Участившиеся в последние годы пожары на арсеналах ВС Украины привели государство к огромным убыткам. Эксперты приводят разные цифры ущерба: от сотен миллионов до пяти миллиардов долларов. Об этом сообщает украинский новостной канал ТСН.Однако финансовая составляющая таких пожаров является не единственной, беспокоящей украинские власти. В частности, речь идёт о последствиях, которые могут критически отразиться на боеспособности государства. Так, в результате возгорания на военных арсеналах около Инчи под Черниговом Украина потеряла огромное количество снарядов крупного калибра. А ведь незалежное государство всегда испытывало трудности с нехваткой крупнокалиберных боеприпасов и в случае обострения военной ситуации не смогло бы обеспечить батареи больших калибров необходимыми снарядами.В связи с этим, у украинских властей было два пути для решения этой проблемы: развернуть собственное производство таких боеприпасов или же закупать их у своих западных партнёров втридорога. Во втором случае возникала дополнительная проблема с соответствием калибров. Однако США и НАТО не торопились обеспечивать своего вассала.Недавно Украине всё-таки удалось запустить выпуск снарядов крупного калибра. Между тем вооружённые силы продолжают испытывать их острую нехватку, и об этой ахиллесовой пяте знает "враг" (то есть Россия), - говорят отдельные украинские военные "эксперты". Кроме того, "враг Украины" располагает информацией о точном расположении хранилищ с дефицитными для ВСУ боеприпасами и целенаправленно бьёт по этим складам, - считает украинский эксперт Константин Машовец.Статистика говорит сама за себя. Шесть крупных пожаров на военных складах с боеприпасами произошло за четыре года. Если это не остановить, украинская артиллерия реально столкнётся с таким понятием, как «снарядный голод».Ранее на нашем сайте выходил материал о том, что большинство украинских экспертов всё же считают, что "русский след" в деле о возгораниях на складах нужно искать в последнюю очередь.