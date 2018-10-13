Рассказы об оружии. Малый плавающий танк Т-40



Коломиец М. В. Чудо-

Шунков В. Н. Оружие Красной Армии.

Исторически верные макеты танков Т-40 и Т-40С представлены в экспозиции Музея военной техники УГМК в г. Верхняя Пышма. Источники:Коломиец М. В. Чудо- оружие Сталина. Плавающие танки Великой Отечественной Т-37, Т-38, Т-40.Шунков В. Н. Оружие Красной Армии.Исторически верные макеты танков Т-40 и Т-40С представлены в экспозиции Музея военной техники УГМК в г. Верхняя Пышма.

Третий, но отнюдь не последний рассказ о плавающих танках СССР, начинается с весьма интересной машины. Т-40 был весьма примечательным танком, и хоть выпущено было не так много этих машин, об истории танка стоит поговорить особо.Начать, думаю, стоит с того, что признать факт, что малый плавающий танк Т-40 был вершиной развития машин своего класса в Советском Союзе. Собственно, на нем класс малых плавающих легких танков и закончился.И одновременно нельзя не признать, что из всей линейки (Т-37А, Т-38 и Т-40) он был самым конструктивно доведённым до ума, то есть до полноценного выпуска и участия в боевых действиях.В рамках существующей тогда тактики применения Т-40 был весьма хорош. Он полностью отвечал всем требованиям по применению. Разведка, связь, боевое охранение колонн на марше – никаких проблем, машина справлялась, в отличие от предшественников.Более того, кроме себя с экипажем, Т-40 вполне мог перемещать несколько (до четырех) пехотинцев с полным снаряжением по суше и пару по воде, что на Т-38, например, было нереально.Вооружение тоже изменилось, и пара пулемётов разного калибра позволяла поддерживать в бою свою пехоту и даже бороться с легкобронированными машинами противника. ДШК калибром 12,7 мм был в состоянии вломить как бронетранспортеру, так и легкому танку.Плюс весьма неплохая проходимость и плавучесть.Танк реально удался, несмотря на довольно жуткую историю появления.Самым значительным недостатком Т-40 была унаследованная от Т-37А перегруженность командира танка. Это был, наверное, самый несчастный человек в танковых войсках РККА, поскольку командиру Т-40 неплохо было бы родиться осьминогом. И осьмиглазом.Командир танка выполнял функции наводчика, заряжающего, радиста (если танк был радиофицированный), осуществлял координацию с другими танками и руководил механиком-водителем...В общем, та еще должность.Но каким бы ни был малочисленный экипаж, как бы ни был перегружен командир, не в том основные проблемы танка. Понятно, что в начале Великой Отечественной ввиду огромных потерь танков (как боевых, так и небоевых) Т-40 стали применять как танк непосредственной поддержки пехоты.«Такое было время». Да, время было именно такое, но применение плавающего разведывательного танка в качестве легкого танка поддержки пехоты… Простили бы, если бы не было так обидно.Какое главное требование для линейного танка? Наличие вооружения и бронирования. Точка.Ну какой из Т-40 линейный танк? Понятно, что даже Т-26, который не был венцом танкостроения, смотрелся в этой роли предпочтительнее.Но тут другое. В конструкцию Т-40 был заложен существенный резерв, что позволило быстро разработать на основе легкого танка более защищённый и более мощно вооружённый, по сравнению с исходным вариантом, лёгкий танк Т-60. Но это совсем другая (по секрету скажу – следующая) история.А во время войны стали массово выпускать «сухопутные» варианты Т-40С и Т-30, лишенные возможности плавать, зато с усиленной броней и пушечным вооружением.И сказать, что эти легкие танки были бесполезны, – это сказать глупейшую глупость.Да, «от границы мы Землю вертели назад, было дело сначала». Но потом все пошло в обратную сторону, как общеизвестно. И, форсируя «на зубах» Днепр, Днестр, Дунай, Вислу, советские командиры не единожды вспоминали потом в своих мемуарах брошенные и сожженные плавающие танки.Даже единично уцелевшие тарахтелки Т-37А и Т-38 приносили пользу своими пулеметами, что уж говорить о более серьезных машинах, как Т-40. Но в основном наши солдаты форсировали реки на импровизированных плавсредствах без какой-либо поддержки, неся большие потери от огня противника.Между тем маневренный, быстрый и плавающий Т-40 мог бы серьёзно помочь в захвате и удержании плацдармов на другом берегу водной преграды.Более того, сегодня мы все совершенно спокойно воспринимаем легкобронированные плавающие машины, зачастую вооруженные пулеметами. Только вместо гусениц – колеса, а так тема все та же. Понятно, о ком я, о БРДМ и ее аналогах во многих странах мира.Мы много говорим об отсталости советской промышленности, как нам в те годы не хватало всего: конструкторов, моторов, станков, технологий. И это правда, так и было.Но вот чего до сих пор не могу понять, хотя пишу уже третью статью о плавающих танках, это как мы вообще умудрились. Ведь если заглянуть в танковые энциклопедии и каталоги, то выясняется страшная картина: среди зарубежной техники того времени Т-40 практически не имеет аналогов.Можно долго и нудно сравнивать Т-40 с немецким Т-I, итальянским L6/40, японским «Ха-Го» или «Ка-Ми». Кого-то Т-40 превосходил в огневой мощи, кого-то в скорости, а кого-то брал умением плавать. Точнее, из всех перечисленных одноклассников плавать умел «Ка-Ми», но как!Надо было развьючить поплавки и установить их на борта танка. А после выхода на сушу, соответственно, сбросить их. А Т-40 был готов форсировать любые водные преграды 24 часа в сутки 365 дней в году вообще без подготовки.Добавляем сюда высокую надёжность и довольно высокую технологичность конструкции. Я бы сказал, что Т-40 был не просто выдающимся творением Н. А. Астрова и его сотрудников, это была бы весьма грозная машина в прямых руках.Танку не повезло, как многим другим, принять на себя первый удар. Но это не единичный, к сожалению, пример в нашей истории. И то, что танку выпала такая судьба, стало ясно еще в начале его нелегкого пути.Вообще, изначально, в 1937 году, Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) РККА заказало совершенно другую машину. Это был проект колёсно-гусеничного танка массой 5-6 тонн с дизельным двигателем мощностью 150—180 л. с. Проект машины получил индекс Т-39.Астров потратил много времени, чтобы доказать безосновательность проекта, и доказал. В первую очередь, у нас не выпускалось такого дизельного двигателя. Далее Астров просто предложил свой проект нового и совершенно отличного от английской базы «Карден-Лойда», танка.По проекту Т-40 было разработано даже два варианта — один Астрова, второй Шитикова. После эскизного проектирования оба варианта были подвергнуты обсуждению. Приняли вариант машины Астрова.Был еще проект с ходовой от тягача "Комсомолец", но он в серию не пошел.Проектирование танка закончилось в конце 1938 года, и чертежи сразу же передали в производство. К весне 1939 года первые образцы машины были собраны и отправились на испытания.Новый танк значительно отличался от своих предшественников Т-37А и Т-38. Машина получила увеличенный по высоте корпус, сваренный из 6-13-мм броневых листов. Для повышения остойчивости на плаву корпус имел трапециевидную (в поперечном сечении) форму с расширенной верхней частью.Экипаж машины состоял из двух человек — механика-водителя, размещавшегося по оси танка, и командира, который находился в башне, установленной за водителем со смещением к левому борту.Вооружение танка по сравнению с предшественниками было усилено. В башне, имевшей форму усеченного конуса, монтировалась спаренная установка 12,7-мм пулемета ДШК и 7,62-мм ДТ.Большая часть боекомплекта для ДШК (9 сцепленных лент = 450 патронов) размещалась в специальном кольцевом коробе под башней, еще одна лента (50 патронов) находилась в запасе. Такая боеукладка, обеспечивавшая непрерывность питания пулемета, существенно повышала скорострельность, а главное, единственный стрелок отвлекался на перезарядку только одного пулемета ДТ.Был ли, как это сейчас говорится, конкурентоспособен Т-40 на полях сражений Великой Отечественной?Ответ все тот же: если применять с умом – был.В этом плане более чем показателен бой 1-й танковой бригады РККА Юго-Западного фронта 22 сентября 1941 года. Бригада насчитывала в своем составе 7 КВ, 33 Т-34 и 32 танка Т-40 (в том числе и несколько машин без водоходного оборудования) и действовала против частей 4-й танковой дивизии вермахта и дивизии СС «Дас Райх».Вот как описан этот бой в журнале боевых действий 1-й танковой бригады, которая к 21 сентября 1941 года находилась в районе Резники и Липовка с задачей не допустить обхода противника с юга частей 5-й кавдивизии:Самое интересное здесь то, что в своих рапортах немцы подтверждают свои потери. В частности, 4-я танковая дивизия сообщала о потере 9 орудий, «раздавленных танками». Кроме того, она же указывала 89 человек убитых и раненых, потерянных только 1-м батальоном ее 12-го мотострелкового полка в ходе боя 22 сентября.Правильное применение. То, чего так не хватало РККА в те дни. Тяжелые т средние танки действуя из укрытия, уничтожают танки противника, легкие танки довершают разгром.ТТХ Т-40Боевая масса, т: 5,5Экипаж, чел: 2Количество выпущенных, шт: 960Размеры:Длина корпуса, мм: 4110Ширина, мм: 2330Высота, мм: 1905Клиренс, мм: 300Бронирование:Тип брони: цементированная катаная высокой твёрдостиЛоб корпуса (верх), мм/град: 15-20/10°Лоб корпуса (низ), мм/град: 13-15/-30°Борт корпуса, мм/град: 13—15/25°Корма корпуса, мм/град: 13/35°Днище, мм: 5Крыша корпуса, мм: 5Маска орудия, мм/град: 10-20Борт башни, мм/град: 15-20/25°Крыша башни, мм: 5Вооружение:Пулемёты: 1 × 12,7-мм ДШК (500 патронов), 1 × 7,62-мм ДТ (2016 патронов)Подвижность:Тип двигателя: рядный 4-тактный 6-цилиндровый карбюраторныйМощность двигателя, л. с.: 85Скорость по шоссе, км/ч: 44Скорость по пересечённой местности, км/ч: 20-25Скорость на плаву, км/ч: 5-6Запас хода по шоссе, км: 300Запас хода по пересечённой местности, км: 120—150Уже во время войны были разработаны и применялись (правда, в мизерных количествах) пушечные варианты Т-40. Танки оснащались 20-мм пушкой ШВАК-Т (ТНШ) с боекомплектом 750 снарядов, боекомплект к ДТ в таком случае уменьшался до 1512 патронов (24 диска).Но в принципе, это стало одним из шагов к появлению на поле боя танка Т-60, и вопросы применения ТНШ мы рассмотрим применительно к этой машине.Водоходный движитель состоял из гребного винта в гидродинамической нише и рулей. Для обеспечения движения на плаву на танке устанавливались волноотражательный щиток, теплообменник и откачивающий (трюмный) насос.В комплектацию танка входили пробковые спасательные пояса для экипажа!И еще одна вещь, о которой умолчать – навредить. Для ориентирования при движении на плаву или в тумане, а также в разведке, на удалении от берега (!) на Т-40 устанавливался магнитный компас производства московского завода «Авиаприбор».Мореходность танка была достаточно высокой — он мог уверенно выполнять свои задачи при волнении до 3 баллов, а на спокойной воде перевозить груз значительной массы.Но главное было потом. Когда на основе опыта, полученного при работе над плавающими танками, появился истинный шедевр — ПТ-76. Но о нем (снаружи и внутри) в одной из следующих статей.