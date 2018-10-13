Рассказы об оружии. Малый плавающий танк Т-40
Третий, но отнюдь не последний рассказ о плавающих танках СССР, начинается с весьма интересной машины. Т-40 был весьма примечательным танком, и хоть выпущено было не так много этих машин, об истории танка стоит поговорить особо.
Начать, думаю, стоит с того, что признать факт, что малый плавающий танк Т-40 был вершиной развития машин своего класса в Советском Союзе. Собственно, на нем класс малых плавающих легких танков и закончился.
И одновременно нельзя не признать, что из всей линейки (Т-37А, Т-38 и Т-40) он был самым конструктивно доведённым до ума, то есть до полноценного выпуска и участия в боевых действиях.
В рамках существующей тогда тактики применения Т-40 был весьма хорош. Он полностью отвечал всем требованиям по применению. Разведка, связь, боевое охранение колонн на марше – никаких проблем, машина справлялась, в отличие от предшественников.
Более того, кроме себя с экипажем, Т-40 вполне мог перемещать несколько (до четырех) пехотинцев с полным снаряжением по суше и пару по воде, что на Т-38, например, было нереально.
Вооружение тоже изменилось, и пара пулемётов разного калибра позволяла поддерживать в бою свою пехоту и даже бороться с легкобронированными машинами противника. ДШК калибром 12,7 мм был в состоянии вломить как бронетранспортеру, так и легкому танку.
Плюс весьма неплохая проходимость и плавучесть.
Танк реально удался, несмотря на довольно жуткую историю появления.
Самым значительным недостатком Т-40 была унаследованная от Т-37А перегруженность командира танка. Это был, наверное, самый несчастный человек в танковых войсках РККА, поскольку командиру Т-40 неплохо было бы родиться осьминогом. И осьмиглазом.
Командир танка выполнял функции наводчика, заряжающего, радиста (если танк был радиофицированный), осуществлял координацию с другими танками и руководил механиком-водителем...
В общем, та еще должность.
Но каким бы ни был малочисленный экипаж, как бы ни был перегружен командир, не в том основные проблемы танка. Понятно, что в начале Великой Отечественной ввиду огромных потерь танков (как боевых, так и небоевых) Т-40 стали применять как танк непосредственной поддержки пехоты.
«Такое было время». Да, время было именно такое, но применение плавающего разведывательного танка в качестве легкого танка поддержки пехоты… Простили бы, если бы не было так обидно.
Какое главное требование для линейного танка? Наличие вооружения и бронирования. Точка.
Ну какой из Т-40 линейный танк? Понятно, что даже Т-26, который не был венцом танкостроения, смотрелся в этой роли предпочтительнее.
Но тут другое. В конструкцию Т-40 был заложен существенный резерв, что позволило быстро разработать на основе легкого танка более защищённый и более мощно вооружённый, по сравнению с исходным вариантом, лёгкий танк Т-60. Но это совсем другая (по секрету скажу – следующая) история.
А во время войны стали массово выпускать «сухопутные» варианты Т-40С и Т-30, лишенные возможности плавать, зато с усиленной броней и пушечным вооружением.
И сказать, что эти легкие танки были бесполезны, – это сказать глупейшую глупость.
Да, «от границы мы Землю вертели назад, было дело сначала». Но потом все пошло в обратную сторону, как общеизвестно. И, форсируя «на зубах» Днепр, Днестр, Дунай, Вислу, советские командиры не единожды вспоминали потом в своих мемуарах брошенные и сожженные плавающие танки.
Даже единично уцелевшие тарахтелки Т-37А и Т-38 приносили пользу своими пулеметами, что уж говорить о более серьезных машинах, как Т-40. Но в основном наши солдаты форсировали реки на импровизированных плавсредствах без какой-либо поддержки, неся большие потери от огня противника.
Между тем маневренный, быстрый и плавающий Т-40 мог бы серьёзно помочь в захвате и удержании плацдармов на другом берегу водной преграды.
Более того, сегодня мы все совершенно спокойно воспринимаем легкобронированные плавающие машины, зачастую вооруженные пулеметами. Только вместо гусениц – колеса, а так тема все та же. Понятно, о ком я, о БРДМ и ее аналогах во многих странах мира.
Мы много говорим об отсталости советской промышленности, как нам в те годы не хватало всего: конструкторов, моторов, станков, технологий. И это правда, так и было.
Но вот чего до сих пор не могу понять, хотя пишу уже третью статью о плавающих танках, это как мы вообще умудрились. Ведь если заглянуть в танковые энциклопедии и каталоги, то выясняется страшная картина: среди зарубежной техники того времени Т-40 практически не имеет аналогов.
Можно долго и нудно сравнивать Т-40 с немецким Т-I, итальянским L6/40, японским «Ха-Го» или «Ка-Ми». Кого-то Т-40 превосходил в огневой мощи, кого-то в скорости, а кого-то брал умением плавать. Точнее, из всех перечисленных одноклассников плавать умел «Ка-Ми», но как!
Надо было развьючить поплавки и установить их на борта танка. А после выхода на сушу, соответственно, сбросить их. А Т-40 был готов форсировать любые водные преграды 24 часа в сутки 365 дней в году вообще без подготовки.
Добавляем сюда высокую надёжность и довольно высокую технологичность конструкции. Я бы сказал, что Т-40 был не просто выдающимся творением Н. А. Астрова и его сотрудников, это была бы весьма грозная машина в прямых руках.
Танку не повезло, как многим другим, принять на себя первый удар. Но это не единичный, к сожалению, пример в нашей истории. И то, что танку выпала такая судьба, стало ясно еще в начале его нелегкого пути.
Вообще, изначально, в 1937 году, Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) РККА заказало совершенно другую машину. Это был проект колёсно-гусеничного танка массой 5-6 тонн с дизельным двигателем мощностью 150—180 л. с. Проект машины получил индекс Т-39.
Астров потратил много времени, чтобы доказать безосновательность проекта, и доказал. В первую очередь, у нас не выпускалось такого дизельного двигателя. Далее Астров просто предложил свой проект нового и совершенно отличного от английской базы «Карден-Лойда», танка.
По проекту Т-40 было разработано даже два варианта — один Астрова, второй Шитикова. После эскизного проектирования оба варианта были подвергнуты обсуждению. Приняли вариант машины Астрова.
Был еще проект с ходовой от тягача "Комсомолец", но он в серию не пошел.
Проектирование танка закончилось в конце 1938 года, и чертежи сразу же передали в производство. К весне 1939 года первые образцы машины были собраны и отправились на испытания.
Новый танк значительно отличался от своих предшественников Т-37А и Т-38. Машина получила увеличенный по высоте корпус, сваренный из 6-13-мм броневых листов. Для повышения остойчивости на плаву корпус имел трапециевидную (в поперечном сечении) форму с расширенной верхней частью.
Экипаж машины состоял из двух человек — механика-водителя, размещавшегося по оси танка, и командира, который находился в башне, установленной за водителем со смещением к левому борту.
Вооружение танка по сравнению с предшественниками было усилено. В башне, имевшей форму усеченного конуса, монтировалась спаренная установка 12,7-мм пулемета ДШК и 7,62-мм ДТ.
Большая часть боекомплекта для ДШК (9 сцепленных лент = 450 патронов) размещалась в специальном кольцевом коробе под башней, еще одна лента (50 патронов) находилась в запасе. Такая боеукладка, обеспечивавшая непрерывность питания пулемета, существенно повышала скорострельность, а главное, единственный стрелок отвлекался на перезарядку только одного пулемета ДТ.
Был ли, как это сейчас говорится, конкурентоспособен Т-40 на полях сражений Великой Отечественной?
Ответ все тот же: если применять с умом – был.
В этом плане более чем показателен бой 1-й танковой бригады РККА Юго-Западного фронта 22 сентября 1941 года. Бригада насчитывала в своем составе 7 КВ, 33 Т-34 и 32 танка Т-40 (в том числе и несколько машин без водоходного оборудования) и действовала против частей 4-й танковой дивизии вермахта и дивизии СС «Дас Райх».
Вот как описан этот бой в журнале боевых действий 1-й танковой бригады, которая к 21 сентября 1941 года находилась в районе Резники и Липовка с задачей не допустить обхода противника с юга частей 5-й кавдивизии:
«В 10:30 22.9.41 г. части дивизии СС «Райх» начали наступление из направления Долгая Лука на Липовка. Наступление поддерживалось сильным минометным огнем, двумя 105-мм артбатареями и ротой танков.
Подпустив противника на 700–800 метров он был встречен огнем из тяжелых и средних танков, в результате чего, понеся большие потери, пехота залегла, а танки начали отходить.
Пользуясь замешательством противника, 1-й ТБ 1-го ТП (танки Т-40, согласно документов штаба бригады, в атаке участвовали все имевшиеся в батальоне 32 машины) перешел в контратаку, в результате которой достиг леса, что севернее Долгая Лука, уничтожая огнем и гусеницами пехоту и вооружение противника, танки вернулись на сборный пункт.
Несмотря на понесенные потери, противник усилил свои передовые подразделения, подведя резервы, начал новую атаку.
Атака успеха не имела. Для полного очищения местности от противника, была выделена мотострелковая рота и к этому же времени подошел батальон 1 Гв. стрелковой дивизии. Бой длился в течение всего дня… Части бригады в течение дня провели 7 атак, в результате противник был разбит и рассеян. Противник потерял:
Противотанковых орудий — 13 шт;
Орудий 105-мм — 4 шт;
Минометов — 7 шт;
Мотоциклов — 16 шт;
Машин с горючим — 2 шт;
Танков — 6 шт;
Самолетов — 1 шт.
До двух рот пехоты.
В этом бою бригада потеряла:
Танков Т-40 — 4 шт;
Убитыми — 32 чел;
Ранеными — 56 чел;
Пропавшими без вести — 11 чел.».
Самое интересное здесь то, что в своих рапортах немцы подтверждают свои потери. В частности, 4-я танковая дивизия сообщала о потере 9 орудий, «раздавленных танками». Кроме того, она же указывала 89 человек убитых и раненых, потерянных только 1-м батальоном ее 12-го мотострелкового полка в ходе боя 22 сентября.
Правильное применение. То, чего так не хватало РККА в те дни. Тяжелые т средние танки действуя из укрытия, уничтожают танки противника, легкие танки довершают разгром.
ТТХ Т-40
Боевая масса, т: 5,5
Экипаж, чел: 2
Количество выпущенных, шт: 960
Размеры:
Длина корпуса, мм: 4110
Ширина, мм: 2330
Высота, мм: 1905
Клиренс, мм: 300
Бронирование:
Тип брони: цементированная катаная высокой твёрдости
Лоб корпуса (верх), мм/град: 15-20/10°
Лоб корпуса (низ), мм/град: 13-15/-30°
Борт корпуса, мм/град: 13—15/25°
Корма корпуса, мм/град: 13/35°
Днище, мм: 5
Крыша корпуса, мм: 5
Маска орудия, мм/град: 10-20
Борт башни, мм/град: 15-20/25°
Крыша башни, мм: 5
Вооружение:
Пулемёты: 1 × 12,7-мм ДШК (500 патронов), 1 × 7,62-мм ДТ (2016 патронов)
Подвижность:
Тип двигателя: рядный 4-тактный 6-цилиндровый карбюраторный
Мощность двигателя, л. с.: 85
Скорость по шоссе, км/ч: 44
Скорость по пересечённой местности, км/ч: 20-25
Скорость на плаву, км/ч: 5-6
Запас хода по шоссе, км: 300
Запас хода по пересечённой местности, км: 120—150
Уже во время войны были разработаны и применялись (правда, в мизерных количествах) пушечные варианты Т-40. Танки оснащались 20-мм пушкой ШВАК-Т (ТНШ) с боекомплектом 750 снарядов, боекомплект к ДТ в таком случае уменьшался до 1512 патронов (24 диска).
Но в принципе, это стало одним из шагов к появлению на поле боя танка Т-60, и вопросы применения ТНШ мы рассмотрим применительно к этой машине.
Водоходный движитель состоял из гребного винта в гидродинамической нише и рулей. Для обеспечения движения на плаву на танке устанавливались волноотражательный щиток, теплообменник и откачивающий (трюмный) насос.
В комплектацию танка входили пробковые спасательные пояса для экипажа!
И еще одна вещь, о которой умолчать – навредить. Для ориентирования при движении на плаву или в тумане, а также в разведке, на удалении от берега (!) на Т-40 устанавливался магнитный компас производства московского завода «Авиаприбор».
Мореходность танка была достаточно высокой — он мог уверенно выполнять свои задачи при волнении до 3 баллов, а на спокойной воде перевозить груз значительной массы.
Но главное было потом. Когда на основе опыта, полученного при работе над плавающими танками, появился истинный шедевр — ПТ-76. Но о нем (снаружи и внутри) в одной из следующих статей.
Источники:
Коломиец М. В. Чудо-оружие Сталина. Плавающие танки Великой Отечественной Т-37, Т-38, Т-40.
Шунков В. Н. Оружие Красной Армии.
Исторически верные макеты танков Т-40 и Т-40С представлены в экспозиции Музея военной техники УГМК в г. Верхняя Пышма.
Начать, думаю, стоит с того, что признать факт, что малый плавающий танк Т-40 был вершиной развития машин своего класса в Советском Союзе. Собственно, на нем класс малых плавающих легких танков и закончился.
И одновременно нельзя не признать, что из всей линейки (Т-37А, Т-38 и Т-40) он был самым конструктивно доведённым до ума, то есть до полноценного выпуска и участия в боевых действиях.
В рамках существующей тогда тактики применения Т-40 был весьма хорош. Он полностью отвечал всем требованиям по применению. Разведка, связь, боевое охранение колонн на марше – никаких проблем, машина справлялась, в отличие от предшественников.
Более того, кроме себя с экипажем, Т-40 вполне мог перемещать несколько (до четырех) пехотинцев с полным снаряжением по суше и пару по воде, что на Т-38, например, было нереально.
Вооружение тоже изменилось, и пара пулемётов разного калибра позволяла поддерживать в бою свою пехоту и даже бороться с легкобронированными машинами противника. ДШК калибром 12,7 мм был в состоянии вломить как бронетранспортеру, так и легкому танку.
Плюс весьма неплохая проходимость и плавучесть.
Танк реально удался, несмотря на довольно жуткую историю появления.
Самым значительным недостатком Т-40 была унаследованная от Т-37А перегруженность командира танка. Это был, наверное, самый несчастный человек в танковых войсках РККА, поскольку командиру Т-40 неплохо было бы родиться осьминогом. И осьмиглазом.
Командир танка выполнял функции наводчика, заряжающего, радиста (если танк был радиофицированный), осуществлял координацию с другими танками и руководил механиком-водителем...
В общем, та еще должность.
Но каким бы ни был малочисленный экипаж, как бы ни был перегружен командир, не в том основные проблемы танка. Понятно, что в начале Великой Отечественной ввиду огромных потерь танков (как боевых, так и небоевых) Т-40 стали применять как танк непосредственной поддержки пехоты.
«Такое было время». Да, время было именно такое, но применение плавающего разведывательного танка в качестве легкого танка поддержки пехоты… Простили бы, если бы не было так обидно.
Какое главное требование для линейного танка? Наличие вооружения и бронирования. Точка.
Ну какой из Т-40 линейный танк? Понятно, что даже Т-26, который не был венцом танкостроения, смотрелся в этой роли предпочтительнее.
Но тут другое. В конструкцию Т-40 был заложен существенный резерв, что позволило быстро разработать на основе легкого танка более защищённый и более мощно вооружённый, по сравнению с исходным вариантом, лёгкий танк Т-60. Но это совсем другая (по секрету скажу – следующая) история.
А во время войны стали массово выпускать «сухопутные» варианты Т-40С и Т-30, лишенные возможности плавать, зато с усиленной броней и пушечным вооружением.
И сказать, что эти легкие танки были бесполезны, – это сказать глупейшую глупость.
Да, «от границы мы Землю вертели назад, было дело сначала». Но потом все пошло в обратную сторону, как общеизвестно. И, форсируя «на зубах» Днепр, Днестр, Дунай, Вислу, советские командиры не единожды вспоминали потом в своих мемуарах брошенные и сожженные плавающие танки.
Даже единично уцелевшие тарахтелки Т-37А и Т-38 приносили пользу своими пулеметами, что уж говорить о более серьезных машинах, как Т-40. Но в основном наши солдаты форсировали реки на импровизированных плавсредствах без какой-либо поддержки, неся большие потери от огня противника.
Между тем маневренный, быстрый и плавающий Т-40 мог бы серьёзно помочь в захвате и удержании плацдармов на другом берегу водной преграды.
Более того, сегодня мы все совершенно спокойно воспринимаем легкобронированные плавающие машины, зачастую вооруженные пулеметами. Только вместо гусениц – колеса, а так тема все та же. Понятно, о ком я, о БРДМ и ее аналогах во многих странах мира.
Мы много говорим об отсталости советской промышленности, как нам в те годы не хватало всего: конструкторов, моторов, станков, технологий. И это правда, так и было.
Но вот чего до сих пор не могу понять, хотя пишу уже третью статью о плавающих танках, это как мы вообще умудрились. Ведь если заглянуть в танковые энциклопедии и каталоги, то выясняется страшная картина: среди зарубежной техники того времени Т-40 практически не имеет аналогов.
Можно долго и нудно сравнивать Т-40 с немецким Т-I, итальянским L6/40, японским «Ха-Го» или «Ка-Ми». Кого-то Т-40 превосходил в огневой мощи, кого-то в скорости, а кого-то брал умением плавать. Точнее, из всех перечисленных одноклассников плавать умел «Ка-Ми», но как!
Надо было развьючить поплавки и установить их на борта танка. А после выхода на сушу, соответственно, сбросить их. А Т-40 был готов форсировать любые водные преграды 24 часа в сутки 365 дней в году вообще без подготовки.
Добавляем сюда высокую надёжность и довольно высокую технологичность конструкции. Я бы сказал, что Т-40 был не просто выдающимся творением Н. А. Астрова и его сотрудников, это была бы весьма грозная машина в прямых руках.
Танку не повезло, как многим другим, принять на себя первый удар. Но это не единичный, к сожалению, пример в нашей истории. И то, что танку выпала такая судьба, стало ясно еще в начале его нелегкого пути.
Вообще, изначально, в 1937 году, Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) РККА заказало совершенно другую машину. Это был проект колёсно-гусеничного танка массой 5-6 тонн с дизельным двигателем мощностью 150—180 л. с. Проект машины получил индекс Т-39.
Астров потратил много времени, чтобы доказать безосновательность проекта, и доказал. В первую очередь, у нас не выпускалось такого дизельного двигателя. Далее Астров просто предложил свой проект нового и совершенно отличного от английской базы «Карден-Лойда», танка.
По проекту Т-40 было разработано даже два варианта — один Астрова, второй Шитикова. После эскизного проектирования оба варианта были подвергнуты обсуждению. Приняли вариант машины Астрова.
Был еще проект с ходовой от тягача "Комсомолец", но он в серию не пошел.
Проектирование танка закончилось в конце 1938 года, и чертежи сразу же передали в производство. К весне 1939 года первые образцы машины были собраны и отправились на испытания.
Новый танк значительно отличался от своих предшественников Т-37А и Т-38. Машина получила увеличенный по высоте корпус, сваренный из 6-13-мм броневых листов. Для повышения остойчивости на плаву корпус имел трапециевидную (в поперечном сечении) форму с расширенной верхней частью.
Экипаж машины состоял из двух человек — механика-водителя, размещавшегося по оси танка, и командира, который находился в башне, установленной за водителем со смещением к левому борту.
Вооружение танка по сравнению с предшественниками было усилено. В башне, имевшей форму усеченного конуса, монтировалась спаренная установка 12,7-мм пулемета ДШК и 7,62-мм ДТ.
Большая часть боекомплекта для ДШК (9 сцепленных лент = 450 патронов) размещалась в специальном кольцевом коробе под башней, еще одна лента (50 патронов) находилась в запасе. Такая боеукладка, обеспечивавшая непрерывность питания пулемета, существенно повышала скорострельность, а главное, единственный стрелок отвлекался на перезарядку только одного пулемета ДТ.
Был ли, как это сейчас говорится, конкурентоспособен Т-40 на полях сражений Великой Отечественной?
Ответ все тот же: если применять с умом – был.
В этом плане более чем показателен бой 1-й танковой бригады РККА Юго-Западного фронта 22 сентября 1941 года. Бригада насчитывала в своем составе 7 КВ, 33 Т-34 и 32 танка Т-40 (в том числе и несколько машин без водоходного оборудования) и действовала против частей 4-й танковой дивизии вермахта и дивизии СС «Дас Райх».
Вот как описан этот бой в журнале боевых действий 1-й танковой бригады, которая к 21 сентября 1941 года находилась в районе Резники и Липовка с задачей не допустить обхода противника с юга частей 5-й кавдивизии:
«В 10:30 22.9.41 г. части дивизии СС «Райх» начали наступление из направления Долгая Лука на Липовка. Наступление поддерживалось сильным минометным огнем, двумя 105-мм артбатареями и ротой танков.
Подпустив противника на 700–800 метров он был встречен огнем из тяжелых и средних танков, в результате чего, понеся большие потери, пехота залегла, а танки начали отходить.
Пользуясь замешательством противника, 1-й ТБ 1-го ТП (танки Т-40, согласно документов штаба бригады, в атаке участвовали все имевшиеся в батальоне 32 машины) перешел в контратаку, в результате которой достиг леса, что севернее Долгая Лука, уничтожая огнем и гусеницами пехоту и вооружение противника, танки вернулись на сборный пункт.
Несмотря на понесенные потери, противник усилил свои передовые подразделения, подведя резервы, начал новую атаку.
Атака успеха не имела. Для полного очищения местности от противника, была выделена мотострелковая рота и к этому же времени подошел батальон 1 Гв. стрелковой дивизии. Бой длился в течение всего дня… Части бригады в течение дня провели 7 атак, в результате противник был разбит и рассеян. Противник потерял:
Противотанковых орудий — 13 шт;
Орудий 105-мм — 4 шт;
Минометов — 7 шт;
Мотоциклов — 16 шт;
Машин с горючим — 2 шт;
Танков — 6 шт;
Самолетов — 1 шт.
До двух рот пехоты.
В этом бою бригада потеряла:
Танков Т-40 — 4 шт;
Убитыми — 32 чел;
Ранеными — 56 чел;
Пропавшими без вести — 11 чел.».
Самое интересное здесь то, что в своих рапортах немцы подтверждают свои потери. В частности, 4-я танковая дивизия сообщала о потере 9 орудий, «раздавленных танками». Кроме того, она же указывала 89 человек убитых и раненых, потерянных только 1-м батальоном ее 12-го мотострелкового полка в ходе боя 22 сентября.
Правильное применение. То, чего так не хватало РККА в те дни. Тяжелые т средние танки действуя из укрытия, уничтожают танки противника, легкие танки довершают разгром.
ТТХ Т-40
Боевая масса, т: 5,5
Экипаж, чел: 2
Количество выпущенных, шт: 960
Размеры:
Длина корпуса, мм: 4110
Ширина, мм: 2330
Высота, мм: 1905
Клиренс, мм: 300
Бронирование:
Тип брони: цементированная катаная высокой твёрдости
Лоб корпуса (верх), мм/град: 15-20/10°
Лоб корпуса (низ), мм/град: 13-15/-30°
Борт корпуса, мм/град: 13—15/25°
Корма корпуса, мм/град: 13/35°
Днище, мм: 5
Крыша корпуса, мм: 5
Маска орудия, мм/град: 10-20
Борт башни, мм/град: 15-20/25°
Крыша башни, мм: 5
Вооружение:
Пулемёты: 1 × 12,7-мм ДШК (500 патронов), 1 × 7,62-мм ДТ (2016 патронов)
Подвижность:
Тип двигателя: рядный 4-тактный 6-цилиндровый карбюраторный
Мощность двигателя, л. с.: 85
Скорость по шоссе, км/ч: 44
Скорость по пересечённой местности, км/ч: 20-25
Скорость на плаву, км/ч: 5-6
Запас хода по шоссе, км: 300
Запас хода по пересечённой местности, км: 120—150
Уже во время войны были разработаны и применялись (правда, в мизерных количествах) пушечные варианты Т-40. Танки оснащались 20-мм пушкой ШВАК-Т (ТНШ) с боекомплектом 750 снарядов, боекомплект к ДТ в таком случае уменьшался до 1512 патронов (24 диска).
Но в принципе, это стало одним из шагов к появлению на поле боя танка Т-60, и вопросы применения ТНШ мы рассмотрим применительно к этой машине.
Водоходный движитель состоял из гребного винта в гидродинамической нише и рулей. Для обеспечения движения на плаву на танке устанавливались волноотражательный щиток, теплообменник и откачивающий (трюмный) насос.
В комплектацию танка входили пробковые спасательные пояса для экипажа!
И еще одна вещь, о которой умолчать – навредить. Для ориентирования при движении на плаву или в тумане, а также в разведке, на удалении от берега (!) на Т-40 устанавливался магнитный компас производства московского завода «Авиаприбор».
Мореходность танка была достаточно высокой — он мог уверенно выполнять свои задачи при волнении до 3 баллов, а на спокойной воде перевозить груз значительной массы.
Но главное было потом. Когда на основе опыта, полученного при работе над плавающими танками, появился истинный шедевр — ПТ-76. Но о нем (снаружи и внутри) в одной из следующих статей.
Источники:
Коломиец М. В. Чудо-оружие Сталина. Плавающие танки Великой Отечественной Т-37, Т-38, Т-40.
Шунков В. Н. Оружие Красной Армии.
Исторически верные макеты танков Т-40 и Т-40С представлены в экспозиции Музея военной техники УГМК в г. Верхняя Пышма.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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