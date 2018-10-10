Британский генерал: Россия использует фейки в информационной войне
Россия значительно превосходит западную коалицию в информационной войне, ведущейся в Сирии и Ираке, коалиция проигрывает, заявил британский генерал-майор Феликс Гидни, пишет военный интернет-журнал Defense Onе.
Как считает британский военный, "русские очень хороши в ведении грязных информационных войн". По его мнению, странам коалиции необходимо объединиться и дать "жестокий отпор" Москве, "превратив эту борьбу в элемент настоящего многоуровневого сражения". При этом генерал уверен, что русские проводят тщательно подготовленную кампанию по дискредитации действий коалиции в Сирии и Ираке, а в западных столицах "даже не подозревают об этом".
В качестве примера "дезинформации" генерал называл распространяемые российским Минобороны снимки военнослужащих российской армии, раздающих гуманитарную помощь в Сирии. По мнению генерала, все эти снимки "постановочные", но доказательств "постановочности" снимков, по давней западной традиции, конечно же не предоставил.
Не известно, откуда британский генерал берет свои данные, но в отличии от России, которая с самого начала боевых действий старается сделать действия российских военнослужащих в Сирии "прозрачными", западные СМИ не раз попадались на создании различных фейков, включая истории про якобы применение правительством "химического оружия" против мирного населения.
Как считает британский военный, "русские очень хороши в ведении грязных информационных войн". По его мнению, странам коалиции необходимо объединиться и дать "жестокий отпор" Москве, "превратив эту борьбу в элемент настоящего многоуровневого сражения". При этом генерал уверен, что русские проводят тщательно подготовленную кампанию по дискредитации действий коалиции в Сирии и Ираке, а в западных столицах "даже не подозревают об этом".
В качестве примера "дезинформации" генерал называл распространяемые российским Минобороны снимки военнослужащих российской армии, раздающих гуманитарную помощь в Сирии. По мнению генерала, все эти снимки "постановочные", но доказательств "постановочности" снимков, по давней западной традиции, конечно же не предоставил.
Не известно, откуда британский генерал берет свои данные, но в отличии от России, которая с самого начала боевых действий старается сделать действия российских военнослужащих в Сирии "прозрачными", западные СМИ не раз попадались на создании различных фейков, включая истории про якобы применение правительством "химического оружия" против мирного населения.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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