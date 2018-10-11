Десятый сталинский удар: Петсамо-Киркенесская операция

В октябре 1944 года войска Карельского фронта и корабли Северного флота провели Петсамо-Киркенесскую операцию по разгрому 20-й горной немецкой армии в Северной Финляндии, в результате которой был освобождён район Печенги и ликвидирована угроза порту Мурманск и северным морским путям СССР. Также наступление советских войск привело к освобождению Норвегии.В 1944 году советская армия провела ряд стратегических наступательных операций – т. н. «10 сталинских ударов». В результате Германия и её союзники потерпели решительное поражение, и Красная Армия почти полностью завершила освобождение родной земли.В ходе Выборгско-Петрозаводской операции лета 1944 года (четвертый удар) советские войска окончательно ликвидировали угрозу Ленинграду со стороны немецко-финских войск, прорвали «линию Маннергейма», освободили Выборг и Петрозаводск. Видя неминуемое поражение гитлеровской Германии и потерпев тяжелое поражение от войск Красной Армии, правительство Финляндии в ночь на 4 сентября заявило, что принимает предложение Москвы о перемирии. 19 сентября финская делегация подписала в Москве с представителями СССР и Великобритании соглашение о перемирии. При этом финское правительство взяло на себя обязательство изгнать или интернировать находящиеся на территории Финляндии немецкие войска. Войска вермахта отошли к Петсамо и в Северную Норвегию, к Киркенесу.Немцы не собирались уходить с территории Северной Финляндии и Норвегии. Германское военно-политическое руководство собиралось удержать за собой эти районы, так как отсюда вывозили никель и медь, стратегические ресурсы для немецкого военно-промышленного комплекса. Кроме того, имелись и военно-оперативные факторы. Контроль за этими района позволял держать в своих руках военно-морские и авиационные базы на Крайнем Севере, которые имели стратегическое значение. У Гитлера была даже программа по захвату Арктики. Эти базы позволяли угрожать советским морским коммуникациям на Севере.Немецкое командование оказалось готовым к выходу Финляндии из войны. Ещё летом 1943 года германское верховное командование стало составлять планы на случай возможного сепаратного мирного договора между Финляндией и Советским Союзом. В районе Петсамо — Никель было решено сосредоточить отдельную группировку. В течение зимы 1943—1944 гг. с помощью труда военнопленных была оборудована сеть дорог между северными районами Норвегии и Финляндии. Здесь же создали сеть складов со всем необходимым. Одновременно шло строительство дополнительных укреплений лапландского («гранитного») вала.В сложившихся военно-политических условиях пребывание немцев на территории Финляндии было опасным для финнов, так как нарушало условия соглашения с Москвой. Опасаясь, что Советский Союз укажет Финляндии на несоблюдение пунктов соглашения и возможных негативных последствий, Хельсинки начали военные действия против германских войск (т. н. Лапландская война). В конце сентября финские войска попытались выдворить немцев из приморских городов Кеми и Торнио. В начале октября финским войскам удалось это сделать. После чего финны предприняли наступление на город Рованиеми. Немецкие силы под командованием генерала Лотара Рендулича (он руководил частями 20-й горной армии) ответили тактикой «выжженной земли», оставляя после себя разрушенные и сожженные селения. Немцы опустошили обширные области северной Финляндии, где было разрушено более трети жилого фонда. Стёрли с лица земли город Рованиеми.Это возбудило в финском населении ненависть. Обманутые ранее официальной пропагандой, многие финны поняли, кто их настоящий враг. Финны стали активно помогать своим войскам теснить противника. К концу октября финские войска расчленили группировку противника надвое. Одна часть немецких войск отошла на северо-запад, где сохранила контроль над районом Кильписярви около норвежской границы. Другая часть занимала позиции у озера Инари, закрывая дорогу на Петсамо.Тем временем советские войска вышли на довоенную границу с Финляндией. Командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков отмечал, что противник опирался глубокоэшелонированную оборону с долговременными сооружениями — мощными железобетонными и гранитными укреплениями. Наступление осложнял труднопроходимый характер местности (скальные сопки, фьорды, озера, реки, болота и леса), который немцы грамотно использовали для усиления своей обороны.В течение трёх лет немцы возводили здесь лапландский («гранитный») оборонительный вал. Система обороны немецкой армии включала 3 полосы: 1-я проходила на участке губа Волоковая Малая – южное побережье Мотовского залива – западный берег губы Лица Зап. – низовья р. Лица Зап. – верховья р. Титовка, 2-я – по р. Титовка, 3-я (тыловая) – по р. Петсамо-йоки (Печенга). Длина оборонительной линии достигала 100 км, глубина до 150 км. Укрепления состояли из железобетонных и бронированных огневых точек, минных полей, противотанковых рвов. Все опорные пункты были приспособлены к круговой обороне. Особенно сильно были укреплены рубежи на р. Лица Зап. (протяженность 40 км, глубина 8 км) и на перешейке п-ова Средний (протяженность 9 км, глубина 3 км).С выходом Финляндии из войны немцы предприняли дополнительные инженерные работы, которые приняли просто лихорадочный характер. Советская разведка и партизаны постоянно сообщали о том, что специальные инженерно-строительные части противника буквально круглыми сутками вгрызаются в гранит, возводят новые железобетонные и бронированные огневые позиции и укрытия, прокладывают траншеи и ходы сообщения, создают заграждения и прикрывают главные направления минными полями. Перед советскими войсками на фронте около 100 км тянулись каменные надолбы и противотанковые рвы, минные поля и проволочные заграждения. Немецкие укрепления перекрывали все горные перевалы, лощины, дороги и тропы. Господствующие над местностью высоты были превращены в настоящие современные крепости. Со стороны моря укрепрайон прикрывала береговая и зенитная артиллерия, имевшая капониры. Кроме того, с моря немецкие войска поддерживали сильные военно-морские силы. Движению советских войск мешали многочисленные озёра, речки, ручьи, болота, цепи неприступных скал и т. д.Опираясь на этот мощный оборонительный вал, немецкое командование надеялось удержать за собой северные области Финляндии и Норвегии. Так, советская разведка перехватила приказ командира 2-й горно-егерской дивизии генерал-лейтенанта Дагена, в котором немецкий командир, ссылаясь на приказание Адольфа Гитлера, отмечал необходимость, во что бы то ни стало удержать район Северной Финляндии. В приказе отмечалось, что русские войска будут истощены бесплодными попытками пробиться через сильно укрепленные опорные пункты, а затем уничтожены контрударом.Фронт оборонял 19-й немецкий горно-егерский корпус под началом генерала горных войск Фердинанда Йодля из состава 20-й горной армии. В составе корпуса было 3 горные дивизии и 4 бригады. Всего лапландский вал защищали 53 тыс. человек, 770 орудий и миномётов, при поддержке 160 самолётов из состава 5-го воздушного флота. Немецкие сухопутные войска поддерживали значительные военно-морские силы, которые базировались в портах Северной Норвегии (1 линкор, 12-14 эсминцев, до 30 подлодок и другие корабли, всего до 20 кораблей и судов).Командующий 20-й горной армией Лотар РендуличВ Петсамо-Киркенесской операции участвовали войска 14-й армии под командованием генерал-лейтенанта Владимира Щербакова в составе 5 стрелковых корпусов и 1 оперативной группы (8 стрелковых дивизий, 6 отдельных стрелковых, 2 инженерные и 1 танковая бригады). Всего армия насчитывала около 100 тыс. человек, более 2,2 тыс. орудий и минометов, свыше 100 танков и САУ. Сухопутные войска поддерживали силы 7-й воздушной армии под командованием Ивана Соколова (689 самолётов). В операции также участвовал Северный флот (командующий адмирал Арсений Головко): свыше 20 тыс. человек, более 250 кораблей и судов, 276 самолетов морской авиации. Непосредственное участие в операции участвовало 2 бригады морской пехоты, отряды кораблей (6 эсминцев, 8 подводных лодок, более 40 торпедных катеров и охотников).План операции разработало командование Карельского фронта. Основной замысел операции заключался в том, чтобы окружить и уничтожить основные силы противника путём их глубокого охвата с юга и одновременного удара с севера. Затем планировали захватить Петсамо и развивать наступление к границе Норвегии. Наступлению 14-й армии на приморском фланге должны были способствовать тактические десанты Северного флота.Главный удар наносили силами левого крыла 14-й армии из района южнее озера Чапр (Чап) в направлении Луостари и Петсамо (Печенга). На правом крыле 14-й армии специально сформированная оперативная группа получила задачу сковать войска противника боем, а затем при поддержке бригад морской пехоты нанести удар на Петсамо. Северный флот должен был высадить десантные силы в тылу немецких войск, нарушить морские коммуникации противника. Также среди задач флота была поддержка наступления сухопутных сил на приморском фланге огнем кораблей и авиации, блокада портов Петсамо и Киркенеса и обеспечение свободы судоходства в Баренцевом море.Командующий Карельским фронтом генерал армии К.А. Мерецков и командующий 14-й армией генерал-лейтенант В.И. Щербаков во время Петсамо-Киркенесской операции. Октябрь 1944 годаСоветские саперы ведут разминирование территории во время Петсамо-Киркенесской наступательной операцииВ 8 утра 7 октября 1944 года началась сильная артподготовка. Два с половиной часа советская артиллерия наносила удары по вражеским позициям. Из-за плохих погодных условий (повалил мокрый снег) вылет авиации пришлось отменить. В 10.30 огонь артиллерии перенесли в глубину вражеской обороны, и советская пехота пошла в атаку.Наиболее успешно развивалось наступление на участке 131-го стрелкового корпуса. В первый же день корпус прорвал главную полосу обороны противника и вышел к реке Титовка. Советские войска форсировали реку и захватили плацдарм. Затем корпус вёл бои по расширению плацдарма и начал наступление на Петсамо с юго-востока.99-й стрелковый корпус, который также наступал в первом эшелоне армии, не смог в первый день захватить основные опорные пункты противника. Тогда командир корпуса генерал-майор С. П. Микульский принял нестандартное решение — он начал повторное наступление ночью. Мерецков писал: «Ровно в 24.00, проклиная на чём свет стоит гитлеровцев и непогоду, солдаты рванулись вперёд, и на этот раз фашисты не выдержали». К утру передний край обороны противника был занят советскими войсками. Части 99-го корпуса форсировали реку Титовка и приняли участие в освобождении Луостари. Затем корпус начал наступление на Петсамо с юга. 14 октября в полосе наступления 99-го стрелкового корпуса ввели в бой 7-ю гвардейскую танковую бригаду.9 октября перешла в наступление оперативная группа под началом генерал-лейтенанта Б. А. Пигаревича. Она наступала из района восточнее реки Западная Лица, в месте наибольшего продвижения германских войск на мурманском направлении.В ту же ночь включился в борьбу Северный флот. Вечером 9 октября отряды кораблей с десантом на борту вышли из мест сосредоточения. Морской десант (бригаду морской пехоты) планировали высадить на южном берегу губы Малая Волоковая (Маттивуоно). Десант должен был захватить плацдарм и выйти в тылы войск противника, которые блокировали советские войска на полуострове Средний и совместно с силами Карельского фронта разгромить гитлеровцев.Сначала в районе мыса Пикшуев высадили отвлекающий десант (44 бойца) и в районе залива Пунайнен-лахт диверсионный отряд (около 200 бойцов), который должен был выйти в тыл к немецким батареям на мысе Крестовый у Линахамари. В ночь на 10 октября началась высадка основных сил — более 2 тыс. морских десантников из состава 63-й бригады морской бригады под командованием полковника А. М. Крылова. В операции было задействовано более 30 катеров. Артиллерийскую поддержку осуществляли два эсминца. Отряд быстро занял плацдарм. Во время высадки были уничтожены подразделения немецкой береговой обороны. Потери советских войск были незначительными (несколько человек). Успеху операции способствовала тщательная предварительная разведка немецких позиций.Одновременно в наступление перешли советские войска со стороны полуострова Средний. Ранним утром началась артиллерийская подготовка и в 5:00 десант и 12-я бригада морской пехоты с полуострова Средний пошли в наступление. В артиллерийской подготовке участвовали и эсминцы. Сражение приняла крайне ожесточённый характер, часто переходило в рукопашные схватки. Многие важные высоты и укрепления приходилось брать штурмом. Оборона противника была прорвана, и в середине дня начался поспешный отход немецкой группировки, которая занимала эти позиции более трёх лет. В ночь на 11 октября перешеек полуострова Рыбачий был полностью освобождён советскими войсками. Утром 12 октября оде бригады морской пехоты стали развивать наступление на Печенгу. 13 октября десантники пересекли советскую границу. Успех десантной операции был связан с хорошей работой разведки, тщательной подготовкой десантников (выделенные в десант подразделения длительное время занимались боевой подготовкой в резерве) и хорошо отлаженным взаимодействием десантных сил и флота.Советские силы провели во время этой операции ещё один успешный десант. Советское командование уже в ходе операции решило захватить порт Линахамари. Этот порт был одной из важнейших военно-морских баз немецкого флота на побережье Баренцева моря и главным перевалочным пунктом для вывоза никеля из месторождений в районе Петсамо. К тому же здесь проходил один из рубежей немецкой обороны на пути советских войск в Норвегию. Этот опорный пункт противника необходимо было быстро взять, чтобы не было задержек в общем наступлении Карельского фронта.Порт и гавань Линахамари представляли целый укрепрайон. Узкий и глубоководный вход во фьорд Петсамовуоно отлично простреливался. На его входе и в самой гавани немцы подготовил многослойную систему артиллерийского и пулемётного огня. От входа во фьорд и до порта надо было пройти 18 миль под мощным огнем противника. Немцы установили здесь 4 береговые батареи 150 и 210-миллиметровых орудий, 20 батарей 88-миллиметровых зенитных орудий ПВО, которые могли вести огонь, как по воздушным, так и морским и наземным целям. В порту были оборудованы железобетонные долговременные огневые точки. Ключевой считалась батарея 150-миллиметровых орудий (4 орудия) на мысе Крестовый. Немецкая батарея держала обстрелом весь залив Петсамовуоно и гавань порта Линахамари. Рядом располагалась 4-х орудийная зенитная батарея 88-м орудий.9 октября 1944 года в заливе Пунайнен-лахт, в нескольких десятках километров от цели был высажен специальный десант (около 200 бойцов). В его состав входили разведывательный отряд Северного оборонительного района под командованием майора И. П. Барченко-Емельянова и 181-й отряд особого назначения Северного флота лейтенанта В. Н. Леонова. Разведывательно-диверсионный отряд с соблюдением тщательной маскировки совершил скрытый марш-бросок к цели. 12 октября после короткого боя 181-й отряд особого назначения захватил батарею зенитных орудий на мысе Крестовом. Было захвачено большое количество пленных. Немцы высадили десант и попытались отбить батарею. Однако отряд Леонова совместно с бойцами Барченко-Емельянова отразил нападение и захватил в плен ещё 60 человек.181-й особый разведывательный отряд Северного флота после взятия мыса КрестовогоГерой Советского Союза командир 181-го особого разведывательного отряда Северного флота В. Н. ЛеоновОтряд Барченко-Емельянова не смог с ходу захватить вражескую батарею, бой принял крайне упорный и драматический характер. Однако советские разведчики смогли блокировать 150-мм вражеские орудия. В результате эта батарея не смогла воспрепятствовать прорыву советского десанта в гавань. Немцы затем подорвали свои орудия. Утром 13 октября, когда разведывательный отряд был усилен ротой из состава 63-й морской бригады, остатки немецкого гарнизона (78 человек) капитулировали. В целом советский диверсионный отряд потерял 53 человека убитыми и ранеными.Эта десантная операция сыграла решающую роль в общем успехе. Вечером 12 октября начался прорыв катеров с десантом (660 бойцов). Катера вышли с полуостров Рыбачий. Десант был составлен из бойцов 349-го отдельного пулемётного батальона, 125-го полка морской пехоты и матросов-добровольцев. Командовал десантными силами командир пулемётного батальона майор И. А. Тимофеев. Отряд катеров делился на три группы: передовые силы прорыва — 2 торпедных катера, первый эшелон десанта — 5 торпедных катеров, второй эшелон — 1 торпедный катер и 6 сторожевых катеров.Под огнем противника (немцы обнаружили советские катера на расстоянии 20-30 кабельтовых от входа в залив) катера преодолели зону заградительного огня и ворвались во фьорд — его называли «коридором смерти». Не снижая скорости, катера ворвались в гавань, подошли к причалам и высадили десантников. После этого катера покинули гавань, чтобы выйти из зоны немецкого огня. Два катера были повреждены, но смогли уйти. Один сторожевой катер сел на мель и его экипаж присоединился к десанту. В ходе жестокого боя, который часто переходил в рукопашные схватки, советские десантники к рассвету 13 октября зачистили порт. Весь день шёл упорный бой. Немецкий гарнизон, опираясь на ряд важных опорных пунктов в окрестностях порта, переходил в контратаки. Десантный отряд поддерживали огнем дальнобойной артиллерии флота с полуострова Средний, а также авиацией.За день боя десантники захватили несколько опорных пунктов противника. Ночью на 14 октября и утром в Линахамари советское командование перебросило значительные подкрепления. В течение этого дня окрестности порта и важные дороги вдоль побережья были заняты советскими войсками. Дерзкий замысел привёл к полному успеху. Немцы лишились возможности проводить эвакуацию своих сил через порт Линахамари. Эта операция облегчила штурм Петсамо. Советские войска и флот получили важную базу и пункт снабжения. Эта операция была проведена на высоком уровне и завершилась полной победой советских сил. Десантники и разведчики проявили высочайший героизм, командиры катеров и отрядов высокое мастерство.Бойцы 12-й бригады морской пехоты Северного флота на огневой позиции захваченной немецкой береговой батареи H.K.B. 2./773 в Лиинахамари (Петсамо-фиорд). В кадре орудие 21 cm K39/40 (210-мм орудие концерна «Шкода»). Батарея H.K.B. 2./773 использовалась в контрбатарейной борьбе с советской артиллериейУспешно наступали и другие соединения фронта. На левом фланге 126-й легкий горнострелковый корпус успешно совершил глубокий обход по труднодоступным местам позиций и вышел в район западнее Луостари. Здесь немцы имели только очаговую оборону, полагаясь на неприступность болотисто-речной местности, лишённой не только дорог, но и троп. Советским солдатам приходилось форсировать ледяные водные преграды и карабкаться по скользким гранитным скалам. 10 октября части корпуса перехватили дорогу Петсамо — Салмиярви, не позволив немецкому командованию маневрировать силами и перебрасывать резервы. Корпус вёл упорные бои. Немцы ожесточенно отбивались, переходили в контратаки. Горнострелковый корпус продолжил наступление на Петсамо с южного направления и 13 октября перерезал дорогу Петсамо — Тарнет. Затем корпус наступал вдоль дороги Луостари — Ахмалахти.127-й лёгкий горнострелковый корпус находился во втором эшелоне 14-й армии и должен был поддержать наступление 99-го корпуса. 12 октября его ввели в бой. 127-й корпус должен был наступать в общем направлении на Никель. Войска корпуса захватили аэродром в Луостари, а затем во взаимодействии с силами 99-го корпуса очистили от гитлеровцев этот населённый пункт.Уже 12 октября советские войска вышли на подступы к Петсамо. Петсамо был окружен со всех сторон. С востока и северо-востока наступали войска оперативной группы и 12-й бригады морской пехоты. С севера и севера-запада наступал морской десант. С юга двигались части 131-го и 99-го стрелковых корпусов. 15 октября войска Карельского фронта вместе с частями Северного флота овладели Петсамо.Разбитые немецкие войска отступали в сторону Норвегии. Мерецков, узнав о выходе наших войск к норвежской границе, доложил об этом Сталину и попросил разрешения преследовать противника дальше. Он изложил соображения командования фронта по захвату Киркенеса — главной морской и воздушной базы немцев в этом районе. Сталин ответил: «Это было бы хорошо!» Так начался второй этап Петсамо-Киркенесской операции.Бойцы 12-й Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота на марше через хребет Муста-Тунтури17 октября 131-й стрелковый корпус вышел к норвежской границе. 22 октября советские войска освободили город Тарнет. 24-25 октября корпус форсировал Бек-Фьорд. Как отмечал Мерецков, немецкие войска, отходя к Киркенесу, всё чаще применяли различные заграждения и разрушали дороги, пытаясь приостановить советские войска. Подвесной мост через фьорд взорвали, дороги сильно заминировали. Немецкие арьергарды наносили по советским передовым силам артиллерийско-минометные удары, мешая разминированию и восстановлению коммуникаций. Это действительно замедлил темпы наступления войск Карельского фронта. Мерецков также отмечал, что при форсировании фьордов большую помощь оказывали местные жители.99-й стрелковый корпус наступал вдоль дороги Луостари — Ахмалахти. 22 октября войска корпуса вышли на дорогу Ахмалахти — Киркенес, 23 октября — переправились на западный берег озера Сальми-Ярви, освободив около 20 норвежских населенных пунктов. К вечеру 24 октября войска корпуса вышли на подступы к Киркенесу.Северный флот, поддерживая наступление сухопутных сил, провел три тактические десантные операции: десанты в заливах Суолавуоно и Аресвуоно (18 октября), в Кобхольм-фьорде (23 октября), и в Холменгро-фьорде (25 октября). Все три десанта были осуществлены успешно. Десанты громили разрозненные подразделения отходящего противника, освобождали населенные пункты, захватывали артиллерийские позиции, склады с боеприпасами. Десант, высаженный в Холменгро-фьорде (два батальона морской пехоты — 835 человек), принял участие в штурме Киркенеса.126-й лёгкий горнострелковый корпус 21 октября вышел к озеру Клистервати, 25 октября принял участие в освобождении норвежского города Мункельвен. Войска корпуса больше всех продвинулись по территории Норвегии и 27 октября освободили город Нейден. 127-й лёгкий горнострелковый корпус 22 октября принял участие во взятии Никеля. 31-й стрелковый корпус, который находился во втором эшелоне 14-й армии и был введён в бой только на втором этапе Петсамо-Киркенесской операции, также наступал на Никель. Он принял участие во взятии этого населенного пункта. Затем войска корпуса не стали форсировать залив Яр-Фьорд и стали преследовать отступающие части противника на южном направлении. 27 октября войска корпуса освободили населённый пункт Наутси и вышли на финско-норвежскую границу, где и остановились.Утром 25 октября советские войска вошли в Киркенеса. Город был сильно разрушен. Отступая, гитлеровцы взорвали все портовые сооружения, разрушили административные здания и даже жилые помещения. Только на окраинах города остались уцелевшие дома. 27 октября советские войска освободили Нейден. Дальнейшее наступление сочли нецелесообразным. Приближалась суровая северная зима. Впереди лежал горный, труднопроходимый, весь изрезанный фьордами район. Высланная вперёд разведка сообщила, что дальнейшее движение связано с огромными трудностями, а противника нет. Расстроенные немецкие войска уже не представляли угрозы и стали массами сдаваться в плен бойцам норвежского Сопротивления.Корабли советского Северного флота с десантниками на пути к КиркенесуВоенный совет Карельского фронта принял решение прекратить дальнейшее наступление в связи с реализацией основных задач операции. В ночь на 29 октября Мерецков позвонил Сталину и доложил о решении командования фронта. Верховный сообщил, что предложение Военного совета будет изучено. Вскоре Сталин сообщил, что предложение командования фронта утверждено. Войска получили приказ дальше в Норвегию не продвигаться. Карельский фронт получил приказ надежно прикрыть основные направления на достигнутых рубежах и создать сильные резервы.В результате Петсамо-Киркенесской операции советские войска продвинулись на запад на 150 км, освободили советское Заполярье (район Петсамо-Печенги) и Северную Норвегию. Мощная оборона противника была взломана, его основные опорные пункты захвачены. Советские войска положили начало освобождению Норвегии от немецкой оккупации. Освобожденную норвежскую территорию вскоре передали законным властям.Немецкие войска потеряли только убитыми около 30 тыс. человек. Советский флот и авиация потопили более 150 вражеских кораблей и судов. Авиация уничтожила 125 немецких самолетов. Советские войска потеряли около 21 тыс. человек. За отличие в боях 51 соединение и часть Карельского фронта получили почётные наименования «Печенгские» и «Киркенесские», 56 советских воинов были удостоены званий Героев Советского Союза.