По данным «Фонтанки», информационный фон западных СМИ окутывает 45-летнего Сергея Федотова. В январе-феврале 2014 года он совершил путешествие в Чехию одновременно с Александром Петровым. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами. Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон – в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними.

Питерское издание «Фонтанка» решило влиться в группу тех, кто "в творческом поиске" «российских гэрэушников – отравителей Скрипалей». Эти «поисковики» не утруждают себя хотя бы попыткой объяснить, для какой же цели «гэрэушники травили Скрипаля» за несколько дней до выборов в России. Зато с по-настоящему комсомольским задором откликаются на британскую истерию, которая не утихает с того самого предвыборного российского цикла.В материале «Фонтанки» названа фамилия «вероятного третьего отравителя». При этом информация об этом человеке подаётся весьма оригинально. Этой же «оригинальностью» отличился ранее и Лондон, где все заявления по делу Скрипаля свелись к вариантам: «с высокой долей вероятности» и «у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, так как они секретны».Из материала «Фонтанки»:Далее заявлено, что «по мнению «Фонтанки», Федотов «идеально подходит на роль третьего подозреваемого».В своём материале представляющий «Фонтанку» Александр Ермаков сообщает, что на такие мысли его натолкнуло то, что «Сергей Федотов» отсутствует в социальных сетях, и что номер его загранпаспорта «на одну цифру отличается от номеров паспортов Петрова и Боширова».Между тем, эксперты высказывают предположение о том, что в Лондоне сознательно развернули на 180 градусов причинно следственные связи, оформив историю с отравлением Скрипаля именно под прилёт в Англию тех, на кого потом можно было это всё «повесить» - с «леденящими душу» подданных Её величества байками о похождениях «офицеров ГРУ – поголовно полковников, Героев России».