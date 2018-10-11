Генсек Совета Европы - России: Платите деньги, иначе исключим

Мы имеем право ввести санкции. Наш комитет министров в случае неуплатой одной из стран взносов на протяжении двух лет не просто может, а должен применить соответствующую статью.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, которого майданные власти Украины нарекли «агентом Кремля», в ходе своего выступления пригрозил исключить Россию из возглавляемой им международной организации. По словам г-на Ягланда, «Россия не погасила задолженность перед Советом Европы, а потому может быть исключена».Ранее Россия отказалась уплачивать членские взносы в СЕ по той простой причине, что российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Российская позиция весьма незамысловата: вы восстанавливается делегацию во всех законных правах, включая возврат главного права - права голоса, а Россия начинает выплаты в казну Совета Европы. Но у Совета Европы своя логика, которая состоит в следующем: восстанавливать в правах российскую делегацию не будем, так как Большой Брат пока не дал соответствующей отмашки, будем выслушивать песнопения представителей украинской кунсткамеры, но Россия за это должна платить исправно.На сегодняшний день Россия «задолжала» организации г-на Ягланда 11 миллионов евро. И организация, видимо, никак не может обойтись без этих средств, а потому позволяет себе откровенные угрозы в адрес России.В этой связи в очередной раз встаёт вопрос: есть ли какой-то практический смысл нахождения России в этой организации, которая все последние годы только и делала, что занималась культивацией русофобии?Ягланд:Ягланд дал России время «исправить ситуацию» до июня будущего года.Тем временем российская делегация в ПАСЕ отмечает, что организация поражена кризисом и на самом деле практически полностью утратила дееспособность.