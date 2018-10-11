Курс на признание. Россия официально берёт под крыло Донбасс?

Состоявшаяся в Москве встреча исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина и помощника президента России Владислава Суркова знаменует начало новой главы в отношениях нашей страны и народных республик.Напомним, согласно сообщениям Дениса Пушилина, приведенным информационными агентствами, на встрече обсуждались предстоящие в ДНР выборы и социальные проблемы республики.«Подробно поговорили с Владиславом Юрьевичем о ситуации в республике. Дана высокая оценка функционированию всех управленческих структур в переходный период. Отмечена четкая и профессиональная работа Центризбиркома ДНР. Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан», — сказал врио главы ДНР.То есть Денис Пушили открытым текстом сообщает, что отчитался перед помощником президента о подготовке к выборам, работе избиркома и властных структур. Которые получили хорошую оценку со стороны высокопоставленного российского чиновника.В свою очередь Владислав Сурков пообещал в ближайшее время принять меры по ощутимому увеличению заработной платы целых групп населения республики и по сдерживанию цен на товары первой необходимости, которые в последнее время заметно выросли.В конце беседы Денис Пушилин пригласил помощника президента посетить в этом году Донецк.«Пригласил Владислава Суркова посетить в этом году Донецк. Сурков приглашение принял. Дано поручение проработать сроки возможного визита», — приводит ТАСС слова врио главы ДНР.Большинство СМИ, комментировавших эту встречу, сконцентрировались на ее предвыборном аспекте. А именно на фактической поддержке Сурковым Дениса Пушилина в качестве кандидата на выборах. Ведь способность кандидата на пост главы республики получить от Москвы такие бонусы, как повышение зарплаты и сдерживание цен, очень серьезно повышает его шансы на избрание.Бросается в глаза, что сам формат саммита мало походил на общение представителей двух суверенных государств, а скорее напоминал совещание представителя федерального центра с подчиненным ему местным руководителем.И тут нужно отметить, что подобное обстоятельство не только не умаляет достоинство кандидата в глазах его избирателей, а, напротив, только укрепляет его авторитет. Поясним. Возвращение в Россию есть заветная мечта большинства граждан ЛДНР, и они с большей радостью голосовали бы не за главу народной республики, а за губернатора Донецкой (Луганской) области в составе Российской Федерации.И в этом смысле именно тот претендент на пост руководителя, избрание которого может обеспечить наиболее быстрый путь в «родную гавань», имеет наибольшие шансы возглавить народную республику. Харизма, былые заслуги на этом фоне – все вторично. Косвенное признание Москвой одного из кандидатов (а сегодня очевидно, что это Пушилин, также выставивший свою кандидатуру на пост главы ДНР) будет решающим фактором его победы.Впрочем, предвыборный контекст происшедшего визита врио главы ДНР в Москву – не самое главное.Подобные встречи имели место и раньше, и обсуждались на них самые разнообразные вопросы, связанные с жизнью республик.Но сам факт их проведения старались не слишком афишировать, надо полагать, во избежание дополнительных обвинений в адрес Москвы со стороны Запада. Теперь же о происшедшей встрече и ее тематике сообщают ведущие российские информационные агентства. А близкие к Кремлю политологи дают развернутые комментарии о происшедшем событии. Причем подчеркивается, что российская сторона берет на себя решение наиболее острых социальных проблем ДНР. Помощник президента РФ заслушивает отчет временного руководителя ДНР и оценивает работу властных структур республики.Столь широкое и подробное освещение прошедшей встречи, невозможное без санкции сверху, говорит о том, что Кремль больше не опасается обвинений во «вмешательстве во внутренние дела Украины». Напротив, он демонстрирует не просто свое влияние на народные республики, а активное участие в происходящих в них процессах.Собственно, данная встреча и порядок ее освещения можно считать фактическим признанием народной республики.Примечательно, что известный политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, особо отметил, что во встрече принял участие высокопоставленный сотрудник Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, который теперь курирует гуманитарное и политическое взаимодействие с ДНР и ЛНР. В частности, он отвечает за взаимодействие с Донбассом по вопросам избирательной кампании.«До этого он курировал отношения с Южной Осетией, хорошо справлялся с работой и теперь пошел на повышение», — сказал политолог, давая понять, что народные республики движутся в том же направлении, что и РЮО.Таким образом, можно утверждать, что, если у Москвы и был «тайный план» по «запихиванию» Донбасса в Украину, на существовании которого постоянно заявляли алармисты, он полностью снят с повестки дня.