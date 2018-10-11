В бой с СВ России хотят отправить «Чёрную ночь». Амбиции возобладали над здравым смыслом

Данный коллаж иллюстрирует все преимущества конфигурации расположения радиолокационных датчиков КАЗ «Трофи» на башне ОБТ M1A2 SEPv2 (слева) перед более уязвимой схемой расположения радиолокационных модулей КАЗ «Айрон Фист» на башне «Challenger Mk 2» в модификации «Black Night» (справа)

Источники информации:

https://oleggranovsky.livejournal.com/96382.html

https://rada.com/2-info/73-rps-10-completes-successful-tests

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22299

http://www.radartutorial.eu/19.kartei/04.battle/karte017.en.html

https://bmpd.livejournal.com/2682906.html