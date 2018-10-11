В США решили помочь Европе отказаться от российского газа
Сенаторы Джонсон (республиканец) и Крис Мерфи (демократ) представили законопроект, предполагающий выделение $1 млрд. на финансирование энергетических проектов, которые помогут европейским странам преодолеть зависимость от России, передает РИА Новости.
По словам Мерфи, большинство стран Европы полагается на российский газ, и выделение средств поможет противостоять влиянию Москвы.
Он также отметил, что американская помощь не только поможет союзникам найти другие источники энергии, разрушив тем самым контроль России над Европой, но и создаст новые рабочие места в Соединенных Штатах.
Напомним, поставка природного топлива по всему миру сегодня является одним из важнейших пунктов повестки исполнительной и законодательной власти США. Летом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после беседы с Дональдом Трампом заявил, что Европа может вложить деньги в строительство терминалов для приема сжиженного газа из США при условии конкурентоспособных цен.
В свою очередь Вашингтон, стремящийся потеснить Россию на этом рынке, заверил общественность, что действует исключительно из благих побуждений – диверсифицировать энергетический рынок Европы с не дать возможности Москве использовать свои поставки для давления на американских союзников.
Особенно активно администрация США выступает против строительства «Северного потока-2», который значительно увеличит объемы газа, поступающего из России, что, по мнению Белого дома, сделает Евросоюз зависимым от российских энергоресурсов.
По словам Мерфи, большинство стран Европы полагается на российский газ, и выделение средств поможет противостоять влиянию Москвы.
Он также отметил, что американская помощь не только поможет союзникам найти другие источники энергии, разрушив тем самым контроль России над Европой, но и создаст новые рабочие места в Соединенных Штатах.
Напомним, поставка природного топлива по всему миру сегодня является одним из важнейших пунктов повестки исполнительной и законодательной власти США. Летом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после беседы с Дональдом Трампом заявил, что Европа может вложить деньги в строительство терминалов для приема сжиженного газа из США при условии конкурентоспособных цен.
В свою очередь Вашингтон, стремящийся потеснить Россию на этом рынке, заверил общественность, что действует исключительно из благих побуждений – диверсифицировать энергетический рынок Европы с не дать возможности Москве использовать свои поставки для давления на американских союзников.
Особенно активно администрация США выступает против строительства «Северного потока-2», который значительно увеличит объемы газа, поступающего из России, что, по мнению Белого дома, сделает Евросоюз зависимым от российских энергоресурсов.
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