Трамп пригрозил Индии в связи с покупкой С-400

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Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение Индии о подписании контракта на закупку пяти полковых комплектов ЗРК С-400 у России. Напомним, что подписание контракта на сумму почти в 5,5 млрд долларов состоялось в ходе недавнего визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели.По словам президента США, он даст «незамедлительный ответ на действия Индии».Нужно отметить, что ранее в США принят санкционный пакет CAATSA, действие которого Вашингтон собирается распространять на всех, кто готов покупать у России вооружения или каким-либо иным образом сотрудничать в военно-технической сфере. Однако впоследствии в Индии заявили, что, «по всей вероятности», договорились с США о нераспространении санкции на сделку по ЗРК С-400.Теперь, когда у Трампа поинтересовались, в курсе ли он того, что состоялось индийское приобретение российских ЗРК, тот заявил, что в курсе и добавил:Эта фактически угроза со стороны Трампа привлекла к себе особое внимание со стороны Вьетнама. Дело в том, что эта страна традиционно является одним из наиболее активных покупателей российских вооружений. Именно по этой причине Ханою крайне интересно и одновременно тревожно наблюдать за тем, какие санкционные меры в отношении Индии примут Соединённые Штаты Америки.