеты с крупной ядерной боевой частью.
Для эффективной борьбы с войсками противника в проекте «Таран» / «Шиповник» предлагалось использовать две ракеты с разным оснащением. Первая, известная под названием «Таран», должна была оснащаться маломощной ядерной боевой частью. Внутри корпуса можно было разместить компактный заряд мощностью от 0,1 до 0,3 кт. Такая боевая часть была пригодна для решения некоторых боевых задач на тактическом уровне. Также разрабатывалась ракета «Таран-1». В ней на месте ядерного боезаряда находился кумулятивно-осколочный. Тяжелая 65-кг боевая часть могла пробивать до 300 мм брони, а также создавать поле осколков, поражая живую силу.
Ракету со специальной боевой частью предлагалось не оснащать средствами наведения либо комплектовать сравнительно простой системой коррекции. Головка самонаведения, работающая по принципу «запустил-забыл», предназначалась для изделия с кумулятивным боезарядом. За счет этого можно было получить наилучшие боевые качества при разумной стоимости изделий.
Применение достаточно мощного двигателя позволило довести дальность полета ракет «Таран» до 10-12 км. При этом специфические системы управления ракет или их фактическое отсутствие должны были ограничивать точность стрельбы. Так, ракета со стабилизацией вращением или с коррекцией траектории должна была показывать круговое вероятное отклонение не менее 100 м – такие характеристики ожидались при стрельбе по наблюдаемой цели. Запуск ракеты по ненаблюдаемому объекту мог увеличивать КВО в 2,5 раза.
Внутри боевого отделения и на месте бывшего десантного отсека в «Шиповнике» предлагалось размещать смешанный боекомплект. Одна машина должна была перевозить не более 2-3 ракет «Таран» со специальной боевой частью. Также в боекомплект входило не более 10 противотанковых ракет «Таран-1».
По известным данным, экипаж тактического ракетного комплекса на базе БМП-1 состоял всего из двух человек: водителя и командира-оператора. Водитель помещался на старом месте, в передней части корпуса. Место оператора с необходимыми приборами находилось в башне. В распоряжении экипажа имелось дополнительное вооружение. В зависимости от ситуации, он мог использовать крупнокалиберный пулемет с боекомплектом 1000 патронов или личное оружие.
Новые проекты тактических ракетных комплексов предусматривали интересную методику боевой работы. Ракетный танк или «ракетная БМП» должны были служить в танковом или мотострелковом полку, и на поле боя работать в одних порядках с линейными бронемашинами. Выйдя на рубеж пуска вблизи максимальной дистанции, «Шиповник» и «Таран» должны были отправлять к приоритетным целям ракеты с ядерными боезарядами. При этом даже небольшой боекомплект отдельной машины мог оказать самое серьезное влияние на обстановку на поле боя.
После ядерного залпа ракетным комплексам следовало применять управляемое вооружение и с его помощью атаковать оставшиеся приоритетные цели, представляющие наибольшую опасность. В результате этого танкам и другим боевым машинам пришлось бы иметь дело лишь с оставшимися силами противника. Наличие тактических ракетных комплексов с особым вооружением не только повышало огневую мощь подразделений, но и сокращало риски для линейных бронемашин.
Разработка проектов «Шиповник» и «Таран» стартовала в 1968 году и продолжалась до 1972-го, после чего оба проекта были остановлены. К этому времени проекты существовали только на бумаге; опытные образцы присутствовали только в планах на отдаленное будущее.
Точные сведения о причинах прекращения работ отсутствуют, но ясны некоторые факторы, которые могли повлиять на судьбу проектов. Дело в том, что вместе с характерными преимуществами новые ракетные комплексы имели определенные недостатки разного рода.
«Шиповник» предлагалось строить на базе БМП-1 и эксплуатировать в мотострелковых частях. Положительные стороны такой унификации очевидны. Кроме того, понятны и преимущества применения ракет со сравнительно большой дальностью полета, в том числе оснащенных ядерным боезарядом. Совместное боевое применение «Шиповника» и «Тарана», так же построенного на серийном шасси, давало войскам известные преимущества перед противником. Очевидно, что при наличии соответствующего требования со стороны заказчика КБП и ЛКЗ могли завершить проектирование и довести новые образцы до серии. Однако военные решили иначе.
Обе системы имели недостатки и могли сталкиваться с некоторыми затруднениями, связанными с применением ядерного оружия. Ракета «Таран» со специальным оснащением оказывалась достаточно дорогой и сложной в эксплуатации. Кроме того, использование такого оружия в качестве средства первого удара в бою могло привести к эскалации конфликта и аналогичному ответному удару со стороны противника.
Также могли присутствовать сомнения в реальной эффективности оружия. Ядерную ракету «Таран» не удавалось оснастить полноценными средствами управления и наведения, в результате чего ее КВО превышало 100 м. Низкая точность могла уменьшить реальный эффект от тактического ядерного заряда сравнительно малой мощности. Улучшение точности стрельбы были связано с переработкой ракеты, которая, вероятно, оказалась затруднительной или попросту невозможной при использовании технологий того времени.
В начале семидесятых годов, после завершения части работ, советское военное ведомство решило отказаться от дальнейшего развития проектов «Таран» и «Шиповник». Эти образцы перспективной техники выглядели интересно и позволяли получить серьезные преимущества перед противником, но при этом имели ряд серьезных недостатков. Кроме того, к этому времени командование успело разочароваться в концепции ракетного танка, имеющего только управляемое вооружение.
В итоге два перспективных проекта были свернуты, а дальнейшее развитие бронетехники пошло иными путями. Основные боевые танки и боевые машины пехоты получили противотанковые ракеты, однако речь шла не о монструозных «Таранах», а о более компактных системах с достаточными характеристиками. Что касается тактического ядерного вооружения, то оно более не рассматривалось в контексте танков и БМП.
Проекты тактических ракетных комплексов «Шиповник» и «Таран» не дали результата в виде готовых боевых машин на полигоне или в частях. Однако с их помощью советские специалисты смогли проверить оригинальную концепцию специального оружия и определить ее реальные перспективы. Было установлено, что такие боевые машины не нужны армии, и потому новые проекты подобного рода более не создавались. Конструкторы и военные сосредоточили усилия на реалистичных предложениях.
По материалам:
http://armor.kiev.ua/
http://russianarms.ru/
http://arsenal-info.ru/
http://alternathistory.com/
http://nvo.ng.ru/
Широкорад А.Б. Атомный таран ХХ века. – М., Вече, 2005.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Alternathistory.com, Wikimedia Commons
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