Снимут на видео: погранслужба Украины готовит провокацию в Азовском море
Украинские власти готовят в Азовском море провокацию, направленную на дискредитацию российских пограничников, передает РИА Новости сообщение своего источника в Крыму.
По словам источника, 11 октября, в четверг, сотрудники украинской госпогранслужбы запланировали выход из Мариуполя в Азовское море сторожевого катера с группой журналистов на борту.
Представители СМИ должны будут собрать «разоблачающий» материал для видеорепортажа об «агрессивных действиях» сотрудников погранслужбы России в отношении «абсолютно мирных» украинских судов, а также о блокаде морских портов Украины.
Между тем накануне стало известно об эвакуации российскими пограничниками украинских моряков с сухогруза, получившего течь в трюме.
Речь идет о сухогрузе «Нил», перевозившем уголь. В корпусе судна, который шел под флагом Того, образовалась трещина, стала поступать вода. Экипаж сухогруза состоит из 11 моряков, 10 из которых – граждане Украины, один – уроженец Азербайджана.
После того как «Нил» запросил помощи в откачке забортной воды, семеро моряков, не занятых в ремонтных работах, были эвакуированы на российский патрульный катер. По завершении аварийных работ все они были возвращены на борт сухогруза.
Напомним, ситуация с судоходством в акватории Азовского моря обострилась в марте текущего года после задержания украинскими силовиками российского рыболовецкого судна «Норд», капитан которого был обвинен в незаконном посещении Крыма. В августе в порту Херсона был задержан танкер «Механик Погодин». В ответ на эти «пиратские» действия российские власти ответили усилением пограничных досмотров. Позже Киев заявил о создании в Азовском море военно-морской базы, призванной противостоять «российской агрессии».
По словам источника, 11 октября, в четверг, сотрудники украинской госпогранслужбы запланировали выход из Мариуполя в Азовское море сторожевого катера с группой журналистов на борту.
Представители СМИ должны будут собрать «разоблачающий» материал для видеорепортажа об «агрессивных действиях» сотрудников погранслужбы России в отношении «абсолютно мирных» украинских судов, а также о блокаде морских портов Украины.
Между тем накануне стало известно об эвакуации российскими пограничниками украинских моряков с сухогруза, получившего течь в трюме.
Речь идет о сухогрузе «Нил», перевозившем уголь. В корпусе судна, который шел под флагом Того, образовалась трещина, стала поступать вода. Экипаж сухогруза состоит из 11 моряков, 10 из которых – граждане Украины, один – уроженец Азербайджана.
После того как «Нил» запросил помощи в откачке забортной воды, семеро моряков, не занятых в ремонтных работах, были эвакуированы на российский патрульный катер. По завершении аварийных работ все они были возвращены на борт сухогруза.
Напомним, ситуация с судоходством в акватории Азовского моря обострилась в марте текущего года после задержания украинскими силовиками российского рыболовецкого судна «Норд», капитан которого был обвинен в незаконном посещении Крыма. В августе в порту Херсона был задержан танкер «Механик Погодин». В ответ на эти «пиратские» действия российские власти ответили усилением пограничных досмотров. Позже Киев заявил о создании в Азовском море военно-морской базы, призванной противостоять «российской агрессии».
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