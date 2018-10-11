Хабиб Нурмагомедов. Дагестанский Кадыров 2.0?

Миллионы уроженцев Кавказа живут за пределами своих республик. Сотни тысяч из них достигают определенных высот в бизнесе, политике, искусстве, спорте. Но как бы хорошо кавказец ни жил за рубежом, его всегда тянет на родину. А особенно сильно в родные пенаты его тянет тогда, когда он достигает зенита славы. Купаться и нежиться в лучах славы на родине предков и в окружении своих друзей ему в миллион раз приятней, чем в самой комфортной загранке.Хабиб Нурмагомедов не стал исключением. Победив Конора, он приехал в родной Дагестан. И Дагестан сошел с ума от счастья. Ликование горцев было всеобщим и неистовым. Даже далекому от политики человеку стало совершенно очевидно, что такую славу надо во что-то конвертировать. Из спорта Хабибу рано или поздно придется уходить, но жизнь на этом не заканчивается. Можно, конечно, уйти на тренерскую работу. Но для всенародного любимца (в своем регионе) это слишком мелко и совершено не соответствует уровню заявленных амбиций. А вот заняться продвижением и процветанием своей любимой республики, получив на это властные полномочия – совсем другое дело. В Кремле, похоже, тоже задумались об этом. И стали искать бойцу UFC подходящее применение на Кавказе.Дагестан – один из самых взрывоопасных регионов Кавказа. Здесь очень сильны ваххабитские течения. Общество расколото не только по этническому, но и по религиозному признаку. В республике продолжается скрытое противостояние, которое периодически взрывается кровавыми конфликтами. Запредельных размеров достигла коррупция. В регионе до сих пор не было лидера (или просто кумира), который вызывал бы уважение или восхищение у всех наций, народов и народностей республики. Таким лидером (и своеобразной скрепой общества) после победы над Конором стал Хабиб.И Кремль совершенно резонно решил использовать этот шанс подарить республике лидера нации. С Кадыровым ведь в свое время получилось. И Чечня получила лидера, и Путин – своего верного пехотинца (как он сам себя называет), «государева человека на царевой службе». Что мешает Хабибу стать таким же «государевым человеком», отцом всех наций в соседнем регионе?..И если это получится, Кремль может записать в свой актив еще одну убедительную политическую победу и гарантии стабильности в одном из самых взрывоопасных регионов страны.