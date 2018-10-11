В бой с СВ России хотят отправить «Чёрную ночь». Амбиции возобладали над здравым смыслом
На протяжении последних нескольких недель весьма большую долю внимания приковывают к себе необоснованно дерзкие антироссийские акции Лондона, которые начинают постепенно выходить из плоскости безумного (заранее спланированного) дипломатического «бодания» с Москвой, относящегося к делу об отравлении в Солсбери и причастности к нему россиян Александра Петрова и Руслана Баширова, и обретать черты зарождающегося военно-политического противостояния на условном восточноевропейском театре военных действий и в Черноморском регионе. Так, на фоне одержимости идеей обвинить Кремль хоть в каком-нибудь кощунственном преступлении, выраженной в спонсируемом Вашингтоном расследовании ресурса «The Insider» и исследовательской группы «Bellingcat» относительно дела об отравлении Скрипалей, Министерство обороны и командование ВС Великобритании, действуя под протекцией Европейского командования ВС США и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, приняли решение о подготовке к немедленной милитаризации акватории Чёрного моря и отработке тактики прямого противостояния с СВ России, включая танковые подразделения.
К примеру, в рамках широкомасштабных манёвров ВС Великобритании «Saif Sareea-3» в Омане (на территории военной базы близ города Дукм), являющемся одним из основных плацдармов Туманного Альбиона в Передней Азии, 5,5-тысячный британский военный контингент отрабатывает локальное столкновение со российским смешанным войсковым подразделением численностью в 150 человек, роль которого выполняет британское армейское подразделение. Важной деталью учений является то, что среди бронетехники, имитирующей основные боевые танки Т-72Б3, присутствует достаточно компактная и низкопрофильная боевая разведывательная машина (БРМ) FV107 «Scimitar», обладающая высотой 2,1 м по перископу и порядка 1,9 м по верхнему бронелисту башни, длиной корпуса 4,39 м и шириной 2,18 м, а также отличающаяся достаточно высокой скоростью в 80 км/ч и маневренностью, обеспечиваемой удельной мощностью порядка 24,3 л.с./т. Это говорит лишь об одном: британских танкистов и операторов противотанковых комплексов натаскивают на более сложные (нежели Т-72Б3 и Т-90М) цели с меньшими площадями лобовой и бортовой проекций, а также лучшей подвижностью, что говорит о всей серьёзности вопроса противостояния с нашими СВ в Восточной Европе. Но и это ещё не всё.
После недавнего визита импульсивного и слегка неадекватного министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в подконтрольный ВСУ город Краматорск и встречи с украинскими боевиками (включая командование так называемой ООС) Уайтхолл внезапно заявил о планирующейся милитаризации Чёрного моря, которая начнётся с переброски катеров Королевской морской пехоты Великобритании в Одессу уже в 2019 году, а также под шумиху вокруг перехода украинских кораблей «Донбасс» и морской буксир «Корец» в Мариуполь (что наверняка заставило ГШ ВС России привести в состояние повышенной боевой готовности ЮВО) впервые направил к южным воздушным рубежам Крыма самолёт стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135W «Rivet Joint» для разведки позиций РЛС целеуказания российским ПКРК, а также анализа систем тактической связи (и уровня их защищённости) крымской группировки войск. Очевидно, что от своих «хозяев» в Белом доме Лондон получил «зелёный свет» на наращивание военного присутствия у наших границ (с уровня дислокации на донбасском ТВД снайперов и инструкторов до полноценной доли оперативно-тактического контроля над регионом).
Учитывая хронологию происходящего, такой шаг Великобритании можно расценивать не только в качестве одного из этапов заранее разработанной и уже известной тактики противодействия России со стороны НАТО, но и в качестве ответной меры на передачу войскам ПВО Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ-1, ведь последние практически полностью нивелировали операративно-стратегическую значимость королевской авиабазы Акротири на острове Кипр, на поддержание оперативной боевой готовности которой за последние годы были потрачены сотни миллионов фунтов стерлингов. Ещё одной важной деталью происходящего можно считать паническую атмосферу, искусственно нагнетаемую и царящую в кругах британского истеблишмента в связи с якобы «нависающей российской угрозой». Данный «панический эгрегор» уже на протяжении нескольких десятков лет является неотъемлемым атрибутом британской верхушки, что превращает её в отличное ведомое звено Пентагона в реализации различных дипломатических и военно-политических замыслов в Восточной Европе.
На этом фоне недавняя информация об успешной программе модернизации британских танков семейства «Challenger Mk 2» по проекту «Black Night» не является чем-то из ряда вон выходящим. Впервые о разработке модернизационного пакета для «продления жизненного цикла «Челленджер-2» («Challenger Mk 2 Life Extension Programme», CR 2 LEP) стало известно ещё 5 лет назад. Тем не менее, технологические решения, внедряемые компанией «BAE Systems», оставались засекреченными вплоть до 2018 года. Сегодня же, когда разработчиком был анонсирован первый вариант модернизации, «Black Night», подготавливаемый к полигонным испытаниям, мы можем увидеть огромное концептуальное сходство сходство с американским ОБТ M1A2 SEPv2, оснащённым израильским комплексом активной защиты «Trophy» (такие машины были замечены во время учений «Saber Strike-2018» на полигоне Дравско в Польше). Данные комплексы проходят опытно-войсковую эксплуатацию в рамках развития программы MAPS, которая предусматривает обновление более новых модификаций танка (M1A2 SEPv3/4) системой интеграции в танковые информационно-управляющие системы различных типов комплексов активной защиты (включая как «Trophy», так и «Iron Fist»).
Что же касается усовершенствованных «Челленджеров Mk 2», то пакет обновления «Black Night» в первую очередь включает в себя установку современного комплекса активной защиты «Iron Fist», разработанного израильской военной государственной корпорацией «Israel Military Industries». Основная цель оснащения британских танков «Айрон Фистами» направлена на обеспечение неуязвимости машины и экипажа для противотанковых управляемых реактивных снарядов и иного высокоточного оружия противника как в момент выхода на рубежи ближнего танкового боя 2,5—3,5 км с использованием бронебойных оперённых подкалиберных снарядов, так в момент ближнего боя. Британские специалисты полагают, что, сохранив «Challenger Mk 2 Black Night» от 125-мм танковых управляемых реактивных снарядов 9М119М1 «Инвар-М», сверхзвуковых ПТУРС 9М123-2 «Хризантема-С», а также ПТУРС 9М133-1 «Корнет-Э», экипаж получит возможность раскрыть потенциал машины благодаря высокой эквивалентной стойкости лобовой проекции башни от БОПС (порядка 850—900 мм при углах обстрела 0—10 градусов от продольной оси канала ствола), а также установке новой 120-мм танковой пушки Rh-120/L55, бронепробиваемость которой с использованием новейших бронебойных подкалиберных снарядов DM63A1 достигнет 750—800 мм на дальности 2000 м и при угле 0 градусов к нормали.
Между тем, если мы внимательно взглянем на конструктивные особенности размещения радиолокационных датчиков КАЗ «Iron Fist» на башне опытного «Челленджера Mk 2 «Чёрная ночь», то постепенно начнём догадываться, что в ходе интенсивного боя с нашими мотострелковыми полками и танковыми бригадами «Айрон Фиста» хватит лишь на непродолжительный период столкновения. Дело в том, что радиолокационные АФАР-датчики S-диапазона RPS-10, которые имеют достаточно внушительные размеры спаренных полотен активной ФАР (475 x 270 мм), расположены непосредственно в нижних боковых секторах лобовых бронеплит башни «Сhallenger Mk2 Black Night», являющихся наиболее обстреливаемыми участками лобовой проекции машины.
Следовательно, данные датчики не спасёт даже тот факт, что антенны CHR изготовлены из броневой стали, обеспечивающей радару защиту от пуль и осколков: попадание в РЛ-датчик RPS-10 14,5-мм бронебойно-зажигательной пули Б-32 однозначно приведёт к серьёзному повреждению большого количества приёмо-передающих модулей и выходу из строя модуля. Потеря работоспособности радиолокационных модулей RPS-10 CHR «Iron Fist» будет наблюдаться и в случае попадания в нижние участки лобовых бронеплит и верхние лобовые детали (ВЛД) «Челленджеров 2» 30-мм осколочно-фугасных снарядов из автоматических пушек 2А42М, 2А72 и 2А38. О 125-мм танковых ОФС вообще промолчим.
Конфигурация размещения радиолокационных модулей КАЗ «Трофи» на штатовских M1A2 SEPv2 является в разы более технически продуманным решением, нежели британский вариант. Модули расположены на специализированных антенных постах, закреплённых не на лобовых, а на бортовых бронелитах башни. Сами же антенные посты сдвинуты к кормовой части башни, что защищает полотна АФАР от высокоскоростных осколков любых крупнокалиберных снарядов, попавших в лобовые плиты башни и ВЛД. Вследствие этого для выведения из строя КАЗ «Трофи» на «Абрамсах» потребуется попадание либо непосредственно в радиолокационные модули, либо в борта башни для отрикошечивания снарядов и разлёта осколков в направлении радаров.
Вывод: модель размещения радиолокационных средств КАЗ «Iron Fist» на «Челленджерах 2» от компании «BAE Systems» имеет крайне низкую живучесть в боевых условиях. Повредить дециметровые АФАР-радары RPS-10 управления перехватчиками «Iron Fist» можно посредством плотного обстрела из автоматических пушек нескольких БМП, позиции которых находятся на удалении более 3 км от обстреливаемого танка. После «снятия» активной защиты с «Challenger Mk 2 Black Night» огонь ТУРсами и ПТУРСами может быть продолжен. Успех здесь будет зависеть исключительно от опыта наводчика или оператора ПТРК, задача которых будет заключаться в поражении ослабленной зоны в районе маски пушки «Чёрной ночи». В пользу же нашей армии будут играть ужасно низкая удельная мощность и подвижность «Челленджера Mk 2», являющаяся «врождённым недостатком» данного семейства британских основных боевых танков.
Источники информации:
https://oleggranovsky.livejournal.com/96382.html
https://rada.com/2-info/73-rps-10-completes-successful-tests
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22299
http://www.radartutorial.eu/19.kartei/04.battle/karte017.en.html
https://bmpd.livejournal.com/2682906.html
К примеру, в рамках широкомасштабных манёвров ВС Великобритании «Saif Sareea-3» в Омане (на территории военной базы близ города Дукм), являющемся одним из основных плацдармов Туманного Альбиона в Передней Азии, 5,5-тысячный британский военный контингент отрабатывает локальное столкновение со российским смешанным войсковым подразделением численностью в 150 человек, роль которого выполняет британское армейское подразделение. Важной деталью учений является то, что среди бронетехники, имитирующей основные боевые танки Т-72Б3, присутствует достаточно компактная и низкопрофильная боевая разведывательная машина (БРМ) FV107 «Scimitar», обладающая высотой 2,1 м по перископу и порядка 1,9 м по верхнему бронелисту башни, длиной корпуса 4,39 м и шириной 2,18 м, а также отличающаяся достаточно высокой скоростью в 80 км/ч и маневренностью, обеспечиваемой удельной мощностью порядка 24,3 л.с./т. Это говорит лишь об одном: британских танкистов и операторов противотанковых комплексов натаскивают на более сложные (нежели Т-72Б3 и Т-90М) цели с меньшими площадями лобовой и бортовой проекций, а также лучшей подвижностью, что говорит о всей серьёзности вопроса противостояния с нашими СВ в Восточной Европе. Но и это ещё не всё.
После недавнего визита импульсивного и слегка неадекватного министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в подконтрольный ВСУ город Краматорск и встречи с украинскими боевиками (включая командование так называемой ООС) Уайтхолл внезапно заявил о планирующейся милитаризации Чёрного моря, которая начнётся с переброски катеров Королевской морской пехоты Великобритании в Одессу уже в 2019 году, а также под шумиху вокруг перехода украинских кораблей «Донбасс» и морской буксир «Корец» в Мариуполь (что наверняка заставило ГШ ВС России привести в состояние повышенной боевой готовности ЮВО) впервые направил к южным воздушным рубежам Крыма самолёт стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135W «Rivet Joint» для разведки позиций РЛС целеуказания российским ПКРК, а также анализа систем тактической связи (и уровня их защищённости) крымской группировки войск. Очевидно, что от своих «хозяев» в Белом доме Лондон получил «зелёный свет» на наращивание военного присутствия у наших границ (с уровня дислокации на донбасском ТВД снайперов и инструкторов до полноценной доли оперативно-тактического контроля над регионом).
Учитывая хронологию происходящего, такой шаг Великобритании можно расценивать не только в качестве одного из этапов заранее разработанной и уже известной тактики противодействия России со стороны НАТО, но и в качестве ответной меры на передачу войскам ПВО Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ-1, ведь последние практически полностью нивелировали операративно-стратегическую значимость королевской авиабазы Акротири на острове Кипр, на поддержание оперативной боевой готовности которой за последние годы были потрачены сотни миллионов фунтов стерлингов. Ещё одной важной деталью происходящего можно считать паническую атмосферу, искусственно нагнетаемую и царящую в кругах британского истеблишмента в связи с якобы «нависающей российской угрозой». Данный «панический эгрегор» уже на протяжении нескольких десятков лет является неотъемлемым атрибутом британской верхушки, что превращает её в отличное ведомое звено Пентагона в реализации различных дипломатических и военно-политических замыслов в Восточной Европе.
На этом фоне недавняя информация об успешной программе модернизации британских танков семейства «Challenger Mk 2» по проекту «Black Night» не является чем-то из ряда вон выходящим. Впервые о разработке модернизационного пакета для «продления жизненного цикла «Челленджер-2» («Challenger Mk 2 Life Extension Programme», CR 2 LEP) стало известно ещё 5 лет назад. Тем не менее, технологические решения, внедряемые компанией «BAE Systems», оставались засекреченными вплоть до 2018 года. Сегодня же, когда разработчиком был анонсирован первый вариант модернизации, «Black Night», подготавливаемый к полигонным испытаниям, мы можем увидеть огромное концептуальное сходство сходство с американским ОБТ M1A2 SEPv2, оснащённым израильским комплексом активной защиты «Trophy» (такие машины были замечены во время учений «Saber Strike-2018» на полигоне Дравско в Польше). Данные комплексы проходят опытно-войсковую эксплуатацию в рамках развития программы MAPS, которая предусматривает обновление более новых модификаций танка (M1A2 SEPv3/4) системой интеграции в танковые информационно-управляющие системы различных типов комплексов активной защиты (включая как «Trophy», так и «Iron Fist»).
Что же касается усовершенствованных «Челленджеров Mk 2», то пакет обновления «Black Night» в первую очередь включает в себя установку современного комплекса активной защиты «Iron Fist», разработанного израильской военной государственной корпорацией «Israel Military Industries». Основная цель оснащения британских танков «Айрон Фистами» направлена на обеспечение неуязвимости машины и экипажа для противотанковых управляемых реактивных снарядов и иного высокоточного оружия противника как в момент выхода на рубежи ближнего танкового боя 2,5—3,5 км с использованием бронебойных оперённых подкалиберных снарядов, так в момент ближнего боя. Британские специалисты полагают, что, сохранив «Challenger Mk 2 Black Night» от 125-мм танковых управляемых реактивных снарядов 9М119М1 «Инвар-М», сверхзвуковых ПТУРС 9М123-2 «Хризантема-С», а также ПТУРС 9М133-1 «Корнет-Э», экипаж получит возможность раскрыть потенциал машины благодаря высокой эквивалентной стойкости лобовой проекции башни от БОПС (порядка 850—900 мм при углах обстрела 0—10 градусов от продольной оси канала ствола), а также установке новой 120-мм танковой пушки Rh-120/L55, бронепробиваемость которой с использованием новейших бронебойных подкалиберных снарядов DM63A1 достигнет 750—800 мм на дальности 2000 м и при угле 0 градусов к нормали.
Между тем, если мы внимательно взглянем на конструктивные особенности размещения радиолокационных датчиков КАЗ «Iron Fist» на башне опытного «Челленджера Mk 2 «Чёрная ночь», то постепенно начнём догадываться, что в ходе интенсивного боя с нашими мотострелковыми полками и танковыми бригадами «Айрон Фиста» хватит лишь на непродолжительный период столкновения. Дело в том, что радиолокационные АФАР-датчики S-диапазона RPS-10, которые имеют достаточно внушительные размеры спаренных полотен активной ФАР (475 x 270 мм), расположены непосредственно в нижних боковых секторах лобовых бронеплит башни «Сhallenger Mk2 Black Night», являющихся наиболее обстреливаемыми участками лобовой проекции машины.
Следовательно, данные датчики не спасёт даже тот факт, что антенны CHR изготовлены из броневой стали, обеспечивающей радару защиту от пуль и осколков: попадание в РЛ-датчик RPS-10 14,5-мм бронебойно-зажигательной пули Б-32 однозначно приведёт к серьёзному повреждению большого количества приёмо-передающих модулей и выходу из строя модуля. Потеря работоспособности радиолокационных модулей RPS-10 CHR «Iron Fist» будет наблюдаться и в случае попадания в нижние участки лобовых бронеплит и верхние лобовые детали (ВЛД) «Челленджеров 2» 30-мм осколочно-фугасных снарядов из автоматических пушек 2А42М, 2А72 и 2А38. О 125-мм танковых ОФС вообще промолчим.
Данный коллаж иллюстрирует все преимущества конфигурации расположения радиолокационных датчиков КАЗ «Трофи» на башне ОБТ M1A2 SEPv2 (слева) перед более уязвимой схемой расположения радиолокационных модулей КАЗ «Айрон Фист» на башне «Challenger Mk 2» в модификации «Black Night» (справа)
Конфигурация размещения радиолокационных модулей КАЗ «Трофи» на штатовских M1A2 SEPv2 является в разы более технически продуманным решением, нежели британский вариант. Модули расположены на специализированных антенных постах, закреплённых не на лобовых, а на бортовых бронелитах башни. Сами же антенные посты сдвинуты к кормовой части башни, что защищает полотна АФАР от высокоскоростных осколков любых крупнокалиберных снарядов, попавших в лобовые плиты башни и ВЛД. Вследствие этого для выведения из строя КАЗ «Трофи» на «Абрамсах» потребуется попадание либо непосредственно в радиолокационные модули, либо в борта башни для отрикошечивания снарядов и разлёта осколков в направлении радаров.
Вывод: модель размещения радиолокационных средств КАЗ «Iron Fist» на «Челленджерах 2» от компании «BAE Systems» имеет крайне низкую живучесть в боевых условиях. Повредить дециметровые АФАР-радары RPS-10 управления перехватчиками «Iron Fist» можно посредством плотного обстрела из автоматических пушек нескольких БМП, позиции которых находятся на удалении более 3 км от обстреливаемого танка. После «снятия» активной защиты с «Challenger Mk 2 Black Night» огонь ТУРсами и ПТУРСами может быть продолжен. Успех здесь будет зависеть исключительно от опыта наводчика или оператора ПТРК, задача которых будет заключаться в поражении ослабленной зоны в районе маски пушки «Чёрной ночи». В пользу же нашей армии будут играть ужасно низкая удельная мощность и подвижность «Челленджера Mk 2», являющаяся «врождённым недостатком» данного семейства британских основных боевых танков.
Источники информации:
https://oleggranovsky.livejournal.com/96382.html
https://rada.com/2-info/73-rps-10-completes-successful-tests
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22299
http://www.radartutorial.eu/19.kartei/04.battle/karte017.en.html
https://bmpd.livejournal.com/2682906.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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