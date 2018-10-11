Третьим будешь... "Фонтанка" назвала очередного "отравителя" Скрипаля
Питерское издание «Фонтанка» решило влиться в группу тех, кто "в творческом поиске" «российских гэрэушников – отравителей Скрипалей». Эти «поисковики» не утруждают себя хотя бы попыткой объяснить, для какой же цели «гэрэушники травили Скрипаля» за несколько дней до выборов в России. Зато с по-настоящему комсомольским задором откликаются на британскую истерию, которая не утихает с того самого предвыборного российского цикла.
В материале «Фонтанки» названа фамилия «вероятного третьего отравителя». При этом информация об этом человеке подаётся весьма оригинально. Этой же «оригинальностью» отличился ранее и Лондон, где все заявления по делу Скрипаля свелись к вариантам: «с высокой долей вероятности» и «у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, так как они секретны».
Из материала «Фонтанки»:
Далее заявлено, что «по мнению «Фонтанки», Федотов «идеально подходит на роль третьего подозреваемого».
В своём материале представляющий «Фонтанку» Александр Ермаков сообщает, что на такие мысли его натолкнуло то, что «Сергей Федотов» отсутствует в социальных сетях, и что номер его загранпаспорта «на одну цифру отличается от номеров паспортов Петрова и Боширова».
Между тем, эксперты высказывают предположение о том, что в Лондоне сознательно развернули на 180 градусов причинно следственные связи, оформив историю с отравлением Скрипаля именно под прилёт в Англию тех, на кого потом можно было это всё «повесить» - с «леденящими душу» подданных Её величества байками о похождениях «офицеров ГРУ – поголовно полковников, Героев России».
В материале «Фонтанки» названа фамилия «вероятного третьего отравителя». При этом информация об этом человеке подаётся весьма оригинально. Этой же «оригинальностью» отличился ранее и Лондон, где все заявления по делу Скрипаля свелись к вариантам: «с высокой долей вероятности» и «у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, так как они секретны».
Из материала «Фонтанки»:
По данным «Фонтанки», информационный фон западных СМИ окутывает 45-летнего Сергея Федотова. В январе-феврале 2014 года он совершил путешествие в Чехию одновременно с Александром Петровым. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами. Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон – в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними.
Далее заявлено, что «по мнению «Фонтанки», Федотов «идеально подходит на роль третьего подозреваемого».
В своём материале представляющий «Фонтанку» Александр Ермаков сообщает, что на такие мысли его натолкнуло то, что «Сергей Федотов» отсутствует в социальных сетях, и что номер его загранпаспорта «на одну цифру отличается от номеров паспортов Петрова и Боширова».
Между тем, эксперты высказывают предположение о том, что в Лондоне сознательно развернули на 180 градусов причинно следственные связи, оформив историю с отравлением Скрипаля именно под прилёт в Англию тех, на кого потом можно было это всё «повесить» - с «леденящими душу» подданных Её величества байками о похождениях «офицеров ГРУ – поголовно полковников, Героев России».
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