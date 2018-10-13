Где вы, Холмсы XXI века?

«Дело Скрипаля» и последующий тайфун информационных атак наглядно продемонстрировали, что российские спецслужбы оказались совершенно не готовы к информационной войне с искушенными западными спецслужбами. Это западные спецы замутили дело Скрипаля и муссируют его до сих пор в ведущих мировых средствах массовой информации. Наши же каждый раз уходят в режим реагирования (что само по себе уже не есть выигрышная позиция), а когда реагируют (как это было с интервью «сладкой парочки» Маргарите Симоньян), то выходит настолько коряво и неубедительно, что лучше бы они этого не делали вообще.Все это говорит только об одном: наши «рыцари плаща и кинжала» совершено не умеют работать в публичном пространстве. Вообще-то, для этой цели каждое мало-мальски серьезное ведомство давно уже создает специальные информационно-идеологические аппараты: пресс-службы, возглавляемые пресс-секретарями. Их светлыми (или не очень) головами генерируются новые концепции и идеи, ими же озвучиваются мнения начальства. Некоторые пресс-секретари – такие, как Мария Захарова или Дмитрий Песков, со временем достигают определенных высот в своей непростой профессии. Даже «соловей Генштаба» Конашенков после ряда сокрушительных афронтов научился-таки работать с аудиторией и в публичной сфере.Иное дело – СВР и ГРУ (или ГУ Генштаба). Именно они оказались в центре скандала, именно сотрудников этих служб обвиняют англичане. А в ответ – тишина. Но молчать-то тоже нельзя. Молчание – знак согласия с обвинениями, а это недопустимо в принципе…В итоге доходит до маразма. В публичном пространстве мнение и точку зрения «мозговых трестов» этих структур озвучивает уже кто не попадя – та же Мария Захарова, сам Песков, военный журналист и эксперт (а в прошлом кадровый офицер СВР) Евгений Крутиков, политолог Геворг Мирзаян, обозреватель ресурса «Взгляд» Петр Акопов и целая вереница других журналистов и экспертов.Сам Крутиков после очередной оправдательной статьи за чужие грехи как-то в сердцах предложил в пресс-службе СВР разместить автоответчик, который на все звонки будет заученно отвечать: «Пресс-служба СВР комментариев по этому поводу не дает». Эффект был бы ровно тот же самый, зато какая экономия на зарплате аппарата!Неумение работать в публичном пространстве – только одна грань целого сонма проблем, которые высветило скандальное дело Скрипаля. Здесь и неумение правильно легендироваться (чтоб тебя не вычисляли в одно касание всевозможные «полезные идиоты» типа Insider и Bellingcat, энергично обслуживающие интересы своих западных кураторов), и полное игнорирование древнего шпионского искусства «изменения облика по ходу пьесы», и отсутствие серьезной конспирации (в том числе и в интернет-пространстве), и много чего еще.В свое время автор этих строк на «заре туманной журналистской юности» вместе с оперативниками МУРа выслеживал на вокзалах столицы грузинских воров-карманников. Еще тогда его приятно удивило, как столичные сыскари чуть не на ходу меняли внешность, чтоб воры не срисовали их раньше времени. Зашел в привокзальный туалет один человек, а вышел другой. Заглянул в кабинку по нужде дородный дядя в кашемировом пальто, а вышел бомжеватый прихрамывающий старикан в бороде и с клюкой. А потом старикан превратился в грузина с кепкой-аэродромом на голове… В эти минуты я сразу вспоминал Конан Дойля с его креативным Шерлоком Холмсом и умением последнего перевоплощаться в считанные секунды. Казалось бы, в чем проблема? Делай так же, и никакая камера тебя не срисует – ни в Солсбери, ни в аэропорту. Вы что, ребята, классику, что ли, не читали? Ну так возьмите в ближайшей библиотеке «дядюшку Шерлока» и совмещайте на здоровье 19-й век с 21-м…Для наших спецслужб наступает новая эра. Встроиться в нее непросто. Им сейчас нужны поистине революционные изменения. Должна произойти полная перезагрузка, причем в первую очередь в сложившейся мировоззренческой парадигме. Но выхода другого нет. Как говорил в свое время товарищ Сталин, «либо мы догоним Запад, либо нас сомнут».Сейчас ситуация зеркальная. Пока нас давят. Что будем делать: по-прежнему отбиваться или по-сталински догонять? Вопрос открытый…