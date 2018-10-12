Скушали пенсионную, съедим и конституционную?
Широко известный в узких кругах телеграм-канал «Незыгарь», специализирующийся на разного рода «сливах» и инсайдах, 9 октября сообщил, что в России готовится конституционная реформа. Источник канала осторожно допустил, что к четвертьвековому юбилею действующего Основного закона Путиным будет инициирована реформа конституции, которую Федеральное собрание утвердит к Новому году.
Относиться к таким источникам можно сколь угодно настороженно. Можно было бы вообще проигнорировать подобные новости, но в тот же день в «Российской газете» была опубликована статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, в которой тот сетовал на имеющиеся в действующей Конституции РФ недостатки и намекал на некие «точечные изменения», которые могут эти недостатки исправить.
Подобная статья сама по себе является из ряда вон выходящим событием – достаточно узнать, как часто глава КС публикует статьи в СМИ и как часто он вообще говорит о проблемах конституции. Ещё более интересно совпадение указанных событий. Конечно, есть вероятность, что инсайд у телеграм-канала не из Кремля, а из «Российской газеты», но все-таки логичнее допустить, что мы имеем дело со вполне стандартным вбросом, продублированным по нескольким каналам.
Кому и зачем мог понадобиться такой вброс, долго думать не надо: в обществе и СМИ давно циркулируют слухи о том, что Владимир Путин планирует изменить конституцию «под себя», таким образом, чтобы в 2024 году сохранить власть уже не в качестве президента, а в качестве главы «госсовета» или какой-то другой новой структуры. Но в таком случае большое сомнение вызывают сроки: до прекращения последнего президентского срока Путина ещё целая пятилетка, и спешить с изменениями в Основной закон явно нет смысла. Тем более что изменения «под Путина» предполагают весьма серьезные полномочия для главы вновь образованной структуры. А поскольку на эту должность придется кого-то назначать, фактически это означает, что Путину придется на пять лет поделиться властью с кем-то другим. Что, кто-то в такое поверит?
Такая срочность с реформированием конституции может понадобиться только в одном случае: если ВВП не планирует досиживать свой президентский срок. Но довольно трудно найти рациональные причины для такого решения. Он хочет уйти в тень, чтобы ослабить санкционное давление на Россию? Крайне наивное рассуждение. Уж он-то наверняка понимает, что в таком случае давление только усилится в надежде добить Россию.
Или снова заговорят о том, что у него есть проблемы со здоровьем, которые не позволят ему досидеть в Кремле оставшиеся годы? Так ему ничего не мешает досиживать свой срок с любыми заболеваниями, достаточно вспомнить Ельцина, руководившего страной не приходя в сознание.
Логичной кажется лишь одна версия – реальная передача власти. Но смягченная новой конституцией, по которой президент страны будет иметь меньше полномочий, а Федеральное собрание получит значительно больше контрольных функций. Возможно, наверное, и появление какого-то нового органа власти, хотя это и выглядит избыточным. Но мы все-таки в России живем, поэтому возможно все…
Эта версия также не отвечает на вопрос, зачем это нужно Путину и почему вдруг такая срочность? «Я устал, я ухожу»? Допустим. Но такие вещи, к сожалению, почти невозможно анализировать – только постфактум, и никак иначе. Но предположим, какие-то основания для усталости у Путина могут быть – все-таки очевидно, что за почти двадцать лет правления он так и не решил стоящих перед страной экономических задач, не решил проблему преступности (то, что бандиты нажрались и обленились, это ещё не победа над преступностью, увы), не создал эффективной системы самоуправления и так далее, и тому подобное – список можно продолжать и продолжать, и ему нет конца и края.
Но давайте будем реалистами – это редко кого приводит к добровольному отречению от власти. Более логичным смотрится другой вариант – устал не Путин, а устали от Путина. Причем устали именно те, кто все эти годы верой и правдой обеспечивал ему власть, рейтинги, преданность подчиненных и любовь электората – силовики. И в таком случае все выглядит уже гораздо более вероятным – как говорится, «где-то пошушукались», и прозрачно намекнули Владимиру Владимировичу, что пора ему и на пенсию, внуков нянчить.
И это, пожалуй, самый здоровый и позитивный вариант. Но есть, как водится, и плохая альтернатива…
Мы не можем исключать и того, что уход в тень ВВП будет реализован не для того, чтобы обмануть «партнеров», а для того, чтобы выполнить какие-то их условия, самому сильно не подставившись. Какие именно условия? Ну, например – слить Донбасс и вернуть Крым. А потом, на волне народного негодования преемником, вернуться.
Этот вариант все-таки очень сомнителен. Кажется, на данный момент ни один вменяемый политик в мире не верит в договороспособность американцев, и рассчитывать на то, что Путин пойдет на заключение какой-то сделки с ними, довольно наивно. Другое дело, что где-то в недрах российских спецслужб могут решить, что «другого выхода нет», и вот тогда…
Но также вероятен и другой вариант – «преемник» нужен именно для того, чтобы «навести шороху» на Украине. Причем хорошего, качественного шороху, чтобы европейцы резко осознали, как много они потеряли в лице доброго и терпеливого Влада Путина.
В общем, все довольно сложно даже для нас, давно привыкших разгадывать хитрые планы Путина. Что уж там говорить про западные аналитические центры, где сейчас, наверное, настоящий аврал и обмороки от усталости.
Поэтому давайте просто резюмируем: вряд ли мы имеем дело с какой-то подготовкой к 2024 году. И если в ближайшее время действительно будет инициировано внесение каких-то изменений в Конституцию РФ, это может означать и скорый переход противостояния с Западом на новый уровень, и реальную смену президента России, и все это вместе, сразу, в одном стакане.
Но Дмитрий Песков уже сказал, что статья Зорькина – его личное мнение. Так что спокойствие, только спокойствие: Песков уж точно врать не станет.
Относиться к таким источникам можно сколь угодно настороженно. Можно было бы вообще проигнорировать подобные новости, но в тот же день в «Российской газете» была опубликована статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, в которой тот сетовал на имеющиеся в действующей Конституции РФ недостатки и намекал на некие «точечные изменения», которые могут эти недостатки исправить.
Подобная статья сама по себе является из ряда вон выходящим событием – достаточно узнать, как часто глава КС публикует статьи в СМИ и как часто он вообще говорит о проблемах конституции. Ещё более интересно совпадение указанных событий. Конечно, есть вероятность, что инсайд у телеграм-канала не из Кремля, а из «Российской газеты», но все-таки логичнее допустить, что мы имеем дело со вполне стандартным вбросом, продублированным по нескольким каналам.
Кому и зачем мог понадобиться такой вброс, долго думать не надо: в обществе и СМИ давно циркулируют слухи о том, что Владимир Путин планирует изменить конституцию «под себя», таким образом, чтобы в 2024 году сохранить власть уже не в качестве президента, а в качестве главы «госсовета» или какой-то другой новой структуры. Но в таком случае большое сомнение вызывают сроки: до прекращения последнего президентского срока Путина ещё целая пятилетка, и спешить с изменениями в Основной закон явно нет смысла. Тем более что изменения «под Путина» предполагают весьма серьезные полномочия для главы вновь образованной структуры. А поскольку на эту должность придется кого-то назначать, фактически это означает, что Путину придется на пять лет поделиться властью с кем-то другим. Что, кто-то в такое поверит?
Такая срочность с реформированием конституции может понадобиться только в одном случае: если ВВП не планирует досиживать свой президентский срок. Но довольно трудно найти рациональные причины для такого решения. Он хочет уйти в тень, чтобы ослабить санкционное давление на Россию? Крайне наивное рассуждение. Уж он-то наверняка понимает, что в таком случае давление только усилится в надежде добить Россию.
Или снова заговорят о том, что у него есть проблемы со здоровьем, которые не позволят ему досидеть в Кремле оставшиеся годы? Так ему ничего не мешает досиживать свой срок с любыми заболеваниями, достаточно вспомнить Ельцина, руководившего страной не приходя в сознание.
Логичной кажется лишь одна версия – реальная передача власти. Но смягченная новой конституцией, по которой президент страны будет иметь меньше полномочий, а Федеральное собрание получит значительно больше контрольных функций. Возможно, наверное, и появление какого-то нового органа власти, хотя это и выглядит избыточным. Но мы все-таки в России живем, поэтому возможно все…
Эта версия также не отвечает на вопрос, зачем это нужно Путину и почему вдруг такая срочность? «Я устал, я ухожу»? Допустим. Но такие вещи, к сожалению, почти невозможно анализировать – только постфактум, и никак иначе. Но предположим, какие-то основания для усталости у Путина могут быть – все-таки очевидно, что за почти двадцать лет правления он так и не решил стоящих перед страной экономических задач, не решил проблему преступности (то, что бандиты нажрались и обленились, это ещё не победа над преступностью, увы), не создал эффективной системы самоуправления и так далее, и тому подобное – список можно продолжать и продолжать, и ему нет конца и края.
Но давайте будем реалистами – это редко кого приводит к добровольному отречению от власти. Более логичным смотрится другой вариант – устал не Путин, а устали от Путина. Причем устали именно те, кто все эти годы верой и правдой обеспечивал ему власть, рейтинги, преданность подчиненных и любовь электората – силовики. И в таком случае все выглядит уже гораздо более вероятным – как говорится, «где-то пошушукались», и прозрачно намекнули Владимиру Владимировичу, что пора ему и на пенсию, внуков нянчить.
И это, пожалуй, самый здоровый и позитивный вариант. Но есть, как водится, и плохая альтернатива…
Мы не можем исключать и того, что уход в тень ВВП будет реализован не для того, чтобы обмануть «партнеров», а для того, чтобы выполнить какие-то их условия, самому сильно не подставившись. Какие именно условия? Ну, например – слить Донбасс и вернуть Крым. А потом, на волне народного негодования преемником, вернуться.
Этот вариант все-таки очень сомнителен. Кажется, на данный момент ни один вменяемый политик в мире не верит в договороспособность американцев, и рассчитывать на то, что Путин пойдет на заключение какой-то сделки с ними, довольно наивно. Другое дело, что где-то в недрах российских спецслужб могут решить, что «другого выхода нет», и вот тогда…
Но также вероятен и другой вариант – «преемник» нужен именно для того, чтобы «навести шороху» на Украине. Причем хорошего, качественного шороху, чтобы европейцы резко осознали, как много они потеряли в лице доброго и терпеливого Влада Путина.
В общем, все довольно сложно даже для нас, давно привыкших разгадывать хитрые планы Путина. Что уж там говорить про западные аналитические центры, где сейчас, наверное, настоящий аврал и обмороки от усталости.
Поэтому давайте просто резюмируем: вряд ли мы имеем дело с какой-то подготовкой к 2024 году. И если в ближайшее время действительно будет инициировано внесение каких-то изменений в Конституцию РФ, это может означать и скорый переход противостояния с Западом на новый уровень, и реальную смену президента России, и все это вместе, сразу, в одном стакане.
Но Дмитрий Песков уже сказал, что статья Зорькина – его личное мнение. Так что спокойствие, только спокойствие: Песков уж точно врать не станет.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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